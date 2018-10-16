В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается один из самых интересных и оригинальных праздников – Хэллоуин. Он соединил в себе две, совершенно противоположные черты: выказывание уважения злым духам и преклонение перед всеми святыми.

Если вы также неравнодушны к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, наверняка задаетесь вопросом, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками. Существует множество вариантов создания главного символа праздника – светильника Джека. Вам лишь нужно выбрать самые интересные идеи и выделить немного свободного времени.

История главного символа

Есть старинная легенда о ленивом ирландском фермере Джеке, который не гнушался выпивкой и воровством. Однажды, в одном из трактиров, он встретился с дьяволом и предложил пропустить по стаканчику эля, согласившись взамен отдать собственную душу. Когда пришло время расплачиваться, скупой, но предприимчивый Джек попросил хозяина преисподней обратиться золотой монетой, а затем, положил ее в карман рядом с серебряным крестиком.

Как сатана ни старался, а вернуть свой прежний облик у него не получилось.

За освобождение Джек запросил несколько лет свободной жизни. По прошествии оговоренного времени, дьявол явился к нему, чтобы забрать «должок». Хитрый фермер попросил лишь о последней услуге – отведать яблока, растущего на дереве.

Темный властелин взобрался на яблоню, а Джек быстро нацарапал на ней крест, лишив сатану его сил. И снова фермер выторговал себе годы беззаботной жизни и возможность не отдавать свою душу.

Но прошло совсем немного времени, и он скончался. Врата Рая были закрыты для пройдохи, дьявол также отказался впустить его в Ад. С тех пор Джек скитается по земле в ожидании судного дня, освещая себе дорогу угольком из адского костра, помещенным внутрь репы.

С первыми поселенцами традиция прочно обосновалась в США, репу же заменила большая и яркая тыква. По преданию, такие фонари помогают душам отыскать путь в чистилище, отпугивают Джека и прочие злые, потусторонние силы от дома.

Классический светильник

Тыква, из которой вы своими руками сделаете фонарь на Хэллоуин, должна быть без повреждений и подгнивших участков.

Выберете овощ понравившегося размера и приступайте к исполнению, руководствуясь пошаговыми фото и рекомендациями:

Застелите рабочую поверхность клеенкой. Определитесь, какой подсветкой будете пользоваться. Если внутрь тыквы вы намереваетесь опускать свечу, наметьте маркером в верхней части (там, где хвостик) круг или квадрат. При использовании фонарика, обозначьте отверстие в днище тыквы. Острым ножом вырежьте контур. Если вы делаете проем сверху, тогда держите лезвие немного под наклоном, чтобы получилась конусообразная выемка. В таком случае когда вы вернете «шапочку» на место, она не провалится внутрь овоща. Очистите тыкву от мякоти и семечек. Можете использовать ложку или скребок. Особенно тщательно проработайте стенки, на внешней стороне которых будет находиться «мордочка». Их толщина не должна быть более 2 см. Нарисуйте фломастером черты лица. Можете распечатать шаблон, приклеить его к плоду скотчем и точечно обозначить контуры рисунка. Запомните, чем крупнее фрагменты глаз, носа, рта, тем легче вам будет вырезать. Хорошо наточенным ножом с коротким, тонким лезвием, проведите по отмеченным линиям. Главное, не торопитесь, действуйте максимально аккуратно. Иначе можно не только испортить тыкву, но и случайно пораниться. Вырезанные кусочки протолкните внутрь заготовки или, наоборот, выдавите наружу. Области с неровным контуром или частичками мякоти, подчистите ножом. Обработайте места срезов «Вазелином». Он продлит «жизнь» вашему фонарю. Поставьте внутрь небольшую свечу. Лучше всего использовать «таблетки», чтобы тыква не запеклась на огне. Не забудьте проделать в «шапочке» несколько отверстий для выхода горячего воздуха. Если проем расположен снизу, накройте овощем фонарик или электрическую гирлянду, подключенную к сети. Заготавливайте вашего Джека-фонаря за 1, максимум 2 дня, до праздника. Чтобы изделие дольше сохранилось и не потеряло внешний вид, поместите внутрь силикагель, который вы наверняка отыщите во множестве обувных коробок. Каждый шарик нужно слегка вдавить в мякоть, но не слишком глубоко.

Если заметили, что ваше произведение искусства начало портится, замочите его на 8 часов в растворе из 4 л воды и 5 мл отбеливателя. Затем, вытрите насухо, используя бумажные полотенца. Чтобы овощ как можно дольше оставался в исходном состоянии, ежедневно опрыскивайте его указанной смесью.

Летучая мышь

Кроме классического фонаря Джека, вы можете своими руками сделать из тыквы на Хэллоуин симпатичную летучую мышь.

Просто следуйте пошаговой инструкции:

Подготовьте овощ: срежьте верхушку, освободите от мякоти и семечек, хорошо пройдитесь скребком по стенкам. В нижней части черным фломастером или маркером нарисуйте улыбающийся рот с двумя зубами. Сверху выведите крупное «сердечко», со скругленным низом. Внутри добавьте еще одно, но гораздо меньшего размера. Это будущие глазки. Канцелярским ножом вырежьте тыкву по отмеченному контуру. Сгладьте все неровности. Покрасьте плод черным акрилом. Можете предварительно нанести герметик для поделок, который продается в виде аэрозоля или в банках. На него краска ложится лучше и ровнее. После того как герметик высох, приступайте к изменению цвета заготовки. Возьмите 2 двухсторонних очень плотных картона насыщенного синего оттенка (подойдет формат А4). Переверните на манер альбомного листа и нарисуйте крылья для летучей мыши: выведите половину овала, а в нижней части сделайте своеобразную волну с тремя острыми вершинами. К краю картона, от последнего зубца проведите две линии, формирующие прямоугольник. За счет него, крылья будут вставляться в тыкву. Вырежьте по контуру. На красном одностороннем картоне, используя шаблон, нарисуйте 12 одинаковых кругов. Вырежьте, приклейте на крылья в произвольном порядке. Возьмите тыкву, канцелярским ножом по бокам проделайте две узкие симметричные прорези. Аккуратно вставьте в них крылья. Обмотайте хвостик на «крышке» бечевкой. Не забудьте обозначить несколько отверстий для выхода горячего воздуха. Внутрь поставьте свечу.

Более подробно о том, как создать летучую мышь можно посмотреть в видео.

Папье-маше

Если вы не желаете использовать свежий овощ, но очень хотите сделать тыкву на Хэллоуин своими руками, можете прибегнуть к подручным материалам.

Вам понадобится воздушный шар, бечевка или скотч, старые газеты, клей, оранжевая краска и нож для бумаги:

Надуйте шарик. Он должен быть упругим, но не слишком плотным.

Перетяните заготовку бечевкой или скотчем, формируя характерные «дольки».

Обмотайте каркас пищевой пленкой. Так его будет легче извлечь из получившейся тыквы.

Обклейте конструкцию 2 слоями порванных белых салфеток, смоченных в воде, затем, 3 слоями нарезанной газетной бумаги. Кончик шарика оставьте открытым. Дайте полностью просохнуть.

Следом, приклейте еще 3 слоя.

После высыхания проколите шарик иглой и аккуратно извлеките его через верхнее отверстие.

Обозначьте границы глаз, носа, рта. Вырежьте. Чтобы создать эффект толстых стенок, по внутреннему контуру приклейте широкую полосу белой бумаги.

Покройте каркас массой для папье-маше. Для этого замочите в кипятке порванные на кусочки белые бумажные салфетки, через сутки отожмите, а полученные комки измельчите в блендере. Затем, добавьте клей ПВА и немного льняного масла. Перемешайте до однородной консистенции.

У просохшей тыквы срежьте «шапочку». Внутреннюю поверхность также оформите массой из папье-маше. Только предварительно добавьте в нее красную краску.

Хвостик можете сделать из цилиндра от пищевой пленки или фольги, укороченного до требуемой длины и обмазанного клейкой массой.

Из пластилина или полимерной глины слепите зубы и глазные яблоки. Прикрепите прозрачным клеем для багетов.

Покрасьте, покройте лаком.

Если есть желание, украсьте тыкву тематическим рисунком, используя технику декупаж. «Посадить» свое творение вы можете на пенек, сделанный из ведерка от шпаклевки. Чтобы обеспечить дополнительную подсветку, вырежьте дно и положите внутрь светодиодный фонарик.

Символ праздника из бумаги

В домашних условиях вы также можете сделать объемную тыкву из цветной бумаги:

Возьмите плотный двусторонний лист оранжевого оттенка.

Нарежьте на полоски одинаковой длины и ширины (примерно 210 мм на 25 мм).

Каждый отрезок перегните пополам. На месте сгиба и по краям, дыроколом сделайте отверстия.

Возьмите первую полосу и в центральную дырочку проденьте декоративную проволоку.

Повторите манипуляцию с остальными отрезками бумаги, выкладывая их под небольшим углом, по отношению друг к другу. У вас получится своеобразное солнышко с равноудаленными лучами. Центральную часть зафиксируйте скотчем.

Заверните каждую полоску, пропустив крайнее отверстие через проволоку.

Собрав тыкву до середины, положите внутрь небольшой сюрприз. Например, конфету.

Заверните оставшиеся полоски. Периодически можете их немного проклеивать, чтобы избежать деформации и сдвигания.

Украсьте верхушку листочком.

Проволоку заверните спиралью.

Необязательно использовать бумагу исключительно оранжевого цвета. Творите, насколько вам позволяет фантазия. Кроме этого, можете приклеить к тыковке глаза, нос и зубастый рот.

Настольные украшения

Если у вас есть желание сделать символ года без использования тыквы, попробуйте создать главный атрибут праздника из полимерной глины.

Милые, забавные, хитрые или опасные мордашки станут прекрасным сувениром для друзей:

Сформируйте из материала серого цвета идеальный шар. Зубочисткой сделайте характерные бороздочки. Сверху обозначьте контур шапочки, а по центру вставьте деревянный хвостик. Выдавите глаза, нос, рот. Запеките несколько минут в духовке, разогретой до 100°C. Покрасьте заготовку темно-оранжевым акрилом. Внутреннюю часть мордашки выделите желтым цветом. Работая с полимерной глиной, надевайте перчатки. Если вы лепите без них, обязательно мойте руки. Частички, которые остались на пальцах, а затем попали в организм, могут вызвать отравление. После запекания в духовке, поставьте внутрь большую емкость с водой, нагрейте до максимальной температуры. Повторите 2-3 раза и хорошо проветрите печь.

Простые идеи декора

Чтобы быстро создать в доме атмосферу праздника, можете воспользоваться следующими вариантами:

Выкрасите тыкву в белый цвет и наденьте на нее кружевной капроновый чулок или приклейте отдельные ажурные узоры. Гламурный интерьер создадут овощи, выкрашенные в золотистый или серебристый цвет. Используйте аэрозольные баллончики. Стразы и марблс на черных тыковках будут смотреться загадочно, придадут празднику особую, мистическую атмосферу. Возьмите обычные стеклянные баночки, разукрасьте разными цветами, приклейте черные глаза, нос, рот. Внутрь вставьте зажженные свечи.

Вариантов, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками очень много. Если же у вас абсолютно нет времени, можете надуть оранжевые воздушные шарики, черным маркером нарисовать забавные или злые мордашки, а хвостик сделать из гофрированной бумаги.

Ведь в конечном итоге, главное, не идеальный внешний вид всех атрибутов праздника, а веселое времяпрепровождение в кругу друзей и отличное настроение.