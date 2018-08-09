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Будет ли перенос 1 сентября в 2018 году

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Наверняка вы, как и большинство родителей, озадачились вопросом, когда отправлять детей в школу. Ведь 1 сентября 2018 года, это субботний день, будут ли переносить занятия на понедельник. 

Естественно, особенно волнуются родители первоклашек и сами новоявленные ученики, ведь они входят в новую, неведомую до этого жизнь, это знакомство с педагогами, которые возьмут на себя ответственность за будущее детей и, конечно, торжественная линейка. Состоится ли она в нынешнем году?

Когда прозвенит первый звонок

В одних школах обучаются шесть дней в неделю, но есть и такие, в которых введена пятидневка и 1 сентября выпадает на выходной, субботний день. В связи с этим возникает резонный вопрос, когда дети пойдут в школу в 2018 году 1 или 3 сентября. Однозначно ответить на него невозможно.

Так как, День знаний является праздником для всех, кто имеет отношение к просвещению, принято решение провести торжественные линейки в учебных заведениях 1 сентября. Непосредственно же, сами занятия начнутся 3 сентября. Однако, будут ли переносить 1 сентября 2018 года в России, решается на более высоком, региональном уровне, поэтому точную дату следует узнать в каждой отдельно взятой школе.

Например, в Москве департамент образования опубликовал распоряжение о начале учебного процесса 1 сентября. Если вы живете в другом городе лучше зайти на веб-сайт своей школы и уточнить данную информацию.

Когда возник праздник знаний

При Петре I график учебы был плавающий и зависел, он оттого, когда закончится уборка урожая, которая стояла на первом месте. Во многих селах к занятиям дети приступали не раньше 1 декабря. Такой неопределенной, дата начала уроков оставалась до 1935 года.

Уже при советской власти было принято решение объявить 1 сентября первым учебным днем для всех школ. А с 1984 года, это официальный праздник. Инициатором этого стал заслуженный учитель Советского Союза Ф.Ф. Брюховецкий.

  • А вы готовы к 1 сентября?

До этого после торжественной линейки, проводился урок мира и дальше шли занятия по расписанию, то есть ребята сразу окунались в учебный процесс. Сейчас дело обстоит по-другому.

Традиционно в этот день во всех школах, колледжах, университетах проходят торжественные линейки, школьников и студентов поздравляют представители районной администрации, ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные деятели искусств. После этого в школах обычно проводятся уроки мира и мужества. Занятия же начинаются только со следующего дня.

Студенты сдают тесты на склонность к какой-либо профессии. Пусть и для вас 1 сентября всегда будет днем торжества просвещения и мудрости.

Традиции

Большое внимание в День знаний уделяется первоклассникам, ведь они только начинают свою взрослую, школьную жизнь. От того, как пройдет их первый день в школе, во многом зависит то, как они будут заниматься дальше. Поэтому сделав его торжественным и запоминающимся главная задача педагогов и родителей первоклашек.

По традиции ученики дарят цветы своим преподавателям, произносят поздравления и слова благодарности. С 2017 года первый день начинается с открытого урока "Россия, устремленная в будущее", уверена, что и этот год не станет исключением.

В колледжах, институтах и университетах торжественных линеек обычно не проводят. Старшие курсы начинают учиться с первого дня, а для первокурсников проводится посвящение в студенты.

Надеемся, вы получили ответ на вопрос будут ли переносить 1 сентября в 2018 году. И для вас и ваших детей этот год не станет исключением, придет волнительный день, наполненный смехом, цветами и хорошим настроением и прозвенит долгожданный первый звонок.

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09.08.2018
Теги: 1 сентября линейка школа

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А в ваше школе перенесли 1 сентября? 4  

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  • Игорь / 09.08.18 14:55
    -
    1
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    Ерунда какая-то, это, что ж получается у одних детей будет торжественная линейка 1 сентября, а у других 3 сентября. Как будто не в одной стране живем.
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  • Регина Москва / 09.08.18 14:51
    -
    0
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    Благодарю за веб-сайт, мы только в первый класс идем, так что я еще не в курсе была, что такое существует. Слышала, что оценки там можно будет смотреть, удобно очень, и из дома выходить не надо, все узнал, как интернет-магазин.
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  • Ольга / 09.08.18 14:45
    -
    0
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    Начали бы уже с 3 сентября, неужели так принципиально 1 или 3 числа дети пойдут в школу, а так и выходной не выходной, только родителям дергаться лишний раз. Все равно большинство еще в отпусках, в разъездах. У нас так полкласса до середины сентября отсутствует. На югах загорают. И никому дела нет, что ребенок пропускает торжественную линейку.
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  • Лера / 09.08.18 14:09
    -
    0
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    Спасибо за информацию, у нас в школе как раз пятидневка, кого не спрошу, никто толком ничего сказать не может. Будем готовиться к 1 сентября.
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