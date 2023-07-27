Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 по лунному календарю

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю. Особенности посадки по регионам, таблица. Правильный подбор грунта, благоприятные дни для посадки культуры
Огородники с длительным стажем выращивания пасленовых могут назвать самые разные составляющие успеха в получении обильного урожая: семенной материал от хорошего оригинатора, создание благоприятных условий, применение корректной агротехники. Сроки посева, использование рассадного метода для ускорения развития и созревания тоже входят в этот список. В последние годы можно использовать новые информационные технологии для определения, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю: нет необходимости покупать его на бумажном носителе.
Что влияет на выбор срока
В рекомендациях для огородника, овощевода, садовода и любителя декоративных растений посевной календарь упоминает, что в определении точной даты имеет значение несколько важных критериев:
- качество семян;
- сортовые особенности;
- климатические условия региона проживания;
- долгосрочный прогноз погоды.
Баклажаны — южное теплолюбивое растение, давно ставшее привычным в пищевом менталитете умеренного климата. Его выращивают в разных регионах, но условия не везде благоприятные: кое-где можно получить урожай только в тепличных условиях.
Рассадный метод позволяет получить крепкие саженцы и высадить их в грунт, когда температура воздуха и почвы станет благоприятной для произрастания в естественных условиях. Правильный выбор дат, когда сеять баклажаны на рассаду по лунному календарю, в 2023 году дает огороднику весомые преимущества, но сделать его непросто, поскольку нужно учитывать разные факторы:
- Фазы луны. Общеизвестно, что она влияет на сокодвижение и развитие, растения с надземными плодами нужно высаживать в период роста, а корнеплоды — на убывающей фазе.
- В новолуние, полнолуние и накануне этих периодов от посева лучше воздержаться: неудачный результат обусловлен в том числе и негативным влиянием на человеческий организм.
- Благоприятные дни месяца зависят и от положения луны в определенном секторе зодиакального круга — одни знаки плодородны, другие — препятствуют всходам в положенные сроки, в третьих для роста растениям требуется больше воды и удобрений, но и эти меры не всегда позволяют добиться желаемого результата.
Определить, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю, поможет таблица благоприятных дней:
Категорически не рекомендуется планировать посадки на даты, указанные в таблице дней с негативной энергетикой. В ней приводятся даты полнолуния и новолуния, есть дополнительные указания на не очень удачные дни. Их придется посмотреть в календарях, составленных на конкретный месяц:
Климатические особенности
Климат влияет не только на сроки посадки на рассаду любого растения, но и на выбор сорта. Больше всего в этом отношении повезло южанам: они могут сажать любые сорта — и ранние, и поздние — природа дает достаточно времени для вызревания позднеспелых сортов, применяемых для заготовки на зиму. В регионах с холодным климатом выбор ограничен опасностью возвратных заморозков в мае и ранних — уже в начале осени. Поэтому опытные огородники выбирают сорта с небольшим сроком вегетации и созревания плода.
Самая распространенная рекомендация, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по регионам, — не только по лунному календарю, но и по прогнозу погоды. Пасленовые перемещают в открытый грунт не ранее, чем дневная температура воздуха достигнет +18 °С.
Даже в отдельно взятом регионе — Подмосковье — рассаду сажают:
- во второй половине апреля, если теплица отапливается;
- в первой половине мая — в поликарбонатную теплицу;
- под пленку — с середины мая;
- переносят в открытый грунт не ранее конца мая — начала июня, поэтому предпочтение отдают сортам быстрого созревания, которым нужно полноценно вызреть до начала осени.
В таблице ниже приводятся примерные сроки по регионам, и некоторые огородники, не особенно заботясь разделением сортов и подсчетом сроков, сажают все мена на рассаду одновременно. Проблема в том, что у ранних сортов она перезревает до момента высадки, а у поздних — еще не готова. Ничего удивительного в том, что урожай выходит небольшим, но это обычно списывают на климат или погодные условия.
Интересно! Когда сеять лобелию на рассаду в 2023 году по лунному календарю
Тонкости посадочных работ
Практический опыт приходит со временем, поэтому огородники со стажем постепенно накапливают основные знания о любимых овощах. Выращивание баклажанов в умеренном климате — непростое занятие, любителям приходится учитывать самые разные обстоятельства:
- благоприятные периоды на растущую луну и неподходящие — в остальное время;
- климатические условия в регионе, возможность тепличного выращивания или высадки в открытый грунт;
- информацию о сорте — его предназначение и сроки созревания сдвигают время готовности посадочного материала.
Кроме перечисленных, огромное значение имеет правильный подбор грунта, внесение семян, своевременный полив и подкормка, предупреждение развития заболеваний. Если сеять семена в отдельные емкости, а не в общую, можно обойтись без пикировки, которая оказывает стрессовое влияние на всходы, удлиняет время дозревания рассады. Поэтому от нее в некоторых случаях отказываются или проводят на стадии появления семядольных листочков. Лунный календарь можно использовать для определения подходящего времени полива, прореживания, подкормки и рыхления верхнего слоя грунта.
Итоги
Баклажаны — теплолюбивые растения, уверенно занявшие заслуженное место в рационе умеренного климата, особенно в виде заготовок на зиму. Сроки посадки на рассаду — одна из главных составляющих получения достойного урожая от этого представителя пасленовых. Правильные даты определяют по лунному календарю огородника, составленному астрономами и астрологами.
Важную роль играют сортовые особенности и метод дальнейшего выращивания — в теплице или в открытом грунте. У сортов с разным сроком созревания время готовности рассадного материала может отличаться на период до 2 недель.