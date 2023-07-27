Грюнендаль — описание и характеристика породы собак

Насыщенный черный окрас длинной густой шерсти стал визитной карточкой собак породы грюнендаль. Породу вывели в XVII веке для охраны стад домашнего скота. За годы службы человеку овчарки проявили себя в розыске, на службе в таможне и полиции, в качестве сторожей, охранников, участников состязаний. Трудолюбие и выносливость питомцев позволили выделить породу среди других.

Происхождение породы

На территории Советского союза овчарки с длинной черной шерстью появились лишь в конце XX века. Только в 1912 году американскими экспертами порода грюнендаль была выделена в самостоятельную. До этого собак причисляли к бельгийским овчаркам.

Первые сведения о собаках, охраняющих овец от волков, были датированы 1650 годом. Мохнатые красавцы с длинной шерстью были замечены на склонах горных лугов, горделиво выделялись на фоне домашних животных. Они сопровождали пастухов в дальних переходах.

Основная история черношерстных красавцев началась в 1879 году. Тогда было принято решение о выведении пастушьей породы бельгийской овчарки. Первым заводчиком стал Николас Роз. Он заметил, что в помете бельгийских овчарок появляются щенки необычного черного окраса.

Именно на этом признаке и основывается возникновение породы. Шерсть могла быть короткой, средней или длинной — этому признаку не придавалось значения. Порода была названа в честь владений заводчика — «Шато Грюнендаль».

В 1891 году прошла первая выставка бельгийских овчарок. Владельцы пастушьих собак выставили своих любимцев на суд жюри. Профессор ветеринарии, глава жюри Адольф Рийул, оценив экстерьер конкурсантов, принял решение о выведении породы, которая стала бы символом Бельгии.

Для дальнейшего воспроизводства были отобраны экземпляры со стоячими ушами, максимально похожие по экстерьеру. Цвет выбирали черный, чтобы он стал отличительной чертой. Первый стандарт был принят в 1907 году, основой породы стал именно цвет шерсти. Сегодня грюнендаль популярен во многих странах, но описание экстерьера осталось еще с XIX века.

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Основная характеристика

Крупная овчарка с длинной шерстью обладает отличительными признаками, характерными для породы. Особенности бельгийских питомцев в таблице:

Признак Характеристика Страна происхождения Бельгия Внешний вид Глаза миндалевидные, карие. Голова удлиненная. Уши посажены высоко, треугольной формы, стоят. Тело атлетическое, с глубокой грудью. Пушистый хвост средней длины. Лапы стройные, мускулистые. Черный окрас шерсти, допустимы белые отметины. Год происхождения В 1891 году состоялась первая выставка пастушьих пород с участием представителей с черным окрасом. Размеры Рост в холке: кобель 60-65 см, сука 55-60 см. Вес: кобель 25-30 кг, сука 20-25 кг. Продолжительность жизни 13-14 лет Характер Спокойный, дружелюбный. Отличается умом, сторожевыми качествами, наблюдательностью. Не проявляет агрессии к другим животным. Особенности содержания Содержится в уличном вольере. При содержании в домашних условиях требует частых прогулок, нуждается в просторе и движении. Стоимость щенка С документами 15-50 тыс. руб., без документов 5-15 тыс.

Оценки пастушьей породы экспертами по пятибалльной шкале:

5 баллов — отношение к маленьким детям, способность к дрессировке, интеллект, активность, линька;

4 балла — качества сторожа, отношение к чужакам, размеры;

3 балла — состояние здоровья, подверженность заболеваниям, потребность в ежедневном уходе, разборчивость в еде;

2 балла — затраты на содержание, шумливость, цена.

Эти собаки нуждаются во внимании, не любят одиночества, могут составить компанию любому одинокому человеку или семье.

По наблюдениям заводчиков, псы породы грюнендаль способны анализировать происходящее вокруг и самостоятельно принимать решение о предстоящих действиях.

Внешний вид

Телосложение питомцев пропорциональное, движения быстрые и грациозные. Внешне собака выглядит привлекательно. Удлиненный нос выделяется на морде. Треугольные уши высоко расположены на голове. Пышный хвост среднего размера обычно опущен вниз, но поднимается, если пес кого-либо приветствует.

Лапы длинные, мускулистые, с округлыми подушечками черного цвета, с черными когтями. Спина прямая, без уклона к хвосту. Бока покатые. Грудная клетка хорошо развита, глубокая. На морде выделяются большой черный нос и карие миндалевидные глаза. Взгляд умный, осознанный.

Тело пса покрыто длинной густой шерстью черного цвета. Местами на животе и груди возможны пятна белого цвета. По фото и описанию можно судить о красоте животного. Облик собаки этой породы отчетливо виден издалека. Характерный гордый профиль как бы символизирует верного друга и охранника.

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Самки по размеру и весу немного меньше самцов — достигают в холке 58 см, в то время как кобели вырастают до 65 см. Весят они 25 и 30 кг соответственно. Тело обтянуто кожей так, что нигде не образует складок. Шерсть полностью защищает от перепадов температуры, изменения погодных условий.

По цвету волосяной покров молодых животных имеет серебристый или матовый оттенок. Это говорит о здоровом состоянии. У взрослых собак шерсть выгорает на солнце, приобретает коричневатый или рыжеватый оттенок. По стандартам допустим только черный окрас. Шерсть — главное достоинство пса, гордость заводчиков.

Вокруг шеи образуется длинный густой ободок. Грюнендаль не боится холода и морозов. Любимое развлечение зимой — зарыться головой в снег и пробороздить сугроб.

Питание

Псы неприхотливы в еде, но важно уметь грамотно составлять рацион. Заводчики рекомендуют сбалансированное готовое питание премиум-класса. По отзывам владельцев, собаки успешно развиваются на сбалансированном корме с добавлением витаминов. Для щенков нужен особый рацион.

Взрослых животных, во избежание заболеваний желудочно-кишечного тракта, можно полностью переводить на веганское меню. Эта собака не хищник, в мясе не нуждается.

Едой со стола кормить нельзя ни в целях воспитания, ни для здоровья. Кормление натуральными продуктами предусматривает баланс углеводов, белков, жиров и калорийности.

Здоровье

Некоторые наследственные заболевания характерны для этой породы. Лучше знать о возможных проблемах и стараться не допускать их развития. Чем может болеть грюнендаль:

гипотериозом;

онкологией;

заболеваниями глаз;

дисплазией суставов.

Щенков прививают согласно календарю, составленному вместе с ветеринаром. У взрослых собак при выявлении болезней рекомендуется делать тест на наркоз. Тогда препараты рассчитывают индивидуально.

Особенности содержания

Пес относится к породе долгожителей — при надлежащем уходе способен прожить до 18 лет. Нуждается в правильном питании, своем уголке. Животное понимает, где его территория, и не позволит никому пользоваться своими вещами. Поэтому рекомендуется отвести питомцу собственный уголок с подстилкой, где он сможет отдыхать.

В особом уходе нуждается шерсть. Ее нужно постоянно прочесывать гребешком с редкими зубьями. Лучше чесать пса ежедневно, тогда можно избежать скатывания подшерстка, образования колтунов. Редкие зубья будут распутывать волоски, не вырывая их. Во время линьки придется расчесывать собаку утром и вечером.

Стрижка не показана этой породе. Это противоречит стандартам.

Моют пса только в случае загрязнений. Гигиенические процедуры — мытье лап после прогулки, если собака живет в доме. Но содержать животное лучше всего в уличном вольере. Так пес сможет разминать лапы, когда захочет, не будет страдать от недостатка активности, закрытого пространства.

Грюнендалю подойдут просторная квартира и частые прогулки. Гулять с ним рекомендуется не меньше часа два раза в день. Показаны активные игры, выполнение команд, забеги на короткие и длинные дистанции.

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Воспитание

Заводчики рекомендуют начинать дрессировку щенков с самого раннего возраста. Овчарка обладает отличной памятью, ей несложно будет выучить команды. При повторе в 2-3 раза питомец полностью освоит урок.

Порода изначально подразумевает активность, поэтому внимание щенка лучше как можно раньше направить на выполнение команд, изучение основ поведения в обществе.

Благодаря регулярным занятиям пес не станет без причины громко лаять, портить мебель, прыгать во весь рост на окружающих.

Если опыта в дрессировке нет, стоит рассмотреть курс с кинологом. Псу нужно будет дать понять, что хозяином нельзя манипулировать, команды придется выполнять. Начало воспитания приходится на освоение стандартных команд: «нельзя», «к ноге», «рядом», «место». Затем важным моментом станет приучение к поведению на улице, воспитание отношения к другим людям, животным, транспорту.

Совет! Умный и с отличной памятью пес на всю жизнь запомнит обиду, если с ним грубо обращаться. Настаивать на выполнении команд обязательно, но в мягкой и убедительной форме. Крика и физического наказания грюнендаль не потерпит. Поощрением за выполнение требований должна быть похвала, поглаживание, лакомство, игра.

Плюсы и минусы

У представителей пастушьей породы имеются достоинства и недостатки. Самые первые черные щенки родились в семействе бельгийских овчарок и унаследовали основные качества родителей. На протяжении пяти веков общения с человеком смогли развить дополнительные способности.

Положительные стороны:

привлекательная внешность;

стабильное здоровье;

качества охранника, сторожа;

выносливость;

активность;

отлично ладит с детьми;

способен жить в семье;

верность хозяину;

отличный ум;

великолепная память.

Если пес проявляет своенравность, возможно, стоит понаблюдать за тем, что не нравится питомцу, постараться исправить.

Отрицательные качества:

Требует курса дрессировки.

Иногда чрезмерно активен.

Плохо переносит одиночество.

Постоянно нуждается в движении.

Инстинкт охранника может проявляться в неподходящей ситуации.

Минусами породы разумнее назвать не качества овчарки, а человеческие особенности лениться и не заниматься псом.

Где можно купить щенка

Породу разводят в нескольких питомниках. Куда можно обратиться за щенком:

«Хаус-Ушаков»;

«Невалайн»;

«Важная Персона»;

«От Сато Болгар».

Цена зависит от многих факторов. На стоимость влияют наличие родословной, статус отца и матери, рейтинг заводчиков, прививки, документы для продажи, лицензия питомника. Покупать рекомендуется у известных заводчиков, проверяя документы на породу, иначе можно купить помесь, выбракованную от плохого помета. Тогда не будет гарантии здоровья пса, да и характер может быть хуже ожидаемого.

Щенки пет-класса продаются от 10-15 тыс. руб. Шоу-класс стоит дороже — от 20-30 тыс. руб. в зависимости от статусности питомника.

Не стоит приобретать питомца старше двух месяцев. У пса уже сформировался характер, возможно, ему мало уделяли внимания, плохо занимались.

Щенки старше двух месяцев стоят дешевле, но воспитывать их придется усиленно, времени на дрессировку уйдет больше. Иначе питомец может почувствовать себя вожаком, а не подопечным.

Итоги

Активный по характеру пес породы грюнендаль нуждается в столь же активном владельце. С этими питомцами не получится лежать на диване и проводить много времени в помещении. Овчарка была специально выведена для длительных переходов, постоянного нахождения на природе, для охраны и удержания домашнего скота. Поэтому в современных условиях собака будет нуждаться в движении, свободном пространстве.

Задача хозяина — обеспечить достойное содержание своему любимцу. Опыт взаимодействия человека и грюнендаля на протяжении пяти веков показывает, что пес ответит взаимностью — будет сторожить вверенное ему имущество, оправдает любые надежды на победу в конкурсах, защитит как хозяина, так и его семью. Собака, чувствующая любовь в свой адрес, станет верно и преданно служить.