Мастер класс: ежик из шишек и пластиковой бутылки
В детских садах и школах часто проводят конкурсы на лучшую поделку из природных материалов. Почему бы не сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Благодаря мастер-классу удастся создать оригинальное изделие.
Безусловно, ребенку без помощи взрослого не обойтись. Лучше всего выполнять работу всей семьей. Это позволит провести время с пользой и в хорошей компании.
Подготовка шишек
Шишки обладают потрясающим ароматом. С их помощью можно создавать необычные композиции. Шишки привлекательно смотрятся в стеклянных вазах, корзинах, венках. Но прежде чем приступать к работе, материал следует подготовить. В противном случае поделка вскоре потеряет свой привлекательный вид.
Кроме того, шишки выделяют смолу, которая может испортить вещи.
Подготовка материала к работе состоит в следующем:
- Собираем шишки. При этом стоит обращать внимание только на целые, красивые экземпляры.
- Помещаем собранный материал в герметичный мешок, плотно его завязываем, убираем в темное место на несколько дней.
- Через 2-3 дня достаем шишки из мешка, высыпаем их в емкость с горячей водой. Обязательно в воду добавляем средство для мытья посуды. Оставляем в растворе на полчаса. По окончании отведенного времени промываем их водой, выкладываем на газету.
- Как только шишки высохнут, покрываем их лаком.
Можно приступать к работе и создавать оригинальные композиции. Такой природный материал сохранит свою привлекательность в течение долгих лет.
Необычный ежик
С помощью мастер-класса можно сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Сочетая в одной работе природный и искусственный материал, удастся получить интересную поделку. Такая работа не останется без внимания. Изделие можно смело нести на выставку юных мастеров или использовать для украшения дома.
Материалы:
- черная проволока;
- клеевой пистолет;
- кисть;
- краски;
- пластиковая бутылка;
- лак;
- шишки;
- ножницы.
Последовательность выполнения:
- Берем пластиковую бутылку, отрезаем верхнюю и нижнюю часть.
- Смазываем края бутылки клеем, аккуратно вставляем друг в друга.
- Черной краской окрашиваем всю заготовку, убираем в сторону до полного высыхания.
- Белой краской рисуем глаза, серым цветом прорисовываем морду ежика.
- Используя черную и голубую краску, дорисовываем глаза, делаем зрачки.
- Черным цветом оформляем брови.
- Для работы используем проволоку черного цвета. Отрезаем от нее 2 небольших куска, они будут выступать в качестве усов.
- Закрепляем на туловище шишки, плотно размещая их друг к другу.
- Поделку обрабатываем лаком.
- Оригинальное изделие готово. Осталось для него подыскать подходящее место в доме, и создать уютный уголок.
Кроме того, поделка будет прекрасно смотреться на дачном участке, станет настоящим его украшением.
Осенняя композиция
Ежика из шишек и пластиковой бутылки можно делать несколькими способами. Мастер-класс поможет разобраться с основными нюансами и позволит создать потрясающее изделие. Если хочется непросто сделать фигуру животного, а получить работу невероятной красоты, можно воспользоваться дополнительными элементами декора.
Кленовые листья, кисти рябины, яблоки станут настоящим украшением композиции.
Материалы:
- цветной картон;
- яблоки;
- ножницы;
- шишки;
- клеевой пистолет;
- кисть;
- хвоя;
- акриловые краски;
- рябина;
- кленовые листья;
- пластиковая бутылка;
- железная миска;
- грунтовка;
- картон.
Последовательность выполнения:
- Берем пластиковую бутылку, отрезаем от нее верхнюю часть. С краю делаем надрезы, прикрепляем нос к железной миске.
- Подготовим грунтовку, наносим ее на заготовку. Ждем, когда все высохнет. После чего наносим второй слой грунтовки.
- Окрашиваем заготовку коричневым цветом. Как только краска высохнет, можно приступать к декорированию композиции.
- На миску наносим клей, прикрепляем шишку. Таким способом оклеиваем всю спину ежа.
- Из картона вырезаем прямоугольник. Обклеиваем его по краю кленовыми листьями.
- Сверху прикрепляем хвою. Делаем это в хаотичном порядке.
- На подставку высаживаем ежа, приклеиваем его.
- Чтобы картон не был виден, пробелы заполняем мхом, хвоей, шишками.
- Сверху на ежа насаживаем кленовый лист, яблоки, ягоды рябины.
- Из картона делаем глаза. Из серой бумаги вырезаем небольшие круги, из черной – круги еще меньше.
- Накладываем круги друг на друга, приклеиваем глаза к ежу.
- Засохшую хвою используем для оформления усов, прикрепляем их к пластиковой крышке с 2 сторон.
- Ежик готов. Поделку можно нести на конкурс и даже получить за нее приз. Изделие понравится как детям, так и взрослым.
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Осенняя композиция станет настоящим украшением комнаты, напомнит об уходящей поре и принесет массу положительных эмоций.
Оригинальная поделка
Ежик из шишек и пластиковой бутылки можно без труда сделать в домашних условиях. Мастер-класс превратит творческий процесс в увлекательное занятие, в котором примет участие вся семья. Дети с радостью приступят к работе и даже предложат оригинальные идеи по оформлению композиции.
Материалы:
- капроновый носок;
- глаза;
- пластилин;
- ягоды рябины;
- грибы;
- яблоки;
- пластиковая бутылка;
- шишки;
- суперклей.
Последовательность выполнения:
- На пластиковую бутылку натягиваем капроновый носок.
- Выделяем конусообразную форму, это будет морда ежа. Остальную часть бутылки смазываем клеем, прикрепляем к ней шишки.
- К морде приклеиваем глаза.
- Из пластилина делаем нос, прикрепляем его.
- На спину ежа выкладываем грибы, яблоки, ягоды рябины.
- Поделка готова. Осталось для нее найти подходящее место в доме и можно любоваться работой. Дети с радостью примут участие в творческом процессе, и даже помогут оформить композицию.
С помощью мастер-класса удастся без труда сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Изделия получаются необычными и оригинальными.
В качестве украшения можно использовать различные природные материалы. Это могут быть кленовые листья, ягоды, грибы, фрукты.
Проявив немного фантазии, получится любые идеи воплотить в реальность. Осенние композиции смогут занять почетное место в доме и стать его настоящим украшением.
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А у вас получилось сделать ежика из шишек? 3
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НИНА / 18.10.18 15:18Как же хочется придумать что-нибудь интересное и необычное. Вместе с ребенком делали ежика. Дополнили работу ягодами рябины и хвоей. Композиция получилась по-настоящему осенней.
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Мария / 18.10.18 15:17Как только в детском саду объявляют о начале выставке, сразу же приступаю к работе. Обдумываю дизайн поделки, подбираю материал. Творческий процесс приносит массу удовольствия. В результате получаются изделия невероятной красоты, которые приносят даже призовые места.
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Рита / 18.10.18 15:17С приходом осени делаем оригинальные поделки. В творческом процессе участвует вся семья. Дети с удовольствием собирают природный материал и предлагают интересные идеи по оформлению композиций.