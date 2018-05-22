Лучшие рецепты кваса из березового сока
В жаркие летние дни хочется чего-нибудь по-настоящему освежающего. Газированные напитки не подходят, так как они лишь усиливают жажду. Можно приготовить квас из березового сока в домашних условиях. В этой статье представлены простые рецепты, в которых подробно описывается весь процесс.
Квас с изюмом
Забирает меньше времени на приготовление благодаря изюму. Последний влияет на скорость процесса брожения, добавляет освежающему напитку легкую фруктовую ноту.
Ингредиенты:
- 10 л сока;
- 2 столовой ложки с горкой изюма;
- 0,5 кг сахарного песка.
Приготовление:
- Изюм тщательно промываем, заливаем прохладной водой, держим так полчаса. Он должен хорошо набухнуть.
- Готовый сок процеживаем через сито либо марлю.
- Изюм соединяем с сахаром. Желательно эти два продукта хорошо перемешать. Добавить к процеженной жидкости.
- Как только сладкие крупинки растворятся, накрываем крышкой и оставляем на двое суток для брожения.
- Освежающий напиток готов, осталось только еще один раз процедить.
Квас с апельсином
Наличие цитрусового и мятных листочков придаст березовому напитку еще большей свежести вкуса. Получится настоящий витаминный коктейль.
Ингредиенты:
- 2,5 л сока;
- 1 шт. апельсин;
- 250 г сахара;
- 10 г дрожжей;
- мята, мелиса.
Приготовление
- Подготавливаем банки для закваски. Тщательно моем их с содой, вытираем насухо.
- Спелый цитрусовый продукт режем крупными кольцами и отправляем стеклянную тару.
- Отдельно соединяем дрожжи с сахаром, хорошенько растираем до однородного состояния и отправляем к нарезанному апельсину.
- Следом кидаем желаемое количество мяты с мелиссой.
- Продукты заливаем соком, накрываем крышкой и держим в таком состоянии двое суток.
Квас с хлебом
Насыщенный аромат, который придаст холодному напитку черный хлеб, напомнит о счастливом и беззаботном детстве. Но важно постараться приготовить так, чтобы тот не затмил качеств базового продукта.
Ингредиенты:
- 5 л сока;
- 400 г черного хлеба;
- 150 г сахарного песка.
Приготовление
- В алюминиевую емкость выливаем жидкость, высыпаем весь сахар, один раз мешаем, отправляем на огонь, доводим до кипения. Варить нельзя, дожидаемся появления пузырей и отставляем.
- Хлеб режем кусками размером 3-4 см, кладем тарелку, отправляем в микроволновую печь, чтобы слегка подрумянить.
- Кидаем туда готовые сухари, закрываем и держим 48 часов. Березовый напиток с добавлением кусочков хлеба готов к употреблению.
Квас с медом
Квас, приготовленный из березового сока в домашних условиях, с добавлением ароматного продукта полезен для иммунитета. Особенно в холодное время года.
Ингредиенты:
- 10 л сока;
- 200 г натурального меда;
- 3 шт. лимона;
- 50 г дрожжей.
Ингредиенты
- В глубокую емкость выкладываем указанное количество дрожжей, вливаем теплую воду и даем массе полностью раствориться.
- Теперь в эту жидкость добавляем мед.
- Отдельно выжимаем сок из цитрусовых. Можно вручную, но лучше использовать соковыжималку.
- Выливаем в квас.
- Разливаем по чистым банкам, закрываем и настаиваем двое-трое суток.
Квас из сухофруктов
Березовый напиток с ярко выраженным фруктовым ароматом очень понравятся детям. Отсутствие сахара позволяет употреблять его в больших количествах.
Ингредиенты:
- 5 л сока;
- 300 г изюма;
- 1 кг яблочных сухофруктов.
Ингредиенты
- Сушеные продукты тщательно промываем под проточной водой. Далее, откидываем на дуршлаг.
- На кухонном столе расстилаем полотенце, равномерно выкладываем и досушиваем.
- Высыпаем в эмалированную глубокую посуду, заливаем березовым соком. Накрываем.
- Настаиваем ровно 4 дня. Ежедневно мешаем по одному разу.
- Готовый квас разливаем по чистой стеклянной таре.
Квас с ячменем
Такой полезный продукт, как ячменная крупа дарит прохладительному напитку аппетитный запах хлеба. А вкус от него становится ярче и насыщенней.
Ингредиенты:
- 3 л сока;
- 4 ст. л. ячневой крупы;
- 5 г сухих дрожжей;
- 200 г хлеба;
- 3 ст. л. сахарного песка.
Приготовление
- Готовый сок выливаем в глубокую емкость, ставим на сильный огонь и нагреваем, не доводя до кипения.
- Хлеб измельчаем на кубики, обжариваем на сухой сковороде без специй и масла. Добавляем в жидкость.
- Следующим на сковороду отправляем ячмень, в процессе обязательно перемешиваем. Отправляем в квас.
- Высыпаем весь сахар, начинаем мешать до тех пор, пока крупинки не растворятся полностью.
- Емкость накрываем крышкой, настаиваем, как обычно, – двое суток. Забродивший напиток разливаем по стеклянным банкам и отправляем в холодильник.
Квас с кофе
Невероятно бодрящим получается приготовленный в домашних условиях квас на основе березового сока с добавлением хорошо прожаренных зерен. Но его лучше не употреблять на ночь.
Ингредиенты:
- 3 л сока;
- 50 г кофе в зернах;
- 3 горбуши черного хлеба;
- 50 г изюма;
- 150 г сахарного песка.
Приготовление
- Перед использованием сок обязательно процеживаем.
- Зерна обжариваем на предварительно разогретой сухой сковороде около 3–4 минут.
- Изюм тщательно промываем в горячей воде, откидываем на дуршлаг, сушим при помощи кухонного полотенца.
- Подготавливаем одну трехлитровую банку. Тщательно моем ее, вытираем насухо.
- Кладем в нее все продукты, в том числе и сахар. Все заливаем березовым соком.
- Вместо крышки, используем резиновую перчатку. Прокалываем в ней дырку и фиксируем на горлышке банки.
- Как только перчатка поднимется, это будет означать, что квас забродил. Выдерживаем до тех пор, пока она вновь не осядет.
- Разливаем по бутылкам, отправляем в холодильник на хранение. Готовый березовый квас пригоден к употреблению уже через 24 часа.
Полезные советы
- Квас получится намного вкуснее и полезнее, если его готовить из собственноручно собранного березового сока.
- Для закваски нельзя использовать пластиковую посуду, можно только стеклянную.
- Напиток, приготовленный с изюмом, подходит в качестве базового компонента к окрошке.
- В холодильнике может храниться до 4-х месяцев.
- Хорошо сочетается с лекарственными травами.
Подборка рецептов для приготовления кваса из березового сока в домашних условиях обязательно пригодиться. Ведь этот продукт очень полезен для здоровья человека. В нем содержатся витамины, органические кислоты, кальций, магний, эфирные масла и т. д.