Что устарело: главные ошибки в интерьере ванной в 2026 году

Современный интерьер ванной - это пространство, где каждая деталь работает на комфорт и долгосрочную актуальность.

В 2026 году в дизайне ванной комнаты стоит избегать решений, которые выглядят устаревшими, требуют сложного ухода или неудобны в повседневной жизни. Эти элементы часто делают ремонт дешевым на вид или некомфортным через два-три года. Исследования и опросы среди экспертов показывают сдвиг в сторону теплоты, тактильности и практичности. То есть интерьер должен служить 10–15 лет без переделок.

Давайте рассмотрим главные антитренды дизайна ванной комнаты и поймем, почему они выходят из моды. Конкретные альтернативы прилагаются.

Фото: Freepik.com / @mrsiraphol

Стерильный белый или серо-белый минимализм

Холодные белые или черно-белые схемы, белоснежный монохром и стерильная пустота выглядят плоско и безжизненно. Такие интерьеры быстро надоедают и ассоциируются с типовыми новостройками.

Почему устарелоВ реальной жизни пространство лишено тепла и душевности, оно кажется холодным и обезличенным.
Альтернатива Пастельные нейтральные цвета (такие как слоновая кость, кремовый, терракотовый и пыльная зелень), а также многослойное освещение и тактильные текстуры.

Черная сантехника и фурнитура

Матовые черные смесители, ручки и аксессуары.

Почему устарело На черной поверхности быстро заметны белые известковые отложения, оставленные жесткой водой; материал выглядит как промышленный и требует ежедневного ухода.
Альтернатива Матовая бронза, никель и оксидированная сталь обладают свойством прощать мелкие дефекты и со временем приобретают благородный вид старения.

Фото: Freepik.com / @pvproductions

Полностью глянцевые поверхности и хром

Глянцевый керамогранит под мрамор, блестящие фасады, хромированные детали повсюду.

Почему устарело

Показывает каждую каплю, царапину и отпечаток; создает визуальный шум, особенно в маленьких ванных.

АльтернативаМатовые и сатиновые поверхности, микроцемент, натуральные камни с матовой обработкой.

Статичные стеклянные перегородки и душ без порожка

Фиксированное стекло от пола до потолка и полностью бесшовный пол в душевой зоне.

Почему устарелоСоздаёт неудобства при пользовании ванной и затрудняет процесс уборки. Без качественного гидроизоляционного покрытия вода может разлиться по всему полу.
Альтернатива Перегородки, которые можно раздвигать или распахивать, с небольшим порогом высотой 1–2 см.

Фото: Freepik.com

Видимая техника, открытое хранение и пластиковые элементы

Стиральная машина на виду, разноцветная химия на полках, пластиковые ревизионные люки и массивные душевые боксы с высоким поддоном.

Почему устарелоСоздает визуальный беспорядок и ощущение дешевизны; пластик быстро приобретает желтоватый оттенок и выглядит неказисто.
Альтернатива Скрытые шкафы с вентиляцией, встроенные модули, экраны ванны из плитки в цвет стен. 

Другие заметные антитренды

  • Рейки и накладные плинтусы делают пространство перегруженным.
  • Раковины в виде блюдцев на столешнице.
  • Джакузи внушительных размеров.
  • Голливудская подсветка.
  • Эклектичный стиль без единой концепции и показная роскошь с использованием имитаций дорогих материалов.
  • Единственное освещение, представленное холодным LED-светом.

Общие рекомендации дизайнеров на 2026

  • Выбирайте материалы, которые стареют красиво: натуральный камень, микроцемент, дерево с защитой.
  • Делайте ставку на скрытую интеграцию: сантехника в стене, хранение за фасадами
  • Добавляйте характер: цветное рельефное стекло, скульптурные раковины из камня, теплый свет с диммерами.
  • В маленьких ванных избегайте мелкой пестрой плитки и массивной мебели – они зрительно уменьшают пространство.

Таким образом, дизайн ванной комнаты в 2026 году – это отказ от показной декоративности в пользу спокойствия, функциональности и тактильной глубины.

