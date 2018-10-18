Мастер класс: ежик из шишек и пластиковой бутылки

В детских садах и школах часто проводят конкурсы на лучшую поделку из природных материалов. Почему бы не сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Благодаря мастер-классу удастся создать оригинальное изделие.

Безусловно, ребенку без помощи взрослого не обойтись. Лучше всего выполнять работу всей семьей. Это позволит провести время с пользой и в хорошей компании.

Подготовка шишек

Шишки обладают потрясающим ароматом. С их помощью можно создавать необычные композиции. Шишки привлекательно смотрятся в стеклянных вазах, корзинах, венках. Но прежде чем приступать к работе, материал следует подготовить. В противном случае поделка вскоре потеряет свой привлекательный вид.

Кроме того, шишки выделяют смолу, которая может испортить вещи.

Подготовка материала к работе состоит в следующем:

Собираем шишки. При этом стоит обращать внимание только на целые, красивые экземпляры. Помещаем собранный материал в герметичный мешок, плотно его завязываем, убираем в темное место на несколько дней. Через 2-3 дня достаем шишки из мешка, высыпаем их в емкость с горячей водой. Обязательно в воду добавляем средство для мытья посуды. Оставляем в растворе на полчаса. По окончании отведенного времени промываем их водой, выкладываем на газету. Как только шишки высохнут, покрываем их лаком.

Можно приступать к работе и создавать оригинальные композиции. Такой природный материал сохранит свою привлекательность в течение долгих лет.

Необычный ежик

С помощью мастер-класса можно сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Сочетая в одной работе природный и искусственный материал, удастся получить интересную поделку. Такая работа не останется без внимания. Изделие можно смело нести на выставку юных мастеров или использовать для украшения дома.

Материалы:

черная проволока;

клеевой пистолет;

кисть;

краски;

пластиковая бутылка;

лак;

шишки;

ножницы.

Последовательность выполнения:

Берем пластиковую бутылку, отрезаем верхнюю и нижнюю часть.

Смазываем края бутылки клеем, аккуратно вставляем друг в друга.

Черной краской окрашиваем всю заготовку, убираем в сторону до полного высыхания.

Белой краской рисуем глаза, серым цветом прорисовываем морду ежика.

Используя черную и голубую краску, дорисовываем глаза, делаем зрачки.

Черным цветом оформляем брови.

Для работы используем проволоку черного цвета. Отрезаем от нее 2 небольших куска, они будут выступать в качестве усов.

Закрепляем на туловище шишки, плотно размещая их друг к другу.

Поделку обрабатываем лаком.

Оригинальное изделие готово. Осталось для него подыскать подходящее место в доме, и создать уютный уголок.

Кроме того, поделка будет прекрасно смотреться на дачном участке, станет настоящим его украшением.

Осенняя композиция

Ежика из шишек и пластиковой бутылки можно делать несколькими способами. Мастер-класс поможет разобраться с основными нюансами и позволит создать потрясающее изделие. Если хочется непросто сделать фигуру животного, а получить работу невероятной красоты, можно воспользоваться дополнительными элементами декора.

Кленовые листья, кисти рябины, яблоки станут настоящим украшением композиции.

Материалы:

цветной картон;

яблоки;

ножницы;

шишки;

клеевой пистолет;

кисть;

хвоя;

акриловые краски;

рябина;

кленовые листья;

пластиковая бутылка;

железная миска;

грунтовка;

картон.

Последовательность выполнения:

Берем пластиковую бутылку, отрезаем от нее верхнюю часть. С краю делаем надрезы, прикрепляем нос к железной миске.

Подготовим грунтовку, наносим ее на заготовку. Ждем, когда все высохнет. После чего наносим второй слой грунтовки.

Окрашиваем заготовку коричневым цветом. Как только краска высохнет, можно приступать к декорированию композиции.

На миску наносим клей, прикрепляем шишку. Таким способом оклеиваем всю спину ежа.

Из картона вырезаем прямоугольник. Обклеиваем его по краю кленовыми листьями.

Сверху прикрепляем хвою. Делаем это в хаотичном порядке.

На подставку высаживаем ежа, приклеиваем его.

Чтобы картон не был виден, пробелы заполняем мхом, хвоей, шишками.

Сверху на ежа насаживаем кленовый лист, яблоки, ягоды рябины.

Из картона делаем глаза. Из серой бумаги вырезаем небольшие круги, из черной – круги еще меньше.

Накладываем круги друг на друга, приклеиваем глаза к ежу.

Засохшую хвою используем для оформления усов, прикрепляем их к пластиковой крышке с 2 сторон.

Ежик готов. Поделку можно нести на конкурс и даже получить за нее приз. Изделие понравится как детям, так и взрослым.

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Осенняя композиция станет настоящим украшением комнаты, напомнит об уходящей поре и принесет массу положительных эмоций.

Оригинальная поделка

Ежик из шишек и пластиковой бутылки можно без труда сделать в домашних условиях. Мастер-класс превратит творческий процесс в увлекательное занятие, в котором примет участие вся семья. Дети с радостью приступят к работе и даже предложат оригинальные идеи по оформлению композиции.

Материалы:

капроновый носок;

глаза;

пластилин;

ягоды рябины;

грибы;

яблоки;

пластиковая бутылка;

шишки;

суперклей.

Последовательность выполнения:

На пластиковую бутылку натягиваем капроновый носок.

Выделяем конусообразную форму, это будет морда ежа. Остальную часть бутылки смазываем клеем, прикрепляем к ней шишки.

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К морде приклеиваем глаза.

Из пластилина делаем нос, прикрепляем его.

На спину ежа выкладываем грибы, яблоки, ягоды рябины.

Поделка готова. Осталось для нее найти подходящее место в доме и можно любоваться работой. Дети с радостью примут участие в творческом процессе, и даже помогут оформить композицию.

С помощью мастер-класса удастся без труда сделать ежика из шишек и пластиковой бутылки. Изделия получаются необычными и оригинальными.

В качестве украшения можно использовать различные природные материалы. Это могут быть кленовые листья, ягоды, грибы, фрукты.

Проявив немного фантазии, получится любые идеи воплотить в реальность. Осенние композиции смогут занять почетное место в доме и стать его настоящим украшением.