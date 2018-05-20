Разбили градусник с ртутью: что делать?

Не все люди знают, что делать, если разбился градусник с ртутью дома. Химический элемент серебристого цвета способен накапливаться в организме годами, приводя к тяжелым последствиям и даже летальному исходу.

Существует ряд правил, определяющих, что нельзя делать, если разбился градусник с ртутью дома, и вещество вытекло на пол:

категорически не рекомендуется собирать шарики ртути веником. Это еще больше их раздробит;

Это еще больше их раздробит; использовать пылесос в случае попадания ртути на пол нельзя ни в коем случае . От потока теплого воздуха мельчайшие частицы опасного вещества могут распылиться по воздуху, сделав жилище опасным для людей на долгое время. К тому же невидимые глазу частицы жидкого металла могут остаться на деталях агрегата, и его придется попросту выбросить;

. От потока теплого воздуха мельчайшие частицы опасного вещества могут распылиться по воздуху, сделав жилище опасным для людей на долгое время. К тому же невидимые глазу частицы жидкого металла могут остаться на деталях агрегата, и его придется попросту выбросить; собирать ртуть тряпкой в том случае, когда градусник разбился, а содержимое вытекло в жилом помещении также категорически запрещено. Физические свойства этого уникального химического элемента таковы, что механическое воздействие только способствует попаданию ртути в щели пола и увеличению опасной площади с ядовитым загрязнением.

Все эти предостережения основаны на том, что жидкий металл обладает высокой степенью поверхностного натяжения и его мельчайшие частички могут занять довольно широкий ареал обитания в помещении даже от сквозняка. Поэтому действовать нужно быстро и предельно осторожно.

Экстренные меры безопасности

Сразу же следует вывести из помещения людей. Если инцидент случился в холодное врем года, следует немедленно открыть окно – при температуре ниже +18 ртуть прекращает испаряться. Однако сквозняка допускать нельзя, чтобы шарики металла не закатились в труднодоступные места.

До уборки опасного вещества следует предпринять меры предосторожности:

запастись банкой с завинчивающейся крышкой или другой герметичной емкостью для сбора ртути. Влить в нее холодную воду и добавить несколько кубиков льда, чтобы исключить, по возможности испарения металла;

надеть на руки плотные резиновые перчатки – подойдут бытовые, для работы с домашней химией;

ноги следует обуть в плотные полиэтиленовые пакеты или бахилы;

необходимо защитить слизистую рта и носа марлевой повязкой, смоченной в содовом растворе. Или проложить слои ткани влажной ватой в самодельной защите.

Обязательно включите яркий свет, чтобы блестящие капельки были четко видны.

Сборка ртути

Здесь нужно быть предельно внимательным, стараясь рассмотреть все щели в полу. В случае необходимости придется оторвать плинтуса и отправить их в пакет для дальнейшей утилизации. Порядок действий по уборке должен быть следующим:

Листом бумаги нужно зацепить большие капли и отправить их в банку с ледяной водой. Скотчем или липкой лентой собрать мельчайшие частички жидкого металла, кусочки использованного материала также поместить в банку. Если градусник разбился на дощаном полу, придется вооружиться спринцовкой и пройтись по всем щелям между досками. В емкость с ледяной водой отправляем инструмент вместе с собранными капельками. Теперь нужно промыть весь пол мыльно-содовым раствором. Снять одежду, бахилы, перчатки и маску, сложить их в плотный пакет и туго завязать. Обязательно позвоните в дежурную службу МЧС – там подскажут, где можно утилизировать собранный яд и использованные вещи.

Мягкая мебель и ковры

Если градусник разбился от удара о тумбочку, а ртуть вытекла на палас или диван, ни в коем случае не пытайтесь спасти вещи самостоятельно. Без дорогостоящего оборудования и специальных химикатов ваши усилия только навредят.

Следует отыскать в справочнике номер телефона специальной службы, работники которой занимаются демеркуризацией на дому.

Эта же служба обязана провести в вашей квартире замеры паров ртути в том случае, если прибор разбился, а ртуть не вытекла. До приезда аккредитованных специалистов нужно собрать все видимые частички градусника и отправить их в банку с густым раствором марганцовки или хлоркой. От реакции с этими веществами ядовитый металл окисляется и перестает легко распространяться по воздуху.

Именно таким составом хорошо мыть полы, после того, как градусник разбился, а ртуть найти не удалось. Стоимость работ по утилизации ядовитого вещества, конечно, немаленькая, но здоровье дороже.

Последствия отравления парами

Если ртуть не нашли, после того, как проведена демеркуризация, придется несколько недель внимательно отнестись к реакции собственного организма на такую неприятную ситуацию. Основными признаками отравления парами тяжелого металла являются:

общая мышечная слабость;

частая и резкая головная боль;

ощущение металлического послевкусия во рту в течение дня;

приступы тошноты со рвотой;

диарея и вздутие кишечника;

резкие изменения в аппетите – либо его отсутствие, либо усиленное желание поесть.

Любое из этих явлений должно насторожить и стать поводом для обращения к доктору. Впрочем, количество вредного металла в бытовых градусниках ничтожно мало.

Большинство специалистов утверждает, что особого вреда человеческому организму ртуть из домашнего измерительного прибора не навредит. Но меры предосторожности лишними не бывают.

Нестандартные советы

Считается, что легко собрать частички жидкого металла поможет обычный магнит. При этом нужно следить, чтобы яд не попал на кожу. Без толстых резиновых рукавиц заниматься обеззараживанием помещения нельзя – яд способен вызывать сильнейшие раздражения и сыпь.

Нужно взять магнит защищенными руками и провести близко к тому месту, где пролилась ртуть.

Инструмент с налипшими капельками следует немедленно отправить в емкость с крепкой марганцовкой или густым раствором хлорной извести. Дальше плотно закройте крышку и утилизируйте банку вместе с защитными перчатками в положенном месте.

Если в доме не оказалось липкого скотча или клейкой ленты, можно использовать для сбора мельчайших частичек обычный хлебный мякиш. Его нужно смочить водой и скатать в неплотный шарик. Затем покатать полученный комочек по месту разлива ртути и отправить его в банку с раствором перманганата калия. Естественно, все манипуляции проводятся в резиновых перчатках.