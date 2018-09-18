Бантики из атласных лент своими руками

Бантики из атласных лент – украшения, которые со временем не теряют популярности. Вы легко можете сделать их своими руками, если воспользуетесь пошаговыми инструкциями. Hand made аксессуар станет оригинальным, неповторимым, уникальным подарком, который оценят не только маленькие модницы, но и ваши подруги.

Цветок канзаши

Kanzashi – традиционное украшение для волос девушек Японии. Невероятно красивые, пышные цветы привлекли внимание мастеров по всему миру. Сейчас, ними декорируют не только прически, но и женскую одежду.

Перед тем как приступить к работе, вам необходимо подготовить материалы:

6 отрезков атласной синей ленты 14х5 см (длина и ширина);

такое же количество лент 10х2,5 см;

по 6 узких серебристых полос длиной 15 см и 8 см;

круг из фетра диаметром 5 см;

камень или бусина для декорирования сердцевины цветка;

игла и нить;

ножницы;

спички или зажигалка;

клеевой пистолет;

резинка или заколка.

Для создания бантика из атласных лент в стиле канзаши своими руками, следуйте пошаговой инструкции:

Опалите края нарезанных полос огнем, чтобы они не осыпались.

Возьмите ленты 14х5 см, сложите пополам. На синей нитке сделайте аккуратный узелок, соберите на нее 6 получившихся лепестков. Стяните в круг, формируя цветок, и плотно завяжите нить.

Повторите манипуляцию с лентами 10х2,5 см.

Возьмите заготовку большего диаметра. С внутренней стороны, по центру приклейте сердцевину из фетра. Она добавит изделию жесткости и облегчит работу.

Из серебристых полос длиной 15 см и 8 см сформируйте капельки. Зафиксируйте края пистолетом.

Симметрично распределите капли большего размера на поверхности цветка. Приклейте так, чтобы узкие концы сошлись в центре.

Сверху, используя пистолет, закрепите заготовку меньшего диаметра. Между лепестками расположите серебристые капельки, зафиксируйте.

Украсьте сердцевину банта выбранным элементом декора.

Переверните цветок, на фетровое основание выдавите немного клея, закрепите заколку или резинку.

Создание банта требует кропотливой и неспешной работы, но результат превосходит все ожидания. Такой цветок станет ярким акцентом в прическе, подчеркнет изящество и великолепный вкус своей обладательницы. Если же ваши ленты слишком мягкие и цветок плохо держит форму просто обработайте лепестки лаком для волос.

Объемная хризантема

Для создания цветка вам потребуются следующие материалы:

30 узких атласных лент, длиной 12 см;

круг из фетра диаметром 5 см;

бусина или камень для декорирования сердцевины;

резинка;

пинцет;

ножницы;

спички или зажигалка;

клеевой пистолет.

Чтобы своими руками сделать красивый бантик из атласных лент в виде хризантемы, придерживайтесь пошаговой инструкции:

Возьмите одну полоску, сложите пополам лицевой стороной внутрь.

Отрежьте край под углом 45° по линии сгиба, опалите зажигалкой.

Разверните ленту, соедините концы с противоположной стороны немного внахлест. Спаяйте края огнем. Аккуратно проверьте получившийся лепесток на прочность.

Повторите манипуляцию с оставшимися 29 полосками.

Возьмите основу из фетра. С помощью пистолета закрепите лепестки по внешнему краю тканевого круга.

Ближе к центру приклейте второй уровень листочков, в шахматном порядке относительно предыдущего слоя.

Повторите действия, зафиксировав на фетре 3 ряд.

Посадите на клей подготовленный для сердцевины элемент декора.

Переверните готовый аксессуар, с помощью пистолета закрепите на фетре резинку.

Хризантему необязательно делать однотонной. Можно «поиграть» с оттенками лент, их комбинациями.

Универсальный бант

Следующее, довольно дешевое украшение, выглядит эффектно, а использовать его можно не только, как элемент прически. Бант подойдет для декорирования подарка или конверта, в котором малыш покинет роддом.

Для начала, подготовьте необходимые материалы:

11 отрезков ленты основного цвета, размером 8х2,5 см;

6 полос атласа контрастного оттенка 8х2,5 см;

камни или бусины для декорирования;

ножницы;

пинцет;

клеевой пистолет;

инструменты для опаливания: спички, зажигалка, выжигатель по дереву.

Теперь можете приступать к изготовлению бантика из атласных лент своими руками. Для этого, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Возьмите подготовленную полосу основного цвета, согните наискосок и пополам. Сверните еще раз и, придерживая пинцетом, запаяйте край зажигалкой. У вас должен получиться лепесток.

Повторите манипуляцию с остальными полосами, в том числе контрастного цвета.

Вырежьте из ленты основного оттенка круг. Он станет базой для будущего украшения.

На внешний край основы с помощью пистолета прикрепите 8 лепестков основного тона.

Сверху, немного ближе к центру, в шахматном порядке приклейте 6 лепестков другого цвета.

На последнем уровне зафиксируйте оставшиеся листочки.

Сердцевину украсьте, камнем, бусиной или любым другим элементом декора.

Аксессуар для прически готов. Необходимо лишь с внутренней стороны цветка приклеить резинку. Если же вы готовите бант для оформления упаковки подарка или конверта на выписку из роддома, следуйте дальнейшим рекомендациям.

Сделайте по 4 лепестка двух разных цветов, как указано в пункте 1.

Из ленты основного оттенка соберите петлю, опалите края, приклейте на внутреннюю сторону банта.

Возьмите ленту длиной 1,5-1,8 м, протяните в петельку.

Отступите от каждого края по 5-8 см, с помощью пистолета закрепите по два лепестка. Между ними должен остаться зазор в несколько миллиметров.

Сверху приклейте оставшиеся листочки контрастного цвета.

Центр украсьте бусиной.

Создавая банты собственными руками, обязательно экспериментируйте. Hand made – это не только уникальное, неповторимое изделие, но и полет фантазии, ваше эстетическое видение мира, способ самовыражения.

И не расстраивайтесь, если что-то идет не по плану. Наслаждайтесь процессом, чувствуйте ткань в своих руках, вложите в украшение частичку души, а опыт придет со временем.