Запахи дома: вот для чего нужна интерьерная парфюмерия

Дом, милый дом… Для каждого человека дом – это место, где он может отдохнуть, спрятаться от суеты, наполниться новой энергией, провести время со своими любимыми и близкими. Идеальный дом для каждого свой, и каждый старается создать в своем доме именно "свою" атмосферу уюта и тепла. Важную роль в этом играют запахи.





В продаже сегодня можно найти аромасвечи, диффузоры, ароматические саше, аромалампы и масла. Они помогают наполнить дом изысканными тонкими ароматами. Но разобраться в ароматах не всегда просто, особенно, если вы планируете совершить покупку в интернет-магазине. Можно, конечно, просто довериться своим ощущениям и ориентироваться на свои предпочтения. Но нужно понимать, что аромат, например, на теле и тот же аромат, нанесенный на текстиль – это два разных ощущения. Можно поэкспериментировать, купить множество ароматов и уже непосредственно в доме подобрать для каждого свое место. А можно воспользоваться советами психологов и специалистов по интерьерным ароматам.





Глобальных советов всего три. Первый: для каждой комнаты или функциональной зоны дома нужен свой аромат. Второй: подбор ароматической композиции зависит от того, как вы используете пространство. Сегодня у вас в гостиной светский раут, а завтра вы планируете в той же гостиной спокойно отдохнуть за просмотром сериала. Возможно, сегодня и завтра вам понадобятся разные аромасвечи и диффузоры. Третий: важна интенсивность аромата! Если запах будет слишком интенсивным, слишком резким, вы получите обратный эффект.

Чтобы правильно сориентироваться в том, насколько приобретаемое вами саше или диффузор интенсивны, прочитайте внимательно состав и рекомендации по применению. Если в составе 2-3 % аромаотдушки, то аромат будет очень тонкий и ненавязчивый. Если 5-10 %, то более активный. Также помните про уровень своего обоняния – если вы чувствительны к запахам, то отдавайте предпочтение слабым ароматизаторам.

Теперь перейдем к конкретным рекомендациям по ароматам.

Гостиная





Гостиная – это комната, где так или иначе проводят время все члены семьи, где удобно устраивать дружеские посиделки, где все должно располагать к приятным беседам и настраивать на позитив. Для этих целей отлично подойдут нейтральные ароматические композиции, где присутствует кедр, мята, цитрусовые, лемонграсс.

Кедр, помимо того, что он ароматизирует воздух, является антисептиком. Этот аромат особенно актуален зимой, в периоды обострения простудных заболеваний. Цитрусовые дарят ощущение свежести, лемонграсс обладает тонизирующим действием. К запаху мяты, который отлично успокаивает и избавляет от стресса, так и просятся мягкие уютные пледы, небольшой столик с вязаными салфетками и лаконичный чайный сервиз.

Если хочется чего-то экзотического, то обратите внимание на дымчатый ладан. Свечи и диффузоры с таким ароматом встречаются редко, но все же их можно найти. Дымчатый ладан очень хорошо расслабляет и создает своеобразную магнетическую атмосферу.

Спальня





Подбирая ароматы для спальни, ответьте себе на вопрос: вы хотите от души выспаться или же провести страстную ночь? Быстро погрузиться в объятия Морфея и как следует отдохнуть помогут ароматы с белыми цветами, например, с орхидеями или ландышами. Также отлично подойдет лотос, лаванда, иланг-иланг.

Если же вы готовитесь к ночи любви, приготовьте диффузоры с ароматами пачули, мадагаскарской ванили, туберозы. Мадагаскарская ваниль, плюс ко всему, помогает уравновесить гормональный фон у женщин, а тубероза пробуждает либидо. И помните о том, что к любым ароматическим композициям должен прилагаться свежий воздух в спальне и чистое постельное белье.

Ванная





В ванной комнате постоянно "обитают" разные ароматы – гелей для душа, шампуней, лаков для волос, мыла и так далее. Дополнительные ароматы помогут привести это все к единому знаменателю, найти баланс. Для этого отлично подойдут цитрусовые и хвойные ноты, они снимают стресс вечером и дают заряд бодрости утром. Лучше всего использовать можжевельник, лайм, шалфей, пихта, эвкалипт. Что касается источника аромата, то в ванной идеальны керамические саше. Вы просто наносите на них ароматическое масло и наслаждаетесь! Когда интенсивность аромата снизится, можно нанести уже другое масло.

Кухня





И не забудем о кухне! Наполним ее бодрящими запахами ягод и фруктов, корицы, ванили, различных пряных трав.