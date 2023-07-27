Рейтинг самых лучших кормов для котят 2025 года

Выбор правильного питания для кошки – ответственный момент, который определит продолжительность и качество жизни вашего любимца. Мы составили рейтинг кормов для котят по качеству и производителям и рассмотрели базовые принципы питания.

Основные виды кошачьего корма

Часть владельцев выбирают самостоятельное приготовление пищи для кошки. Но для этого необходимо правильно рассчитывать пропорции и калорийность, контролировать свежесть продуктов, тратить время на подготовку еды. По мнению ветеринаров, кормить котиков едой "со стола" категорически нельзя, это может серьезно подорвать здоровье любимца.

Большинство людей выбирает готовое питание, опираясь на рейтинг кормов для котят 2025 года, по мнению ветеринаров у них есть ряд преимуществ:

корма проверяют на качество и безопасность;

они сбалансированы, в них содержатся питательные вещества в оптимальной пропорции;

их удобно хранить и возить с собой;

экономия времени.

Выбрать наилучший корм, подходящий котенку, довольно трудно. Готовая еда бывает следующих видов:

Консервированный корм. Длительный срок хранения, содержит достаточно влаги, натуральные компоненты. Но вскрытый корм необходимо съесть как можно скорее.

Сухой корм. Это высушенные ингредиенты. Удобный, долго хранится, очищает зубы кошки. Необходимо обеспечить доступ к свежей, чистой воде. Питомцам с проблемами почек, мочеиспускания могут не подойти. Необходимо хранить в герметично закрытой упаковке, чтобы сохранить свежесть и питательность.

Влажный корм. Мягкий, имеет разные формы: паштет, кусочки в желе, мусс и т. д. Если кормить питомца только таким кормом, могут возникнуть стоматологические проблемы.

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Классы кормов для кошек:

Эконом. У него низкая стоимость, но при этом никакой пользы. Он лишь утоляет голод, не содержит питательных веществ, минералов и витаминов. Обычно мясо составляет менее 5%, в составе в основном злаковые, некачественные ингредиенты, внушительный список консервантов.

Премиум. Дороже, чем эконом-класс, качество выше. В составе содержится мясо и субпродукты, витамины, минералы. Есть консерванты и добавки (в пределах нормы).

Супер-премиум. Цена дороже описанных выше классов, изготовлен из высококачественного сырья. Сбалансированный состав питательных веществ, витаминов, минералов, нужных для кошки.

Холистик ("целостный"). Стоимость ощутимо выше средней. Специальные натуральные корма без искусственных ароматизаторов и красителей. Полноценно сбалансированные, содержат необходимые организму кота животные белки, жиры, минералы, витамины, поддерживают правильное пищеварение, состояние шерсти и кожи. Обычно до 85% корма – это свежие, незамороженные мясо и рыба. Изготовлены из тщательно отобранного и экологически чистого сырья.

Рейтинг кормов для котят по мнению ветеринаров на 2025 год

В нашем рейтинге кормов для котят мы опирались на мнение ветеринаров и отзывы хозяев пушистых созданий. В него не включены кормы эконом-класса, только самое полезное и безопасное для ваших любимцев.

Orijen

Достоинство корма – использование мясных ингредиентов в соответствии с принципом WholePrеyTM (буквально "добыча целиком"). В диком мире кошки съедают жертву полностью. Включая ценные субпродукты и хрящи в корма, производитель сокращает или даже избавляется от длинного списка добавок, ваш питомец получит все необходимое из еды, как задумано природой.

В ассортименте марки "Orijen" представлены разные вкусы – от курицы и индейки (Cat & Kitten) и рыбы (Six Fish) до экзотичных видов мяса (Tundra). Для котят с лишним весом разработан специальный низкокалорийный вид корма (Orijen Fit & Trim). Лечебной линейки нет.

Grandorf

Рейтинг кормов для котят премиум-класса невозможно себе представить без этого производителя.

Гипоаллергенный холистик-корм, богатый мясом и натуральными добавками. Представлены сухие и влажные корма, с пробиотиками и низкозерновые, для котят и кормящих кошек, для ранее стерилизованных и пожилых питомцев. Его ключевая особенность заключается в способе приготовления питания.

1st Choice

Канадская фирма "1st Choice" предлагает формулу, соответствующую потребностям животного в каждый период жизни (малыши, взрослые, пожилые). Это корма супер-премиум класса для стерилизованных кошек, для поддержания веса, стабилизации обмена веществ, для привередливых или аллергенных питомцев. С заботой о благополучии домашних любимцев компания следует самым строгим стандартам качества и безопасности.

Аcana

Корм для котят "Аcana" полностью удовлетворяет их потребности как плотоядных. Состав корма: 75% мяса или рыбы плюс разные виды овощей, фруктов, трав, которые обеспечат клетчаткой, необходимой для пищеварения, а также микро– и макроэлементами. Бренд предлагает разные виды вкусов:

Acana Wild Prarie – курица, индейка;

Acana Grasslands – ягненок, утка, индейка;

Acana Pacifica – окунь, сельдь, камбала, хек и сардина.

Корм выпускают в соотношении с принципом WholePrey (куски мяса или рыбы попадаются целиком, отсутствует пастообразная текстура). Нет лечебной линейки.

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Farmina N&D

Farmina – это лидер рейтинга кормов для котят по мнению ветеринаров. Это симбиоз науки и природы, лучшие природные и научно подтвержденные системы питания. Высококлассное сырье, внедрение методов правильного питания и тщательное следование рецептам, созданным специалистами в питании кошек, которые знают их потребности как хищников. Представлены сухие, влажные и консервированные корма. Есть линейка беззерновых и низкозерновых кормов. Также есть особая лечебная линейка Vet Life для котят с особенностями здоровья.

Optimeal

"Optimeal" – суперпремиальное питание для кошек. Неповторимая формула для здоровья и цветущего внешнего вида домашнего любимца включает в себя иммунный комплекс, который борется с негативным влиянием внешней среды. Лучшее мясное сырье, травы, ягоды, пребиотики. Представлены сухие и влажные корма, для малышей и взрослых особей. Делится на типы: базовый, специальный (для стерилизованных), низкозерновой.

Brit Premium

Высококачественное мясное сырье и остальные составляющие проходят внимательный отбор перед попаданием на производство. Забота о здоровом питании пушистых любимцев на первом месте. Брит гарантирует высочайшее качество питания и контроль всех этапов создания. Представлены следующие разновидности:

сухие и влажные корма премиум-класса;

системное питание для котят и взрослых кошек;

особая программа для кошек с избыточным весом и стерилизованных особей;

а также уникальная линейка для животных с тяжелым пищеварением.

Hill’s

Корма от "Hill’s" относятся к премиум-классу. Есть две линейки:

Hill’s Prescription Diet – это научно разработанное диетическое питание для котят с проблемами здоровья или особенными запросами. Кормить кошку нужно под контролем ветеринара.

Hill’s Science Plan предлагает природно-сбалансированное питание для здоровья кошек всех возрастов и потребностей. Представлены сухие, влажные и консервированные корма.

Purina Pro Plan

Все продукты PRO PLAN (относится к супер-премиум классу) производятся из отобранных, качественных и легкоусвояемых ингредиентов. Корма изготовлены с вниманием к индивидуальным потребностям любимцев, поэтому будет легко подобрать нужный вид:

PRO PLAN Sterilised – помощь в сохранении веса и здоровья мочевыводящей системы стерилизованных кошек;

PRO PLAN Junior – специально для котят;

PRO PLAN Delicate – для аллергичных кошек с нежным пищеварением;

PRO PLAN Derma Plus – подарит здоровую кожу и красивую шерсть.

Royal Canin

"Royal Canin" – один из лидеров по продаваемости в России. Продукты этого производителя можно встретить почти в каждом магазине, хотя ветеринары с осторожностью рекомендуют его для маленьких котят. Один из минусов, как отмечают специалисты, – это наличие растительных белков, которые усваиваются хуже животных.

Как правильно выбрать корм

Чтобы не ошибиться в выборе корма для своего котенка, нужно учесть основные моменты.

Учимся читать состав. Кошкам нужен животный белок (мясо), не нужны углеводы (зерновые культуры). Не должно быть искусственных красителей, консервантов, антиокислителей, соли, сахара, непонятных ингредиентов. Учитываем возраст питомца. Котята, молодые, зрелые, пожилые. Отклонения в здоровье. Аллергия, ожирение, мочекаменная болезнь, опорно-двигательный аппарат. Кастрированные или стерилизованные коты. Беременный или кормящие. Образ жизни кота. Малоподвижный или активный.

Как понять, что выбранный корм подошел котенку:

В первую очередь следует обратить внимание на внешние признаки питомца. Шерсть животного имеет здоровый блеск, не скатывается в колтуны (при должном уходе), чистые ушки и глаза – признаки, которые видны невооруженным взглядом. Если котенок выглядит хорошо, скорее всего он получает все нужное для организма. Малоподходящий корм может вызвать видимые изменения перемен (тусклая шерсть, перхоть, излишняя линька и даже зуд). Второй показатель – отменный аппетит. Если ваш питомец долго и последовательно воротит нос от какого-то корма, а другой с почти идентичным составом ест с радостью, значит, почему-то первый вариант не подошёл.

Итоги

Для правильного выбора корма для котят отслеживаем любые изменения в организме питомца. Если после покупки появился резкий запах, слизь, нарушение консистенции, рвота, повышенное газообразование, корм необходимо срочно заменить. Обязательно соблюдайте правило постепенного введения нового питания в рацион.