В настоящее время, особенно в летний период, часто встречается поражение желудочно-кишечного тракта. Причиной воспалительного процесса может служить множество факторов.

Сегодня поговорим о вирусной природе гастроэнтеритов, причиной которых чаще всего становится ротавирусная (кишечная) инфекция. Опаснее всего заболевание протекает у детей, поэтому все симптомы и лечение болезни требуют предельного внимания медицинских работников.

Особенности ротавирусной инфекции

Термин «ротавирусное заболевание» часто путают с:

Острая респираторная инфекция. Пищевая токсикоинфекция. Острые кишечные инфекции. Алиментарный гастроэнтерит и др.

Ротавирусное заболевание – это острое состояние, которое спровоцировано возбудителем, относящимся к ротавирусным инфекциям. Считается, что вирус зачастую поражает детское население.

В настоящее время это не совсем так. Все больше взрослых обращаются за медицинской помощью с клиническими признаками кишечного гриппа. Но в силу своей занятости или нежелания врачей связываться с инфекционным заболеванием, которое требует немедленных определенных противоэпидемических мероприятий, получает лист нетрудоспособности с диагнозом ОРВИ. Это приводит к распространению инфекции среди населения и возникновению локализованных вспышек.

Случаи ротавирусной инфекции встречаются на протяжении всего года, что связано с выраженной устойчивостью вируса к любым факторам окружающей среды.

Конечно, для проявления клинической картины заболевания ребенку и взрослому необходимо разное количество возбудителя, но при определенных обстоятельствах даже незначительное инфицирование может привести к тяжелой клинической картине болезни, но обо всем по порядку.

Терминология в ротавирусной инфекции

Ротавирус – это кольцевидный вирус, имеющий размеры от 65 до 75 нм. В себе он содержит РНК, что делает его более опасным для любого живого организма. Особенности строения позволяет ему быстро встраиваться в клетки человека и паразитировать там.

Гастроэнтерит – это симптомокомплекс, который характеризуется воспалительным поражением желудка и тонкой кишки. Состояние проявляется симптомами интоксикации, болью в эпигастрии (верхней половине живота), рвотой и незначительным повышением температуры тела. Воспалительный процесс может быть специфическим как в случае ротавируса, острого лямблиоза или сальмонеллеза, а может иметь неспецифический характер – алиментарный гастроэнтерит или холецистит.

Диарея – это симптом, который характеризует состояние организма, при котором случаи жидкого стула (как вода с крана) встречаются в течение суток от 1 раза. При указании диареи в качестве обоснования диагноза необходимо учитывать количество случаев диареи, объем выделения, характер стула, а также время.

Например, при алиментарном гастроэнтерите диарея может быть однократной в течение короткого промежутка времени, при этом других симптомов поражения желудочно-кишечного тракта не будет.

Дегидротация – этот симптом чаще всего встречается чаще всего при инфекционных заболеваниях и связан со значительным снижением объема циркулирующей крови и межтканевой жидкости. Это состояние угрожает жизни пациента, так как сердечно-сосудистая система в таком состоянии работает очень напряженно и в любой момент может дать сбой.

Обезвоживание при ротавирусной или кишечной инфекции у детей является серьезным осложнением. Именно поэтому оно требует идентификации всех симптомов для верификации тяжести состояния и экстренного назначения лечения.

Факторы, способствующие развитию болезни в организме человека

Возникновение ротавирусной инфекции часто сочетается с другими вирусными или бактериальными инфекциями. Это доказано многократно, так как при полноценных обследованиях обнаруживают несколько положительных анализов на самые разнообразные инфекции. Учитывая этот факт можно без сомнения сказать, о случаях, когда риск заражения ротавирусом возрастает в несколько раз.

Вирус попадает в организм воздушно-капельным путем. Его проникновению способствует несколько факторов:

Острый воспалительный процесс в верхних дыхательных путях (острый ринит, гайморит, фарингит, ларингит или бронхит). Это говорит о том, что при любом проявлении ОРВИ есть шанс заразиться еще и ротавирусной инфекцией. Острое воспаление в системе пищеварения. В эту категорию патологических процессов относят болезни любой этиологии от вирусной до бактериальной. Хронический воспалительный процесс дыхательной системы (хронический тонзиллит, гайморит и другие синуситы). Хронический воспалительный процесс желудочно-кишечного тракта (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, хронический колит, гастрит и т.д.).

Учитывая вышеперечисленные состояния нужно отметить обязательное соблюдение лечебно-охранительного режима при обострении или возникновении вышеперечисленных болезней.

Такая тактика предотвратит заражение ротавирусом и не позволит усугубить течение основной болезни. Для детей особенно важно соблюдать правила прогулок на свежем воздухе, температурный режим. Также при госпитализации желательно лежать в палате с больными аналогичной патологии.

Развитие ротавируса в организме человека

Возбудитель ротавирусной инфекции в своем развитии в организме человека имеет несколько ступеней, успешное преодоление каждой из которых неизбежно приводит к возникновению яркой клинической картины болезни.

Этапы развития вируса в ЖКТ:

Накопление вируса в клетках тонкой и толстой кишки. Вирус разрушает ворсинки клеток кишечника, что нарушает всасывание питательных веществ из употребляемых продуктов. Нарушение баланса между ионами клеток кишечника и просвета кишки приводит к возникновению осмотического давления. Это в свою очередь приводит к выходу жидкости из ткани и возникновению поноса. При отсутствии осложнений (например, обострение тяжелого хронического заболевания) выздоровление наступает через 7-10 дней, но у детей в силу особенностей иммунного ответа обычно затягивается намного дольше. Через 4-8 недель слизистая кишечника полностью восстанавливается.

Клиническая картина ротавирусной инфекции

Как говорилось выше, вирус поражает исключительно человека, поэтому исследования и наблюдения о возможных вариантах течения болезни производится исключительно на больных.

Этапы проявления ротавирусной инфекции у человека:

От момента заражения до первых клинических проявлений может пройти от 15 часов до 7 дней. Этот период зависит от наличия сопутствующей патологии и количества вируса, который попал в организм. Обычно первым симптомом оказывается повышение температуры тела не выше 38. В редких случаях особенно у маленьких деток температура достигает 39 градусов. Нужно сразу отметить, что повышение температуры до таких цифр может быть спровоцировано обострением хронических болезней и возникновением ранних осложнений. Наряду с повышением температуры тела проявляет себя основной симптом – боли в животе. У маленьких деток болевой синдром распространяется на всю поверхность живота, а вот более взрослые больные жалуются на эпигастральную боль. Зачастую вначале возникает тошнота и облегчающая ее рвота. Облегчение после рвоты является достаточно весомым аргументом в дифференциальной диагностике инфекционных заболеваний с хирургическим и терапевтическим профилем. Вместе с тошнотой и рвотой возникает характерная для ротавирусной инфекции диарея. Это так называемый патогномоничный синдром. Характер стула при этом заболевании не специфичный и характеризуется отсутствием патологических примесей (слизи и крови). Стул водянистый, частый, средних объемов и имеет зловонный запах и светлую окраску.

У детей данная инфекция в 70-80% случаев вызывает разной степени обезвоживание, поэтому госпитализация при подозрении на инфекцию обязательна.

Дифференциальная диагностика ротавирусной инфекции

Постановка диагноза «Ротавирусная инфекция» в период вспышек не сложна, но любой случай локализованной вспышки должен быть подтверждён не только клинически, но и лабораторно. Есть несколько клинических признаков, которые позволят быстро и основательно исключить ротавирусную инфекцию:

Наличие крови и слизи в кале. Обычно сочетание таких симптомов говорит об шигеллезе (дизентерия). Нужно исключить только вариант обострения сопутствующего заболевания кишечника, которое зачастую проявлялось бы ранее, а диагноз «Ротавирусная инфекция» ставился бы на основании эпидемилогического анамнеза (контакта с больным ротавирусом в течение срока инкубационного периода). Высокие титры лейкоцитов в крови. При поступлении в больницу у каждого больного берут кровь. Делают основные клинические анализы. Наиболее информативный при этом подсчет лейкоцитов, который позволяет исключить или подтвердить хирургическую патологию (острый аппендицит, панкреатит и т.д.). Высокий уровень лейкоцитов в моче. Обычно урологическая патология не сопровождается наличие жидкого стула, но в некоторых случаях интоксикация может выражаться именно таким образом.

В детском возрасте при любом случае подозрения на инфекционную патологию понадобится госпитализация в инфекционный стационар.

Вопреки распространенному мнению подхватить там никакую опасную инфекцию не получится, так как там строго соблюдены все правила профилактики внутрибольничного инфицирования.

Главные аспекты лечение ротавирусной инфеции

Этиотропного лечения ротавируса нет. Главной задачей медицинского работника является профилактировать осложнения. Им чаще всего является обезвоживание.

Лечение ротавирусной инфекции заключается в назначении:

Препаратов корректирующих обезвоживание. При лёгкой степени назначают Регидрон или просто минеральную негазированную воду в больших количествах (при патологии почек необходима консультация уролога с целью определения допустимого употребления жидкости в сутки). При средней и тяжелой форме течения болезни необходимо внутривенная регидратация лекарствами Трисоль, Реамбирин и другими представителями глюкозо-солевых растворов. Противовоспалительная терапия. Для детей лучше всего Ибупрофен, Парацетамол или Мефенаминовая кислота. Антиоксидантная терапия. Лучше всего капельное введение аскорбиновой кислоты в возрастной дозировке. При лёгком течении болезни можно по 500 мг внутрь в виде сиропа или таблеток. При наличии сопутствующей патологии необходима терапия, препятствующая обострению данной болезни. Для детей с целью предотвращения осложнений обязательно назначение антибиотикотерапии.

Чтобы подвести итог всего вышеизложенного нужно сказать, что ротавирусная (кишечная) инфекция очень опасная патология не только для детей, но и для взрослых. Уже первые симптомы начала болезни требуют лечения.

У детей эта патология требует немедленной консультации инфекциониста или педиатра, так как она может спровоцировать возникновение осложнений, угрожающих жизни ребенка.