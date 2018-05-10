Драцена: уход в домашних условиях

Древние греки называли этот цветок самкой дракона и верили в его особые свойства. Они были уверены, что дом, где растет драконье дерево, непобедим. Драцена, уход за ней в домашних условиях (фото), способы размножения, виды и возможные болезни – все это рассмотрим более подробно. Удивительное растение, напоминающее пальму, стало одним из самых частых домашних любимцев на наших подоконниках.

Разновидности драцен

Цветоводы полюбили спаржевое растение за красивый вид и шикарную листовую розетку. Драцена способна достигать 2-3 метров и, по праву считается долгожителем, поскольку живет около 15 лет. Шапка листьев эффектно венчает прямой длинный ствол. Это позволяет с успехом использовать комнатную пальму в цветочных композициях и вписать ее в интерьер любого помещения:

Наиболее частым видом принято считать Драцену Маргината. Достаточно высокое растение, имеющее несколько подвидов, которые характеризуются узкими, несколько растрепанными листьями. Цвет лиственной розетки может быть разным, включая полоски разных оттенков.

Драцена Рефлекса названа так за склоненную к низу стреловидную листву. Этот вид драконьего дерева отличается тонким стеблем, который начинает ветвиться, едва успев вырасти.

Весьма интересным видом является Драцена Суркулоза. Это кустарниковое растение, имеющее овальные листья с заостренными краями, иногда они могут быть покрыты небольшими золотистыми или бежевыми пятнами. Именно за эти пятнышки драцена и получила название золотой или пятнистой.

Наиболее крупной разновидностью домашней пальмы, является Драцена Душистая, длина листьев этой красавицы достигает 80 см, а само растение может вырастать до шести метров. Во время цветения, дерево излучает неповторимый аромат. Однако следует заметить, что в домашних условиях это случается крайне редко.

Драцена Деремская также принадлежит к крупным видам. Она отличается цветными крупными листьями, имеющими ширину до пяти сантиметров. Этот вид драконьего дерева, напротив, отличается отвратительным запахом при цветении, но оно цветет также редко.

Цветение драцены

Во время цветения драцены, она выбрасывает длинные полуметровые стрелы, которые обрастают небольшими пушистыми шариками белого цвета. Из цветов со временем появляются плоды-костянки, отдаленно напоминающие нашу вишню.

Абсолютно все виды комнатной пальмы, отличаются душистым ароматом, усиливающимся в ночное время. Однако, как говорилось выше, далеко не всегда, он бывает приятным. В домашних условиях, драцена зацветает крайне редко.

Уход за драконьим деревом

«Самка дракона», как и положено женщине, любит внимание к своей персоне, привередливо относится к грунту и зависит от правильного полива. Зато при надлежащем уходе, становится одним из самых шикарных украшений нашего дома:

Освещение для драцены напрямую зависит от ее вида. Яркие пестрые сорта любят свет, но опасаются прямых солнечных лучей. Чисто зеленые разновидности прекрасно себя чувствуют в тени.

Летом комнатная пальма уютно устраивается при температуре порядка 25 градусов. Зимой для полноценного роста, ей достаточно 14 градусов. Однако она категорически не приемлет сквозняков, ей по душе уютные закоулки и ниши.

Не следует размещать драцену вблизи отопительных приборов или плиты на кухне. Ежедневное опрыскивание листьев, залог хорошего самочувствия растения.

Являясь влаголюбивым растением, драцена не любит застоя влаги на листьях и чрезмерного увлажнения корней. Следует ориентироваться на влажность грунта вокруг корней. Как правило, летний полив происходит ежедневно, зимой сокращается до трех раз в месяц. Излишек воды в поддоне рекомендуется сливать, чтобы не допустить загнивания корневой системы.

Обрезка и формирование пышности растения

Поскольку драцена сильно вытягивается в высоту, а листья находятся лишь на верхушке, можно попытаться регулировать рост драконьего дерева и пышность его листовой шапки. Все действия по обрезке растения проводят в момент его усиленного роста, то есть с середины весны и на протяжении всего лета. Существуют простые правила, соблюдая которые обрезка пройдет успешно и принесет новые побеги:

процедура проводится строго в период с апреля по август;

обрезке подлежат только здоровые и крепкие растения;

ствол обрезается острым ножом, не более чем 20 см от вершины растения;

отнятая часть растения подсушивается двое суток, после чего помещается в емкость с водой или почвой для последующего размножения;

оставшийся срез, необходимо обработать воском или активированным углем, возможно применение парафина;

для скорейшего появления новых побегов, верхушка ствола обматывается мокрым мхом, который ежедневно опрыскивается;

само растение помещается в затемненное теплое место, защищенное от сквозняков и прямых солнечных лучей;

примерно через месяц, почки завершают процесс формирования и могут расти самостоятельно.

Почвенный грунт для домашней пальмы

Растение любит воздухопроницаемую почву, поэтому рекомендуется периодически разрыхлять ее в районе ствола на несколько сантиметров. При этом постарайтесь не повредить корни драцены. Для сохранения оптимальной влажности почвы, на дно горшка укладывается дренаж.

Емкость для драцены составляет примерно 15 см в диаметре, глубина варьируется в зависимости от размеров корневой системы. При каждой последующей пересадки, горшок увеличивается в диаметре до трех сантиметров.

Грунт составляется из перегноя, песка, листовой и дерновой земли в равных пропорциях. Возможно применение готового грунта для пальм.

Проращивание драконьего дерева из семян

Следует отметить, что такой вид размножения драцены в домашних условиях, приемлем только для разновидностей, имеющих однотонные зеленые листья. После подготовки земельной смеси, выполните следующие действия:

семена драцены быстро теряют влагу, поэтому для посадки могут использоваться только свежие косточки;

за сутки до посадки, семена необходимо вымочить в ускорителе роста;

специалисты рекомендуют использовать отдельные небольшие емкости для каждой косточки;

глубина высадки не должна превышать одного сантиметра;

после посадки, обильно опрыскайте землю и накройте стаканчик пищевой пленкой;

проращивание происходит в затемненном месте при отсутствии сквозняков;

первые побеги должны появиться через 1-2 месяца;

пересадка молодой драцены рекомендована в момент полного заполнения стаканчика корневой системой.

Черенкование драцены

Процедура подходит для любой разновидности драконьего растения и осуществляется достаточно просто:

Выбирается сильный молодой стебель и срезается с основного растения острым ножом. Образовавшийся срез обрабатывается воском или засыпается растолченным активированным углем. Такие действия необходимы для предотвращения инфицирования растения или попадания вредителей.

Срезанный стебель разрезается на небольшие отрезки от трех до пяти сантиметров. При этом необходимо заметить верх и низ стебля. Допускается небольшая пометка маркером.

Нижнюю часть заготовленного саженца, зачистите от коры приблизительно на полтора сантиметра. После этого, воткните в грунт наполовину.

Пластиковый стаканчик с отростком накрываем стеклянной банкой. Можно воспользоваться обрезанной пластиковой баклажкой.

Раз в два дня проводите непродолжительные проветривания, проверяя состояние черенка.

Первые побеги появятся примерно через 1-2 месяца.

Вторым способом укоренения черенков, является водный метод. Он ничем не хуже почвенного и широко используется в садоводстве для укоренения верхушечных черенков:

подготовьте емкость с теплой водой, предварительно растворив в ней таблетку активированного угля;

опустите черенок в воду на треть;

появление корневища необходимо ожидать на протяжении трех месяцев;

регулярно опрыскивайте развивающееся растение.

Когда появятся корешки размером около 2-3см, верхушку драцены следует пересадить в грунт:

проделайте небольшую ямку около пяти сантиметров;

аккуратно поместите в нее черенок и прижмите со всех сторон землей;

придерживайтесь температурного режима около 23-25 градусов;

берегите молодое растение от сквозняков и прямых солнечных лучей;

проводите ежедневные опрыскивания.

Для успешного укоренения драцены используют грунтовую смесь с повышенным содержанием торфа. Емкость должна соответствовать параметрам:

9 см – глубина;

10 см – диаметр.

Болезни драконьего дерева

Самыми опасными факторами для драцены являются яркие солнечные лучи, холод и сквозняки. Отмечены признаки, свидетельствующие о появлении определенного заболевания. Рассмотрим подробно, что делать в каждом отдельном случае.

Если появляется коричневая оболочка на листьях, сами они желтеют и опадают, это свидетельствует о гниении корневой системы. Подобные признаки возможны в случаях чрезмерного полива или подкормки растения в период покоя.

На начальном этапе поражения достаточно ограничить полив до минимального, и обрезать засохшие листья.

В случаях, когда листья желтеют массово, необходимо предпринять более серьезные меры. Следует изъять драцену из горшка и провести тщательный осмотр, удалив все поврежденные гнилью корни, после чего пересадить в новый грунт. Если наблюдается размягчение стеблей, лучше полностью срезать поврежденную часть.

Сохнущие листья у драцены могут появляться по разным причинам. Подсохшие кончики свидетельствуют о низкой влажности воздуха. В этом случае достаточно усилить опрыскивание.

Желтые пятна могут появляться вследствие солнечных ожогов, а значит, домашнюю пальму необходимо оградить от попадания прямых лучей солнца.

Если все условия соблюдены, а пятна все-таки появляются, растение наверняка поражено грибковыми вредителями. Для излечения от болезни необходимо обработать почву фитоспорином, предварительно удалив все поврежденные участки.

Обратите внимание, что пораженное грибками растения запрещается опрыскивать водой.

Вредители, поражающие драцену

Паразитов традиционно поселяющихся на домашней пальме сравнительно немного:

различные виды щитовидки;

трипсы;

паутинные клещи;

мучнистые клещи;

тля.

Для избавления от паразитов достаточно смыть их при помощи обычной губки, смоченной в мыльном растворе. Лучше всего для этих целей подходит хозяйственное мыло без красителей и ароматизаторов. После этого производится полная обработка инсектицидом.

Удобрение и подкормка драцены

Драконовое дерево очень капризно к проведению подкормки, чрезмерное питание способно уничтожить растение. В то время как недостаток питательных веществ может привести к увяданию и замедленному росту.

Подкормку растения проводят только в период активного роста с марта по сентябрь. В зимний период лучше оставить драцену в покое. Домашняя пальма не любит органических удобрений, поэтому подкормка проводится один раз в две недели, дозировка соблюдается согласно инструкции. Для этих целей лучше выбирать следующие средства:

«Радуга»;

«Драцена»;

«Идеал».

Для пестролистных видов, следует подбирать соответствующее удобрение.

При должном уходе, драцена в домашних условиях (фото ниже) живет весьма продолжительное время. Она легко поддается формированию и может полноценно украсить интерьер, как самостоятельное растение. В то же время, цветоводы охотно используют домашнюю пальму при составлении всевозможных цветочных композиций.