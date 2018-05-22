Лучшие рецепты кваса из березового сока

В жаркие летние дни хочется чего-нибудь по-настоящему освежающего. Газированные напитки не подходят, так как они лишь усиливают жажду. Можно приготовить квас из березового сока в домашних условиях. В этой статье представлены простые рецепты, в которых подробно описывается весь процесс.

Квас с изюмом

Забирает меньше времени на приготовление благодаря изюму. Последний влияет на скорость процесса брожения, добавляет освежающему напитку легкую фруктовую ноту.

Ингредиенты:

10 л сока;

2 столовой ложки с горкой изюма;

0,5 кг сахарного песка.

Приготовление:

Изюм тщательно промываем, заливаем прохладной водой, держим так полчаса. Он должен хорошо набухнуть.

Готовый сок процеживаем через сито либо марлю.

Изюм соединяем с сахаром. Желательно эти два продукта хорошо перемешать. Добавить к процеженной жидкости.

Как только сладкие крупинки растворятся, накрываем крышкой и оставляем на двое суток для брожения.

Освежающий напиток готов, осталось только еще один раз процедить.

Квас с апельсином

Наличие цитрусового и мятных листочков придаст березовому напитку еще большей свежести вкуса. Получится настоящий витаминный коктейль.

Ингредиенты:

2,5 л сока;

1 шт. апельсин;

250 г сахара;

10 г дрожжей;

мята, мелиса.

Приготовление

Подготавливаем банки для закваски. Тщательно моем их с содой, вытираем насухо.

Спелый цитрусовый продукт режем крупными кольцами и отправляем стеклянную тару.

Отдельно соединяем дрожжи с сахаром, хорошенько растираем до однородного состояния и отправляем к нарезанному апельсину.

Следом кидаем желаемое количество мяты с мелиссой.

Продукты заливаем соком, накрываем крышкой и держим в таком состоянии двое суток.

Квас с хлебом

Насыщенный аромат, который придаст холодному напитку черный хлеб, напомнит о счастливом и беззаботном детстве. Но важно постараться приготовить так, чтобы тот не затмил качеств базового продукта.

Ингредиенты:

5 л сока;

400 г черного хлеба;

150 г сахарного песка.

Приготовление

В алюминиевую емкость выливаем жидкость, высыпаем весь сахар, один раз мешаем, отправляем на огонь, доводим до кипения. Варить нельзя, дожидаемся появления пузырей и отставляем. Хлеб режем кусками размером 3-4 см, кладем тарелку, отправляем в микроволновую печь, чтобы слегка подрумянить. Кидаем туда готовые сухари, закрываем и держим 48 часов. Березовый напиток с добавлением кусочков хлеба готов к употреблению.

Квас с медом

Квас, приготовленный из березового сока в домашних условиях, с добавлением ароматного продукта полезен для иммунитета. Особенно в холодное время года.

Ингредиенты:

10 л сока;

200 г натурального меда;

3 шт. лимона;

50 г дрожжей.

Ингредиенты

В глубокую емкость выкладываем указанное количество дрожжей, вливаем теплую воду и даем массе полностью раствориться. Теперь в эту жидкость добавляем мед. Отдельно выжимаем сок из цитрусовых. Можно вручную, но лучше использовать соковыжималку. Выливаем в квас. Разливаем по чистым банкам, закрываем и настаиваем двое-трое суток.

Квас из сухофруктов

Березовый напиток с ярко выраженным фруктовым ароматом очень понравятся детям. Отсутствие сахара позволяет употреблять его в больших количествах.

Ингредиенты:

5 л сока;

300 г изюма;

1 кг яблочных сухофруктов.

Ингредиенты

Сушеные продукты тщательно промываем под проточной водой. Далее, откидываем на дуршлаг. На кухонном столе расстилаем полотенце, равномерно выкладываем и досушиваем. Высыпаем в эмалированную глубокую посуду, заливаем березовым соком. Накрываем. Настаиваем ровно 4 дня. Ежедневно мешаем по одному разу. Готовый квас разливаем по чистой стеклянной таре.

Квас с ячменем

Такой полезный продукт, как ячменная крупа дарит прохладительному напитку аппетитный запах хлеба. А вкус от него становится ярче и насыщенней.

Ингредиенты:

3 л сока;

4 ст. л. ячневой крупы;

5 г сухих дрожжей;

200 г хлеба;

3 ст. л. сахарного песка.

Приготовление

Готовый сок выливаем в глубокую емкость, ставим на сильный огонь и нагреваем, не доводя до кипения. Хлеб измельчаем на кубики, обжариваем на сухой сковороде без специй и масла. Добавляем в жидкость. Следующим на сковороду отправляем ячмень, в процессе обязательно перемешиваем. Отправляем в квас. Высыпаем весь сахар, начинаем мешать до тех пор, пока крупинки не растворятся полностью. Емкость накрываем крышкой, настаиваем, как обычно, – двое суток. Забродивший напиток разливаем по стеклянным банкам и отправляем в холодильник.

Квас с кофе

Невероятно бодрящим получается приготовленный в домашних условиях квас на основе березового сока с добавлением хорошо прожаренных зерен. Но его лучше не употреблять на ночь.

Ингредиенты:

3 л сока;

50 г кофе в зернах;

3 горбуши черного хлеба;

50 г изюма;

150 г сахарного песка.

Приготовление

Перед использованием сок обязательно процеживаем. Зерна обжариваем на предварительно разогретой сухой сковороде около 3–4 минут. Изюм тщательно промываем в горячей воде, откидываем на дуршлаг, сушим при помощи кухонного полотенца. Подготавливаем одну трехлитровую банку. Тщательно моем ее, вытираем насухо. Кладем в нее все продукты, в том числе и сахар. Все заливаем березовым соком. Вместо крышки, используем резиновую перчатку. Прокалываем в ней дырку и фиксируем на горлышке банки. Как только перчатка поднимется, это будет означать, что квас забродил. Выдерживаем до тех пор, пока она вновь не осядет. Разливаем по бутылкам, отправляем в холодильник на хранение. Готовый березовый квас пригоден к употреблению уже через 24 часа.

Полезные советы

Квас получится намного вкуснее и полезнее, если его готовить из собственноручно собранного березового сока. Для закваски нельзя использовать пластиковую посуду, можно только стеклянную. Напиток, приготовленный с изюмом, подходит в качестве базового компонента к окрошке. В холодильнике может храниться до 4-х месяцев. Хорошо сочетается с лекарственными травами.

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Подборка рецептов для приготовления кваса из березового сока в домашних условиях обязательно пригодиться. Ведь этот продукт очень полезен для здоровья человека. В нем содержатся витамины, органические кислоты, кальций, магний, эфирные масла и т. д.