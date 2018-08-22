Как убрать жировики на лице в домашних условиях

Каждая женщина рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как липома, это неприятное и очень некрасивое новообразование. Давайте рассмотрим как же убрать жировики если они расположены на лице и можно ли это сделать в домашних условиях.

Ответы на эти вопросы легко найти, обратившись к народной медицине, а пошаговые фото помогут выполнить все бесхитростные процедуры.

Из-за чего возникает липома

К сожалению, эта проблема до конца не изучена, предполагают, что виной всему, нарушенный обмен веществ, к этому можно прибавить плохую экологию и неправильное питание. Бытует ошибочное мнение, что жировики появляются только у полных людей. Они могут появиться и у худосочных, но имеющих заболевания печени или поджелудочной железы. Немаловажную роль в этом играет наследственность.

О чем говорит народная медицина

Если новообразование небольшое и неглубокое, то можно с ним справиться в домашних условиях. Представляем несколько способов, как убрать жировики на лице, а пошаговые фото помогут показать это более детально:

Возьмем чистую тряпочку, смачиваем ее в спирте и насыпаем сверху 1 ч.л. черного молотого перца, прикладываем компресс к липоме на 15 минут, повторяем процедуру 2-3 раза в день. Через две недели результат гарантирован. Хорошо помогает справиться с жировиком теплая луковая кашица, с добавлением тертого хозяйственного мыла. А если в период лечения еще и съедать 1 головку репчатого лука, то эффект наступит гораздо раньше. Смесь чеснока со свиным салом позволит избавиться от липомы за месяц, если прикладывать ее ежедневно, 3 раза в день. При помощи пленки сырого куриного яйца можно удалить новообразование за 3 недели. Для этого прикладываем ее к опухоли, благодаря своей липкой структуре, она высохнет и сама приклеится к жировику. Кожа лица может покраснеть, но не стоит тревожиться, это всего лишь означает, что процесс идет, и скоро липома выйдет наружу. Соединяем водку с растительным маслом и накладываем компресс на опухоль, до ее полного исчезновения. Смешиваем йод и уксус в равных количествах и протираем опухоль несколько раз в день, до полного исчезновения. Смешаем соль, кефир и красную глину, которую обычно используют в качестве масок для лица. Кладем лепешку на новообразование и закрепляем при помощи пластыря. Выполняем данную процедуру до полного исчезновения опухоли. Компресс из меда, сметаны и соли, взятых в равных долях наносят на больное место на 15 минут и смывают, до тех пор пока жировик не вскроется. Взять несколько зерен пшеницы и разжевать их. Наносить, полученную кашицу на новообразование пока он не вскроется, а затем дождаться, чтобы вышел весь жир.

Конечно, данные методы довольно длительные, но зато они безопасны для здоровья человека. Часто можно услышать, что предлагают воспользоваться иглой, для удаления липомы. Однако, это очень опасно, потому, что существует риск занесения инфекции.

Помощь на подоконнике

Многим известны лечебные свойства некоторых комнатных растений. Узнаем, как убрать жировики на лице с их помощью, а пошаговые фото помогут увидеть, как это сделать в домашних условиях:

Возьмем лист алоэ и измельчим его в блендере, полученную кашицу, закрепляем на липоме и оставляем на 12 часов. Лучше такую процедуру делать на ночь. Вместо алоэ, можно также использовать каланхоэ. Протираем жировик настойкой из 50 г крапивы и 0,5 л водки несколько раз в день, а на ночь делаем компресс. Если дома растет золотой ус, то можно каждый день срывать свежий листочек, разминать его в руках и прикладывать к жировику, то через месяц она исчезнет. Для большего эффекта сделать компресс на ночь, закрепив лист при помощи лейкопластыря. Заливаем кипятком свежие или сухие стебли чистотела и настаиваем их 20 минут. Протирать, полученным отваром жировик 3-4 раза в день. Когда в нем появится дырочка, наложить компресс из бальзама Вишневского, он вытянет оставшийся жир наружу. Можно использовать аптечный чистотел, тогда процесс удаления ускориться, но нужно быть очень осторожным, потому что, можно получить ожог.

Не стоит самостоятельно удалять жировики вокруг глаз, кожа там очень нежная и чувствительная, к тому же есть риск потери зрения. Поэтому с такой проблемой безопасней обратиться к специалисту.

Необходимо знать, что не устранив причину появления жировиков, бесполезно начинать борьбу, они будут вновь возникать, но уже в других местах. Поэтому сначала надо проверить состояние внутренних органов, особенно таких, как печень, кишечник, поджелудочная железа. Если выявлены какие-то проблемы, то пройти курс лечения. Перейти на здоровое питание, исключить из своего рациона жирные и соленые продукты. Провести чистку всего организма и только после этого приступать к удалению жировиков, если они еще к тому времени останутся.