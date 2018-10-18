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Мастер класс: ежик из шишек и пластиковой бутылки

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В детских садах и школах часто проводят конкурсы на лучшую поделку из природных материалов. Почему бы не сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Благодаря мастер-классу удастся создать оригинальное изделие.

Безусловно, ребенку без помощи взрослого не обойтись. Лучше всего выполнять работу всей семьей. Это позволит провести время с пользой и в хорошей компании.

Подготовка шишек

Шишки обладают потрясающим ароматом. С их помощью можно создавать необычные композиции. Шишки привлекательно смотрятся в стеклянных вазах, корзинах, венках. Но прежде чем приступать к работе, материал следует подготовить. В противном случае поделка вскоре потеряет свой привлекательный вид.

Кроме того, шишки выделяют смолу, которая может испортить вещи.

Подготовка материала к работе состоит в следующем:

  1. Собираем шишки. При этом стоит обращать внимание только на целые, красивые экземпляры.
  2. Помещаем собранный материал в герметичный мешок, плотно его завязываем, убираем в темное место на несколько дней.
  3. Через 2-3 дня достаем шишки из мешка, высыпаем их в емкость с горячей водой. Обязательно в воду добавляем средство для мытья посуды. Оставляем в растворе на полчаса. По окончании отведенного времени промываем их водой, выкладываем на газету.
  4. Как только шишки высохнут, покрываем их лаком.

Можно приступать к работе и создавать оригинальные композиции. Такой природный материал сохранит свою привлекательность в течение долгих лет.

  • А вы умеете делать поделки своими руками?

Необычный ежик

С помощью мастер-класса можно сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Сочетая в одной работе природный и искусственный материал, удастся получить интересную поделку. Такая работа не останется без внимания. Изделие можно смело нести на выставку юных мастеров или использовать для украшения дома.

Материалы:

  • черная проволока;
  • клеевой пистолет;
  • кисть;
  • краски;
  • пластиковая бутылка;
  • лак;
  • шишки;
  • ножницы.

Последовательность выполнения:

  • Берем пластиковую бутылку, отрезаем верхнюю и нижнюю часть.
  • Смазываем края бутылки клеем, аккуратно вставляем друг в друга.
  • Черной краской окрашиваем всю заготовку, убираем в сторону до полного высыхания.
  • Белой краской рисуем глаза, серым цветом прорисовываем морду ежика.
  • Используя черную и голубую краску, дорисовываем глаза, делаем зрачки.
  • Черным цветом оформляем брови.

  • Для работы используем проволоку черного цвета. Отрезаем от нее 2 небольших куска, они будут выступать в качестве усов.
  • Закрепляем на туловище шишки, плотно размещая их друг к другу.
  • Поделку обрабатываем лаком.
  • Оригинальное изделие готово. Осталось для него подыскать подходящее место в доме, и создать уютный уголок.

Кроме того, поделка будет прекрасно смотреться на дачном участке, станет настоящим его украшением.

Осенняя композиция

Ежика из шишек и пластиковой бутылки можно делать несколькими способами. Мастер-класс поможет разобраться с основными нюансами и позволит создать потрясающее изделие. Если хочется непросто сделать фигуру животного, а получить работу невероятной красоты, можно воспользоваться дополнительными элементами декора.

Кленовые листья, кисти рябины, яблоки станут настоящим украшением композиции.

Материалы:

  • цветной картон;
  • яблоки;
  • ножницы;
  • шишки;
  • клеевой пистолет;
  • кисть;
  • хвоя;
  • акриловые краски;
  • рябина;
  • кленовые листья;
  • пластиковая бутылка;
  • железная миска;
  • грунтовка;
  • картон.

Последовательность выполнения:

  • Берем пластиковую бутылку, отрезаем от нее верхнюю часть. С краю делаем надрезы, прикрепляем нос к железной миске.

  • Подготовим грунтовку, наносим ее на заготовку. Ждем, когда все высохнет. После чего наносим второй слой грунтовки.

  • Окрашиваем заготовку коричневым цветом. Как только краска высохнет, можно приступать к декорированию композиции.

  • На миску наносим клей, прикрепляем шишку. Таким способом оклеиваем всю спину ежа.

  • Из картона вырезаем прямоугольник. Обклеиваем его по краю кленовыми листьями.

  • Сверху прикрепляем хвою. Делаем это в хаотичном порядке.

  • На подставку высаживаем ежа, приклеиваем его.

  • Чтобы картон не был виден, пробелы заполняем мхом, хвоей, шишками.
  • Сверху на ежа насаживаем кленовый лист, яблоки, ягоды рябины.
  • Из картона делаем глаза. Из серой бумаги вырезаем небольшие круги, из черной – круги еще меньше.

  • Накладываем круги друг на друга, приклеиваем глаза к ежу.

  • Засохшую хвою используем для оформления усов, прикрепляем их к пластиковой крышке с 2 сторон.
  • Ежик готов. Поделку можно нести на конкурс и даже получить за нее приз. Изделие понравится как детям, так и взрослым.

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Осенняя композиция станет настоящим украшением комнаты, напомнит об уходящей поре и принесет массу положительных эмоций.

Оригинальная поделка

Ежик из шишек и пластиковой бутылки можно без труда сделать в домашних условиях. Мастер-класс превратит творческий процесс в увлекательное занятие, в котором примет участие вся семья. Дети с радостью приступят к работе и даже предложат оригинальные идеи по оформлению композиции.

Материалы:

  • капроновый носок;
  • глаза;
  • пластилин;
  • ягоды рябины;
  • грибы;
  • яблоки;
  • пластиковая бутылка;
  • шишки;
  • суперклей.

Последовательность выполнения:

  • На пластиковую бутылку натягиваем капроновый носок.

  • Выделяем конусообразную форму, это будет морда ежа. Остальную часть бутылки смазываем клеем, прикрепляем к ней шишки.

  • К морде приклеиваем глаза.

  • Из пластилина делаем нос, прикрепляем его.
  • На спину ежа выкладываем грибы, яблоки, ягоды рябины.
  • Поделка готова. Осталось для нее найти подходящее место в доме и можно любоваться работой. Дети с радостью примут участие в творческом процессе, и даже помогут оформить композицию.

С помощью мастер-класса удастся без труда сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Изделия получаются необычными и оригинальными.

В качестве украшения можно использовать различные природные материалы. Это могут быть кленовые листья, ягоды, грибы, фрукты.

Проявив немного фантазии, получится любые идеи воплотить в реальность. Осенние композиции смогут занять почетное место в доме и стать его настоящим украшением.

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18.10.2018
Теги: ежик шишки мастер класс

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  • НИНА / 18.10.18 15:18
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    Как же хочется придумать что-нибудь интересное и необычное. Вместе с ребенком делали ежика. Дополнили работу ягодами рябины и хвоей. Композиция получилась по-настоящему осенней.
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  • Мария / 18.10.18 15:17
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    0
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    Как только в детском саду объявляют о начале выставке, сразу же приступаю к работе. Обдумываю дизайн поделки, подбираю материал. Творческий процесс приносит массу удовольствия. В результате получаются изделия невероятной красоты, которые приносят даже призовые места.
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  • Рита / 18.10.18 15:17
    -
    0
    +
    С приходом осени делаем оригинальные поделки. В творческом процессе участвует вся семья. Дети с удовольствием собирают природный материал и предлагают интересные идеи по оформлению композиций.
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