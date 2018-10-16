Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками
В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается один из самых интересных и оригинальных праздников – Хэллоуин. Он соединил в себе две, совершенно противоположные черты: выказывание уважения злым духам и преклонение перед всеми святыми.
Если вы также неравнодушны к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, наверняка задаетесь вопросом, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками. Существует множество вариантов создания главного символа праздника – светильника Джека. Вам лишь нужно выбрать самые интересные идеи и выделить немного свободного времени.
История главного символа
Есть старинная легенда о ленивом ирландском фермере Джеке, который не гнушался выпивкой и воровством. Однажды, в одном из трактиров, он встретился с дьяволом и предложил пропустить по стаканчику эля, согласившись взамен отдать собственную душу. Когда пришло время расплачиваться, скупой, но предприимчивый Джек попросил хозяина преисподней обратиться золотой монетой, а затем, положил ее в карман рядом с серебряным крестиком.
Как сатана ни старался, а вернуть свой прежний облик у него не получилось.
За освобождение Джек запросил несколько лет свободной жизни. По прошествии оговоренного времени, дьявол явился к нему, чтобы забрать «должок». Хитрый фермер попросил лишь о последней услуге – отведать яблока, растущего на дереве.
Темный властелин взобрался на яблоню, а Джек быстро нацарапал на ней крест, лишив сатану его сил. И снова фермер выторговал себе годы беззаботной жизни и возможность не отдавать свою душу.
Но прошло совсем немного времени, и он скончался. Врата Рая были закрыты для пройдохи, дьявол также отказался впустить его в Ад. С тех пор Джек скитается по земле в ожидании судного дня, освещая себе дорогу угольком из адского костра, помещенным внутрь репы.
С первыми поселенцами традиция прочно обосновалась в США, репу же заменила большая и яркая тыква. По преданию, такие фонари помогают душам отыскать путь в чистилище, отпугивают Джека и прочие злые, потусторонние силы от дома.
Классический светильник
Тыква, из которой вы своими руками сделаете фонарь на Хэллоуин, должна быть без повреждений и подгнивших участков.
Выберете овощ понравившегося размера и приступайте к исполнению, руководствуясь пошаговыми фото и рекомендациями:
- Застелите рабочую поверхность клеенкой.
- Определитесь, какой подсветкой будете пользоваться. Если внутрь тыквы вы намереваетесь опускать свечу, наметьте маркером в верхней части (там, где хвостик) круг или квадрат. При использовании фонарика, обозначьте отверстие в днище тыквы.
- Острым ножом вырежьте контур. Если вы делаете проем сверху, тогда держите лезвие немного под наклоном, чтобы получилась конусообразная выемка. В таком случае когда вы вернете «шапочку» на место, она не провалится внутрь овоща.
- Очистите тыкву от мякоти и семечек. Можете использовать ложку или скребок. Особенно тщательно проработайте стенки, на внешней стороне которых будет находиться «мордочка». Их толщина не должна быть более 2 см.
- Нарисуйте фломастером черты лица. Можете распечатать шаблон, приклеить его к плоду скотчем и точечно обозначить контуры рисунка. Запомните, чем крупнее фрагменты глаз, носа, рта, тем легче вам будет вырезать.
- Хорошо наточенным ножом с коротким, тонким лезвием, проведите по отмеченным линиям. Главное, не торопитесь, действуйте максимально аккуратно. Иначе можно не только испортить тыкву, но и случайно пораниться.
- Вырезанные кусочки протолкните внутрь заготовки или, наоборот, выдавите наружу. Области с неровным контуром или частичками мякоти, подчистите ножом.
- Обработайте места срезов «Вазелином». Он продлит «жизнь» вашему фонарю.
- Поставьте внутрь небольшую свечу. Лучше всего использовать «таблетки», чтобы тыква не запеклась на огне. Не забудьте проделать в «шапочке» несколько отверстий для выхода горячего воздуха. Если проем расположен снизу, накройте овощем фонарик или электрическую гирлянду, подключенную к сети.
- Заготавливайте вашего Джека-фонаря за 1, максимум 2 дня, до праздника. Чтобы изделие дольше сохранилось и не потеряло внешний вид, поместите внутрь силикагель, который вы наверняка отыщите во множестве обувных коробок. Каждый шарик нужно слегка вдавить в мякоть, но не слишком глубоко.
Если заметили, что ваше произведение искусства начало портится, замочите его на 8 часов в растворе из 4 л воды и 5 мл отбеливателя. Затем, вытрите насухо, используя бумажные полотенца. Чтобы овощ как можно дольше оставался в исходном состоянии, ежедневно опрыскивайте его указанной смесью.
Летучая мышь
Кроме классического фонаря Джека, вы можете своими руками сделать из тыквы на Хэллоуин симпатичную летучую мышь.
Просто следуйте пошаговой инструкции:
- Подготовьте овощ: срежьте верхушку, освободите от мякоти и семечек, хорошо пройдитесь скребком по стенкам.
- В нижней части черным фломастером или маркером нарисуйте улыбающийся рот с двумя зубами.
- Сверху выведите крупное «сердечко», со скругленным низом. Внутри добавьте еще одно, но гораздо меньшего размера. Это будущие глазки.
- Канцелярским ножом вырежьте тыкву по отмеченному контуру. Сгладьте все неровности.
- Покрасьте плод черным акрилом. Можете предварительно нанести герметик для поделок, который продается в виде аэрозоля или в банках. На него краска ложится лучше и ровнее. После того как герметик высох, приступайте к изменению цвета заготовки.
- Возьмите 2 двухсторонних очень плотных картона насыщенного синего оттенка (подойдет формат А4). Переверните на манер альбомного листа и нарисуйте крылья для летучей мыши: выведите половину овала, а в нижней части сделайте своеобразную волну с тремя острыми вершинами. К краю картона, от последнего зубца проведите две линии, формирующие прямоугольник. За счет него, крылья будут вставляться в тыкву. Вырежьте по контуру.
- На красном одностороннем картоне, используя шаблон, нарисуйте 12 одинаковых кругов. Вырежьте, приклейте на крылья в произвольном порядке.
- Возьмите тыкву, канцелярским ножом по бокам проделайте две узкие симметричные прорези. Аккуратно вставьте в них крылья.
- Обмотайте хвостик на «крышке» бечевкой. Не забудьте обозначить несколько отверстий для выхода горячего воздуха.
- Внутрь поставьте свечу.
Более подробно о том, как создать летучую мышь можно посмотреть в видео.
Папье-маше
Если вы не желаете использовать свежий овощ, но очень хотите сделать тыкву на Хэллоуин своими руками, можете прибегнуть к подручным материалам.
Вам понадобится воздушный шар, бечевка или скотч, старые газеты, клей, оранжевая краска и нож для бумаги:
- Надуйте шарик. Он должен быть упругим, но не слишком плотным.
- Перетяните заготовку бечевкой или скотчем, формируя характерные «дольки».
- Обмотайте каркас пищевой пленкой. Так его будет легче извлечь из получившейся тыквы.
- Обклейте конструкцию 2 слоями порванных белых салфеток, смоченных в воде, затем, 3 слоями нарезанной газетной бумаги. Кончик шарика оставьте открытым. Дайте полностью просохнуть.
- Следом, приклейте еще 3 слоя.
- После высыхания проколите шарик иглой и аккуратно извлеките его через верхнее отверстие.
- Обозначьте границы глаз, носа, рта. Вырежьте. Чтобы создать эффект толстых стенок, по внутреннему контуру приклейте широкую полосу белой бумаги.
- Покройте каркас массой для папье-маше. Для этого замочите в кипятке порванные на кусочки белые бумажные салфетки, через сутки отожмите, а полученные комки измельчите в блендере. Затем, добавьте клей ПВА и немного льняного масла. Перемешайте до однородной консистенции.
- У просохшей тыквы срежьте «шапочку». Внутреннюю поверхность также оформите массой из папье-маше. Только предварительно добавьте в нее красную краску.
- Хвостик можете сделать из цилиндра от пищевой пленки или фольги, укороченного до требуемой длины и обмазанного клейкой массой.
- Из пластилина или полимерной глины слепите зубы и глазные яблоки. Прикрепите прозрачным клеем для багетов.
- Покрасьте, покройте лаком.
- Если есть желание, украсьте тыкву тематическим рисунком, используя технику декупаж. «Посадить» свое творение вы можете на пенек, сделанный из ведерка от шпаклевки. Чтобы обеспечить дополнительную подсветку, вырежьте дно и положите внутрь светодиодный фонарик.
Символ праздника из бумаги
В домашних условиях вы также можете сделать объемную тыкву из цветной бумаги:
- Возьмите плотный двусторонний лист оранжевого оттенка.
- Нарежьте на полоски одинаковой длины и ширины (примерно 210 мм на 25 мм).
- Каждый отрезок перегните пополам. На месте сгиба и по краям, дыроколом сделайте отверстия.
- Возьмите первую полосу и в центральную дырочку проденьте декоративную проволоку.
- Повторите манипуляцию с остальными отрезками бумаги, выкладывая их под небольшим углом, по отношению друг к другу. У вас получится своеобразное солнышко с равноудаленными лучами. Центральную часть зафиксируйте скотчем.
- Заверните каждую полоску, пропустив крайнее отверстие через проволоку.
- Собрав тыкву до середины, положите внутрь небольшой сюрприз. Например, конфету.
- Заверните оставшиеся полоски. Периодически можете их немного проклеивать, чтобы избежать деформации и сдвигания.
- Украсьте верхушку листочком.
- Проволоку заверните спиралью.
- Необязательно использовать бумагу исключительно оранжевого цвета. Творите, насколько вам позволяет фантазия. Кроме этого, можете приклеить к тыковке глаза, нос и зубастый рот.
Настольные украшения
Если у вас есть желание сделать символ года без использования тыквы, попробуйте создать главный атрибут праздника из полимерной глины.
Милые, забавные, хитрые или опасные мордашки станут прекрасным сувениром для друзей:
- Сформируйте из материала серого цвета идеальный шар.
- Зубочисткой сделайте характерные бороздочки.
- Сверху обозначьте контур шапочки, а по центру вставьте деревянный хвостик.
- Выдавите глаза, нос, рот.
- Запеките несколько минут в духовке, разогретой до 100°C.
- Покрасьте заготовку темно-оранжевым акрилом.
- Внутреннюю часть мордашки выделите желтым цветом.
- Работая с полимерной глиной, надевайте перчатки. Если вы лепите без них, обязательно мойте руки. Частички, которые остались на пальцах, а затем попали в организм, могут вызвать отравление. После запекания в духовке, поставьте внутрь большую емкость с водой, нагрейте до максимальной температуры. Повторите 2-3 раза и хорошо проветрите печь.
Простые идеи декора
Чтобы быстро создать в доме атмосферу праздника, можете воспользоваться следующими вариантами:
- Выкрасите тыкву в белый цвет и наденьте на нее кружевной капроновый чулок или приклейте отдельные ажурные узоры.
- Гламурный интерьер создадут овощи, выкрашенные в золотистый или серебристый цвет. Используйте аэрозольные баллончики.
- Стразы и марблс на черных тыковках будут смотреться загадочно, придадут празднику особую, мистическую атмосферу.
- Возьмите обычные стеклянные баночки, разукрасьте разными цветами, приклейте черные глаза, нос, рот. Внутрь вставьте зажженные свечи.
Вариантов, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками очень много. Если же у вас абсолютно нет времени, можете надуть оранжевые воздушные шарики, черным маркером нарисовать забавные или злые мордашки, а хвостик сделать из гофрированной бумаги.
Ведь в конечном итоге, главное, не идеальный внешний вид всех атрибутов праздника, а веселое времяпрепровождение в кругу друзей и отличное настроение.
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А вы умеете делать тыкву на Хэллоуин? 3
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Лена / 16.10.18 17:34Мы уже несколько раз подряд всей семьей праздновали Хэллоуин. Даже ходим к соседям за сладостями. Дети в восторге, да и для нас прекрасный повод отвлечься от серых будней. И квартиру обязательно украшаем. Спасибо за отличную статью. Есть из чего выбрать и, главное, все подробно расписано.
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Бела / 16.10.18 17:34Мне понравилась тыква из папье-маше. Ничего сложного. Просто процесс длительный. Зато такую красоту можно сделать самостоятельно, без особых талантов и умений.
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Тамара / 16.10.18 17:33Современные дети быстро перенимают западные праздники, и мой сын уже который год просит, чтобы мы вместе вырезали из тыквы злобного монстрика. Придется поддаться на уговоры и попытаться сделать классический фонарь. Правда, кажется мне, что это ох как непросто. Все-таки овощ очень твердый и чтобы аккуратно вырезать, придется изрядно помучиться.