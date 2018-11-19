Как испечь вкусное имбирное печенье на Новый год 2019?

Имбирное печенье является традиционной английской выпечкой, которую уже давно полюбили и в других странах, благодаря яркому вкусу и простоте приготовления. В Англии и других европейских странах печенье с ароматом и вкусом имбиря пекут на Рождество.

В последние время и наши хозяйки стали интересоваться, как в домашних условиях испечь имбирное печенье на Новый год.

Новогоднее имбирное печенье

Сегодня есть разные варианты приготовления вкусной имбирной выпечки, но лучше начать с классического рецепта.

Ингредиенты:

200 г муки;

150 г сливочного масла;

1 куриное яйцо;

150 г сахарного песка;

3 ч. ложки имбиря;

1 ч. ложка разрыхлителя;

щепотка соли.

Приготовление:

Сливочное масло прогреваем до комнатной температуры, половину кладем в чашу миксера вместе с сахарным песком, вторую – растапливаем. Вначале взбиваем до однородности масло с сахаром, после вливаем растопленный сливочный продукт и еще раз тщательно все размешиваем. Затем в масленичную массу вбиваем яйцо, подсыпаем соль, рыхлитель и имбирь, перемешиваем. По желанию в тесто можно добавить ванилин, изюм, корицу или рубленые орехи. Теперь вводим муку, вымешиваем тесто, собираем его в ком, заворачиваем в пищевую пленку и выдерживаем в прохладном месте в течение получаса. После достаем и раскатываем основу для выпечки в пласт толщиной в 0,5 см. Берем формочки, вырезаем заготовки и кладем их на противень с пергаментом, выпекаем 5-7 минут (температура 220°С). Такое печенье запекается быстро, поэтому не стоит расслабляться, чтобы лакомство не сгорело.

В отличие от других видов выпечки имбирное печенье имеет долгий срок хранения, поэтому его можно испечь заранее, сложить в красивую коробку и преподнести в качестве подарка или использовать, как украшения для новогодней елки.

Хрустящее имбирное печенье по-австралийски Ginger Crunch

Приготовить имбирное печенье на Новый год можно по-австралийски, такой выпечкой принято угощать гостей на Рождество в Новой Зеландии и Австралии. Печенья получаются вкусными, хрустящими, с нежной и мягкой меловой глазурью.

Ингредиенты для теста:

1,5 стакана муки;

120 г сливочного масла;

0,5 стакана тростникового сахара;

1 ч. ложка молотого имбиря;

1 ч. ложка разрыхлителя.

Для медовой глазури:

70 г сливочного масла;

120 г сахарной пудры;

2 ст. ложки натурального меда;

1 ч. ложка молотого имбиря.

Приготовление:

Муку вместе с рыхлителем просеиваем, высыпаем в миску, добавляем имбирь и перемешиваем.

В отдельной емкости взбиваем мягкое масло с сахарным песком и полученную массу соединяем с сыпучими ингредиентами.

Полученное тесто раскатываем в пласт толщиной до 1 см, перекладываем на противень с пергаментом и ставим в духовку на 15 минут (температура 190°С), запекаем до золотистой корочки.

Для глазури в сотейник кладем масло, вливаем мед, засыпаем имбирь и сахарную пудру, растапливаем ингредиенты на водяной бане. Пока смесь не станет однородной ее нужно непрерывно размешивать.

Готовый корж заливаем медовой глазурью, после остывания разрезаем его на квадратики, выкладываем на блюдо и подаем к столу.

Имбирное печенье с какао

Приготовить имбирное печенье в домашних условиях на Новый 2019 год можно как с молотым имбирем, так и со свежей пряностью. Помимо основного ингредиента, в тесто можно положить и другие добавки, например, какао, выпечка получится с насыщенным вкусом шоколада.

Ингредиенты:

1, 5 стакана муки;

0,5 стакана патоки;

100 г сливочного масла;

0,5 ч. ложки разрыхлителя;

по 1 ч. ложки сухого имбиря и корицы;

по 1 ч. ложки сахара и какао;

немного гвоздики, мускатного ореха, соли и черного перца.

Приготовление:

В сотейник кладем сливочный продукт вместе с патокой и ставим на плиту, выдерживаем ингредиенты на огне до полного их растворения.

В просеянную муку засыпаем рыхлитель, имбирь, сахар и все другие специи и пряности, перемешиваем.

В пряную смесь из муки вливаем растопленное масло с патокой, замешиваем тесто, которое нужно выдержать в холоде в течение 15 минут.

Далее, из теста можно скатать шарики и выложить их на противень или вначале основу для выпечка раскатать в пласт и из него вырезать любые формы заготовки.

Выпекаем печенье в течение 8 минут (температура 190°С).

Украшаем печенье новогоднее имбирное печенье: идеи

Многие хозяйки интересуются не только тем, как на Новый год испечь имбирное печенье, но и как его украсить. Чтобы выпечка получилась не только вкусной, но и красивой, изделия можно украсить тертыми орехами, расплавленным шоколадом, корицей, стружкой кокоса, но самым популярным вариантом декора остается сахарная глазурь.

Ингредиенты для глазури:

4 ч. ложки сухого белка;

350 г сахарной пудры;

1 ч. ложка лимонного сока;

50 мл кипяченой воды.

Приготовление глазури:

Для глазури используется сырой яичный белок, но многие хозяйки используют сухой. Во-первых, это безопасно, так как не у всех есть возможность купить домашние куриные яйца. Во-вторых, из сухого яичного белка глазурь получается насыщенного белого цвета, добиться такого эффекта из сырого продукта не получится. Купить сухой белок можно в отделах спортивного питания, он продается в больших упаковках, поэтому его хватит и для приготовления других десертов, как безе, зефир или меренги. В состав глазури обязательно входит сахарная пудра, она должна быть очень мелкого помола, как мука. Иногда в состав сахарной пудры входит кукурузный крахмал, здесь нет ничего страшного, от этого глазурь будет только лучше. Итак, в чашу миксера (комбайна) высыпаем сухой яичный белок, вливаем воду, перемешиваем обычной ложкой и ждем 10 минут. После вливаем сок цитруса и взбиваем до тех пор, пока образовавшиеся пузырьки не станут мелкими, а сама масса не увеличится в объеме. Теперь подсыпаем сахарную пудру и продолжаем взбивать, если пудра не перемешивается и остается сухой, то подливаем немного воды, примерно 2 чайных ложки. Глазурь должна получиться густой, если из полученной массы вынуть ложку, она тянется и не оседает, то глазурь получилась нужной консистенции.

Если глазурь не будет использоваться сразу после ее приготовления, то ее нужно накрыть и поставить в холодильник. В противном случае она застынет так, что использовать ее для украшения изделий будет невозможно.

Украшаем имбирное печенье

Для того чтобы имбирные печенья получились яркими и красивыми используем пищевые красители. Лучше всего отдать предпочтение американским гелевым добавкам Americolor или Chefmaster.

Методы украшения пишевыми крастелями:

Для декора можно купить специальные кулинарные пакеты или обойтись подручными средствами в виде простых полиэтиленовых пакетов и зубочистки, которая поможет поправить контур, придать цвет глазури, растечься заливке и убрать все лишнее. Для новогоднего декора можно использовать светло-голубую гамму, поэтому в мисочку кладем часть глазури и всыпаем синего красителя, размешиваем. Если цвет получился слишком темным, то добавляем белой глазури и пару капель воды. На каждый оттенок нужно подготовить два варианта глазури, один пойдет на контур, по консистенции он должен напоминать зубную пасту, другая будет использоваться для заливки, ее нужно будет довести до консистенции сметаны (15%), не слишком жидкой, чтобы заливка быстро не растекалась. Вначале берем глазурь для контура, кладем в пакет и завязываем. В глазурь для заливки добавляем немного воды (доводим до консистенции сметаны), также выкладываем в другой пакет и завязываем. Срезаем уголки. Для контура уголок должен быть очень тонким (от 1, до 1,5 мм), для заливки можно сделать чуть пошире (от 2 до 3 мм). Теперь берем печенье, включаем фантазию и начинаем рисовать. Например, можно нанести контур снежинки, здесь, главное, соблюдать спокойствие, чтобы рука не дрожала. Прежде чем нанести заливку контур должен высохнуть, чтобы цвета не смешались. Вот такие звездочки и новогодние шарики могут получиться, если взять этот рецепт с фото и следовать инструкции и советам.

Испечь имбирное печенье можно в любое время года, но вот самым вкусным и ароматным оно получается именно на Новый год. И сегодня без такой выпечки просто трудно представить себе зимнее праздники.