7 идей для декора стола к субботнему обеду с друзьями

Редакция "Клео.ру" предлагает вашему вниманию оригинальные идеи для дектора стола. Впечатлите близких созданной атмосферой.

Приглашая друзей на субботний обед, мало кто задумывается о том, какую важную роль играет оформление стола в создании теплой и гостеприимной атмосферы. Многие сосредотачиваются исключительно на меню, но забывают о первом впечатлении, которого обычно получают от внешнего вида накрытого стола. Красиво оформленный стол радует глаз и настраивает на приятное времяпрепровождение, а также стимулирует аппетит. Поэтому вот вам 7 простых, но эффективных идей для дектора стола. Они превратят ваш субботний обед с друзьями в событие, которое оставит приятные воспоминания надолго.

1. Вы можете создать композицию из сезонных растений или даже природных материалов в центре стола. Например, осенью отлично будут смотреться желтые и оранжевые листья, маленькие тыквы, а весной – свежие цветы в вазе или корзинке.

Фото: Freepik.com

2. Впечатление могут произвести и персонализированные карточки с именами гостей для рассадки. Красивый шрифт или каллиграфия, небольшой рисунок или наклейка в тему обеда добавят оригинальности и индивидуальности.

Фото: Freepik.com

3. Вместо традиционных колец используйте оригинальные подставки для столовых приборов: ленты, веревки с узлами, маленькие венки из зелени или даже миниатюрные фоторамки с забавными фото гостей.

Фото: Freepik.com

4. Попробуйте сделать акцент на текстиль, сочетайте текстуры и цвета. Например, грубая льняная скатерть нейтрального цвета будет хорошо смотреться с яркими салфетками.

Фото: Freepik.com

5. Свечи всегда делают атмосферу особенной, но это не значит, что исключительно романтической. Они вполне уместны и для обеда с друзьями. Расставьте свечи разной высоты в красивых подсвечниках или плавающие свечи в прозрачных вазах. Если нет свечей, можете добавить гирлянду с мягким светом.

Фото: Freepik.com

6. Одним из простых, но в то же время оригинальных вариантов декора можно назвать фрукты, ягоды и зелень. Они не только будут смотреться красиво на столе, но и распространять приятный аромат. Удачным решением также может стать укладка веточек розмарина или листьев базилика вокруг тарелок. 

Фото: Freepik.com

7. Подберите несколько небольших предметов, соответствующих теме обеда или сезону. Это могут быть маленькие вазочки с одним цветком, миниатюрные фигурки или винтажные солонки и перечницы.

Фото: Freepik.com

Рассматривая идеи для дектора стола помните о гармонии и умеренности. Не нужно перегружать стол деталями, поскольку все же гвоздем программы являются блюда. Желаем вам вкусного и красивого субботнего обеда с друзьями.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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