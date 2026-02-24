Что устарело: главные ошибки в интерьере ванной в 2026 году

В 2026 году в дизайне ванной комнаты стоит избегать решений, которые выглядят устаревшими, требуют сложного ухода или неудобны в повседневной жизни. Эти элементы часто делают ремонт дешевым на вид или некомфортным через два-три года. Исследования и опросы среди экспертов показывают сдвиг в сторону теплоты, тактильности и практичности. То есть интерьер должен служить 10–15 лет без переделок.

Давайте рассмотрим главные антитренды дизайна ванной комнаты и поймем, почему они выходят из моды. Конкретные альтернативы прилагаются.





Стерильный белый или серо-белый минимализм

Холодные белые или черно-белые схемы, белоснежный монохром и стерильная пустота выглядят плоско и безжизненно. Такие интерьеры быстро надоедают и ассоциируются с типовыми новостройками.

Почему устарело В реальной жизни пространство лишено тепла и душевности, оно кажется холодным и обезличенным. Альтернатива Пастельные нейтральные цвета (такие как слоновая кость, кремовый, терракотовый и пыльная зелень), а также многослойное освещение и тактильные текстуры.

Черная сантехника и фурнитура

Матовые черные смесители, ручки и аксессуары.