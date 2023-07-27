Характеристики и преимущества смартфона HUAWEI nova Y70

HUAWEI nova Y70 - стильный, красивый и при этом простой в использовании гаджет, ориентированный на молодое поколение и отвечающий всем их потребностям. Отличительными особенностями модели является: большой экран, многофункциональность, мощный аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы устройства, и хороший объем памяти.

Остановимся подробнее на характеристиках модели HUAWEI nova Y70.

Высокоемкая батарея. Аккумулятор нового поколения, с уникальной системой энергосбережения и искусственным интеллектом, избавит Вас от проблем с постоянной подзарядкой. Данную модель требуется заряжать всего 2 раза в неделю, объем аккумулятора составляет 6000 мА*ч. Порт Tupe-C позволяет подключать кабель любой стороной, что избавит от лишних хлопот. Благодаря мощной батарее и функции обратной проводной зарядки (на выходе 5В 1А), телефон также можно использовать как портативное зарядное устройство для умных часов, умных браслетов и других смартфонов. Быстрая зарядка. Благодаря технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge Вы сможете быстро привести телефон в рабочее состояние. Согласно проведенным исследованиям, 10 минут зарядки хватит для того, чтобы потом в течение 3 часов беспрерывно просматривать видео на смартфоне. Кроме того, телефон оснащен 13-уровневой интегрированной системой защиты, благодаря которой процесс заряда становится максимально безопасным. Режим энергосбережения. Телефон самостоятельно определяет не особо важные приложения, чтобы продлить время работы. В случае, если нет возможности зарядить гаджет, его можно перевести в режим энергосбережения, и тогда Вам обеспечено как минимум 12 часов перед окончательным выключением. Универсальный экран. Большой, 6,75-дюймовый экран имеет полезную площадь 90,26%, что позволяет полностью погрузиться в контент на экране. Благодаря интеллектуальному затемнению регулируется яркость экрана в зависимости от окружающего освещения, что делает работу с гаджетом комфортной и приятной. Чтобы защитить глаза от переутомления, используется режим светящегося экрана, который автоматически уменьшает и меняет цветовую температуру. А в режиме электронной книги с черно-белым экраном будет удобно читать любую литературу. Большой объем памяти. Чтобы в телефон вошло как можно больше приложений, программ, видео и фото, других полезных документов, он оснащен общей памятью 128 Гб и оперативной памятью в 4 Гб. Поддерживает flash-карты объемом до 512 Гб. Устройство оснащено системой сжатия файлов. Хорошая камера. Тройная камера с искусственным интеллектом, ультрашироким объективом высокого разрешения и оптимизированными алгоритмами, позволяет делать идеальные фотоснимки. А для шикарного селфи смартфон оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой, алгоритмом украшения, технологией HDR-подсветки. Прекрасные мультимедийные функции. Благодаря обновленной технологии Huawei SuperSound, звук более четкий, чистый, динамичный даже на высокой громкости. Полное погружение в аудиоконтент обеспечивает система объемного звучания 9.1 с эффектом 3D.

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