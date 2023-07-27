Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 по лунному календарю

Огородники с длительным стажем выращивания пасленовых могут назвать самые разные составляющие успеха в получении обильного урожая: семенной материал от хорошего оригинатора, создание благоприятных условий, применение корректной агротехники. Сроки посева, использование рассадного метода для ускорения развития и созревания тоже входят в этот список. В последние годы можно использовать новые информационные технологии для определения, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю: нет необходимости покупать его на бумажном носителе.

Что влияет на выбор срока

В рекомендациях для огородника, овощевода, садовода и любителя декоративных растений посевной календарь упоминает, что в определении точной даты имеет значение несколько важных критериев:

качество семян;

сортовые особенности;

климатические условия региона проживания;

долгосрочный прогноз погоды.

Баклажаны — южное теплолюбивое растение, давно ставшее привычным в пищевом менталитете умеренного климата. Его выращивают в разных регионах, но условия не везде благоприятные: кое-где можно получить урожай только в тепличных условиях.

Рассадный метод позволяет получить крепкие саженцы и высадить их в грунт, когда температура воздуха и почвы станет благоприятной для произрастания в естественных условиях. Правильный выбор дат, когда сеять баклажаны на рассаду по лунному календарю, в 2023 году дает огороднику весомые преимущества, но сделать его непросто, поскольку нужно учитывать разные факторы:

Фазы луны. Общеизвестно, что она влияет на сокодвижение и развитие, растения с надземными плодами нужно высаживать в период роста, а корнеплоды — на убывающей фазе. В новолуние, полнолуние и накануне этих периодов от посева лучше воздержаться: неудачный результат обусловлен в том числе и негативным влиянием на человеческий организм. Благоприятные дни месяца зависят и от положения луны в определенном секторе зодиакального круга — одни знаки плодородны, другие — препятствуют всходам в положенные сроки, в третьих для роста растениям требуется больше воды и удобрений, но и эти меры не всегда позволяют добиться желаемого результата.

С. Травникова, агроном: «На упаковке с семенами обычно указаны особенности сорта (ранний, среднеспелый, позднего созревания), и это не случайно. Овощевод, высаживая семена, должен помнить, что рассада позднеспелых сортов созревает на несколько (от 10 до 15) дней позже, чем у ранних сортов. Посадка несформированной или перезрелой рассады — безуспешное мероприятие, поэтому нужно ориентироваться не только на дату высадки семян, но и на примерное время переноса в открытый грунт. А это невозможно сделать, если не знать долгосрочного прогноза погоды».

Определить, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю, поможет таблица благоприятных дней:

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Даты 1-6, 23-31 1-4, 21-28 1-6, 22-31 1-5, 21-30 1-4, 20-31 1-3, 19-30 Интересно! Когда сеять перцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Те, у кого немного свободного времени, могут использовать и нейтральные дни, если они находятся в сфере влияния плодородного созвездия, или самые благоприятные, указанные в любом лунном календаре на отдельный месяц. Они обладают положительной энергетикой по всем направлениям, способствуют быстрому успеху любых начинаний.

Категорически не рекомендуется планировать посадки на даты, указанные в таблице дней с негативной энергетикой. В ней приводятся даты полнолуния и новолуния, есть дополнительные указания на не очень удачные дни. Их придется посмотреть в календарях, составленных на конкретный месяц:

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Даты 7, 21 5, 20 7, 21 6, 20 5, 19 4, 18

Сроки высадки необходимо откорректировать в зависимости от дальнейших планов овощевода: высадка на рассаду для тепличного культивирования проводится на две недели раньше, поскольку в закрытом грунте можно легко создать необходимые для пересадки условия. Если же перенос намечен в открытую почву, на грядки, зависящие от внешних факторов, ответ, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю, — на 2 недели позже тепличных.

Климатические особенности

Климат влияет не только на сроки посадки на рассаду любого растения, но и на выбор сорта. Больше всего в этом отношении повезло южанам: они могут сажать любые сорта — и ранние, и поздние — природа дает достаточно времени для вызревания позднеспелых сортов, применяемых для заготовки на зиму. В регионах с холодным климатом выбор ограничен опасностью возвратных заморозков в мае и ранних — уже в начале осени. Поэтому опытные огородники выбирают сорта с небольшим сроком вегетации и созревания плода.

Самая распространенная рекомендация, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по регионам, — не только по лунному календарю, но и по прогнозу погоды. Пасленовые перемещают в открытый грунт не ранее, чем дневная температура воздуха достигнет +18 °С.

Даже в отдельно взятом регионе — Подмосковье — рассаду сажают:

во второй половине апреля, если теплица отапливается;

в первой половине мая — в поликарбонатную теплицу;

под пленку — с середины мая;

переносят в открытый грунт не ранее конца мая — начала июня, поэтому предпочтение отдают сортам быстрого созревания, которым нужно полноценно вызреть до начала осени.

В таблице ниже приводятся примерные сроки по регионам, и некоторые огородники, не особенно заботясь разделением сортов и подсчетом сроков, сажают все мена на рассаду одновременно. Проблема в том, что у ранних сортов она перезревает до момента высадки, а у поздних — еще не готова. Ничего удивительного в том, что урожай выходит небольшим, но это обычно списывают на климат или погодные условия.

Регион Срок высадки на рассаду (примерный) В открытый грунт (с учетом погодных условий) Средняя полоса Конец февраля — начало марта Конец мая Москва и МО Конец февраля — начало марта Конец мая Сибирь, Урал, Алтай Середина марта — начало апреля Июнь Северо-Западный Март Начало июня Юг Февраль (по сортам) Апрель Дальний Восток Конец марта — начало апреля Середина июня

Решение, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю, все же придется принимать самостоятельно: погода в разных климатических зонах, по мнению ученых, стала меняться. Поэтому лучше поинтересоваться актуальным долгосрочным прогнозом погоды, а не полагаться на жизненный опыт. Новичкам пригодится информация о нюансах выращивания вкусного овоща.

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Тонкости посадочных работ

Практический опыт приходит со временем, поэтому огородники со стажем постепенно накапливают основные знания о любимых овощах. Выращивание баклажанов в умеренном климате — непростое занятие, любителям приходится учитывать самые разные обстоятельства:

благоприятные периоды на растущую луну и неподходящие — в остальное время;

климатические условия в регионе, возможность тепличного выращивания или высадки в открытый грунт;

информацию о сорте — его предназначение и сроки созревания сдвигают время готовности посадочного материала.

Кроме перечисленных, огромное значение имеет правильный подбор грунта, внесение семян, своевременный полив и подкормка, предупреждение развития заболеваний. Если сеять семена в отдельные емкости, а не в общую, можно обойтись без пикировки, которая оказывает стрессовое влияние на всходы, удлиняет время дозревания рассады. Поэтому от нее в некоторых случаях отказываются или проводят на стадии появления семядольных листочков. Лунный календарь можно использовать для определения подходящего времени полива, прореживания, подкормки и рыхления верхнего слоя грунта.

Итоги

Баклажаны — теплолюбивые растения, уверенно занявшие заслуженное место в рационе умеренного климата, особенно в виде заготовок на зиму. Сроки посадки на рассаду — одна из главных составляющих получения достойного урожая от этого представителя пасленовых. Правильные даты определяют по лунному календарю огородника, составленному астрономами и астрологами.

Важную роль играют сортовые особенности и метод дальнейшего выращивания — в теплице или в открытом грунте. У сортов с разным сроком созревания время готовности рассадного материала может отличаться на период до 2 недель.