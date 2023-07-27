«На даче с удобством»: 5 вещей для комфортного отдыха

В конце весны – в начале лета все заядлые дачники перебираются за город: одни – на выходные, другие – на весь сезон. В любом случае всем им, после тяжелого трудового дня, вспахивания грядок и посадок, хочется отдохнуть, набраться сил, провести время в свое удовольствие. Но, как ни странно, к отдыху тоже нужно подготовиться. И поможет в этом Askona!

А если вы еще не знаете, что нужно для Вашего личного комфорта, то мы поможем определиться.

Качественный матрас

У многих принято привозить на дачу старые ненужные вещи. И если с одеждой все более-менее понятно, все-таки в вечернем платье по огороду ходить, как минимум, странно, то с матрасами дело обстоит иначе. Дачники везут и неудобные ватные матрасы «от мамы», и плохие, продавленные, с торчащими пружинами. А зачем? Ведь спать на них не удобно, утром болит спина, а ведь еще весь день нужно ухаживать за огородом. Какой тут отдых?

Поэтому даже для дачи лучше приобрести хороший качественный матрас, например, анатомический Sleep Expert Boss. Он мягкий, при этом имеет уникальную систему независимых пружин и прекрасно подстраивается под индивидуальные изгибы тела каждого человека. А самое приятное, что этот матрас легко перевозить, так как он скручивается в рулон и не занимает в машине много места.

Защитный наматрасник

Не стоит экономить и на наматраснике, так как он не только защищает изделие от загрязнений, но и создает дополнительный комфорт. Например, благодаря наматраснику с подогревом Soft Warm вам не будут страшны даже прохладные ночи. Более того, изделие уменьшает стресс, и повышает уровень мелатонина, что, в свою очередь, улучшает настроение. Общее качество сна также будет намного выше, а значит, Вы проснетесь посвежевшим, отдохнувшим, полным сил и энергии.

Наматрасник управляется с пульта, имеет 3 режима температуры в зависимости от пожелания каждого человека, при этом абсолютно безопасен, так как обладает сверхнизким напряжением и отличается отсутствием электрических кабелей в зоне нагрева.

Удобная одежда

В Askona продается не только мебель и принадлежности для нее, но и одежда.

Футболки и штаны Night skin производятся из инновационного волокна, изготовленного из преобразованного целлюлозного сырья. Они отлично пропускают воздух, обеспечивая комфорт в любое время года. Скрытые швы и удобные резинки подарят настоящий комфорт своим обладателям. Несмотря на незамысловатый вид, одежда Night skin красивая и уютная.

Главная "фишка" одежды от Askona - это экологичность материала и удобство. Ведь на даче хочется быть самим собой после городских будней и офисного дресс-кода. И, конечно же, побаловать себя мягкой и невесомой одеждой.

Теплый плед и горячий чай

Прохладным вечером, после трудного и тяжелого дня, так приятно сесть на крыльцо с горячим чаем в руках и шоколадкой, завернуться в теплый плед и наслаждаться последними лучами уходящего солнца. Что для этого нужно? Правильно, уютный плед и вкусный чай. И все это Вы также легко найдете в Askona.

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Вязанные пледы различных расцветок согреют даже в самые холодные дни, а когда Вас нет – послужат прекрасным покрывалом и для дивана, и для скамейки. А чай для крепкого сна успокоит, снимет напряжение, настроит на здоровый ночной отдых.

Заинтересовались? Тогда вам сильно повезло, ведь в Askona стартовала акция «уДачный сезон». Вы можете приобрести товары для своего отдыха и комфорта по очень приятной цене. Экономьте вместе с Askona.