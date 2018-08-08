Кактусы, алоэ, суккуленты: выбираем и оформляем

Если при упоминании о комнатных растениях, вы представляете унылую герань на подоконнике, самое время развеять ваши заблуждения. Комнатные растения — это красиво, стильно и очень даже интересно. В новой книге «Urban Jungle» от издательства «МИФ» — миллион способов необычно оформить растения, от подвесных кашпо до японских мховых шариков. А ещё советы по уходу за милыми кактусами, неприхотливыми суккулентами и роскошной калатеей. Рассказываем о самых популярных «зелёных питомцах»: они преобразят ваш дом и сделают его уютнее.

Суккуленты

Суккуленты — широко распространенные и простые в уходе растения. Выглядят они разнообразно — от графичных эчверий с огромными розетками толстых листьев до высоких кактусоподобных видов.

Если суккулентам не хватает солнечного света, они вытягиваются и быстрее растут. Листья уменьшаются, цвет может потерять интенсивность. Так что не забывайте ставить суккуленты ближе к солнышку.

Как оформить

Суккуленты просто созданы для необычных горшков. Чашки, кружки, расписные вазы, даже старинные кофейные приборы — всё это можно использовать. Только не портите керамику, просверливая днище для дренажа. Лучше проложите дно керамзитом, маленькими камешками или осколками терракоты: они создадут пространство для излишка воды и тем самым защитят растение от загнивания и дальнейшей гибели.

Советы по уходу

Обеспечьте суккуленты рассеянным солнечным светом весной и в начале лета. В условиях темной зимы практически невозможно вырастить их, не вытянув. Если за окном пасмурно, используйте фитолампы.

Чем ярче цвет суккулента (фиолетовый, розовый, красный), тем больше прямого солнечного света ему требуется. В жару растению нужен яркий, но не прямой свет, чтобы предотвратить солнечные ожоги. В полуденные часы растения можно ставить в тень.

Поливая суккуленты, следуйте правилу: лучше меньше, чем излишне. Используйте хорошо дренирующий грунт — специальный состав для кактусов и суккулентов. Увлажняйте почву только после полного высыхания. Никогда не поливайте розетку. Кактусы и суккуленты лучше поливать в поддон: это защитит их от загнивания ножки и многих других проблем.

Кактусы

Кактусы — знаменитости среди растений. Они встречаются и в модном кафе, и в магазине, и дома у друзей. Кактусы любят и опытные «цветоводы», и начинающие — за ним легко ухаживать. А ещё у кактусов множество разных видов — волосатые, колоннообразные, мягкие, с «заячьими ушами»… каких только нет!

Кактусы не очищают воздух. Но несмотря на это, они прекрасные соседи. Им не нужно много воды, поэтому можно растить их в чайных или кофейных чашках без дырок для дренажа.

Как оформить

Большинство кактусов растут вверх, поэтому горшок прекрасно видно. Раскрасьте простые терракотовые горшки или купите необычные экземпляры в магазине. Получится стильный кактусовый ансамбль.

Интересно, необычно и ярко кактусы выглядят, когда их собирают в группы или же сочетают с другими цветами. А ещё они отлично смотрятся в композициях. Пустынную композицию даже можно сделать самому: поместите разные виды кактусов и хавортию (вид суккулентов) в стеклянную чашу с массивными камнями. У вас получится настоящий арт-объект, который оживит любой интерьер.

Советы по уходу

Держите кактусы ближе к окну, они должны получать максимум солнечного света. Температура может быть любая, если растения защищены от мороза.

В период роста (с весны по осень) поливайте обильно, пока вода не начнет вытекать из горшка. Не оставляйте воду в горшке или поддоне. Ждите, пока земля полностью высохнет, прежде чем снова поливать. При избыточном увлажнении кактусы могут загнить.

Алоэ вера

Настоящая классика и самое простое домашнее растение — алоэ. Это не просто цветок, но и средство для лечения. Сок алоэ помогает снять боль от небольших ожогов.

Алоэ самостоятельно размножается, выгоняя новые побеги. Когда побеги вырастают до 3–5 см, можно отделить их (вместе со всеми корнями побега) и посадить в горшок с хорошим дренажом на непрямом солнечном свету.

А вот заставить алоэ вера зацвести в помещении не так просто. Цветы дают только растения старше четырех лет. Поэтому, если ваш алоэ никак не зацветает, не горюйте и просто наслаждайтесь красотой его листьев.

Как оформить

Тёмный цвет стен — отличный фон для ярко-зелёных скульптурных растений. Добавьте стильных аксессуаров и вот — у вас получился стильный уголок.

Советы по уходу

Алоэ нужно много света. При этом алоэ с острыми колючками нужно больше света, чем растениям с более мягкими листьями.

Растение хорошо переносит сухой воздух. Для стимуляции цветения держите его при температуре 10 °С в течение нескольких недель (зимой или ранней весной).

В период роста нужно большое количество воды. Можно даже постоянно держать почву влажной (обязательно используйте горшок с дренажным отверстием).

Фикус эластичный

Фикус эластичный прекрасен и полезен: его тёмные блестящие листья выглядят пленительно, а ещё он мощно очищает воздух, удаляя из него формальдегиды.

Фикус — житель постоянный. Он не любит частой смены места. Поэтому обращайтесь с ним осторожно: стоит резко сменить температуру или освещения, и у него могут осыпаться листья.

Как оформить

Фикус замечательно выглядит и самостоятельно, и в композициях. Такое высокое растения облагораживает любое пространство. Сочетайте его с пальмами, сансевиерией и яркой калатеей. Добавьте текстиль с этническими узорами (ковры, подушки, кожаные пуфы), книги — и у вас получится уютный и стильный читательский уголок.

Можно использовать одно растение как живую скульптуру — с большим количеством белого и дерева. А маленький фикус отлично смотрится в обычном терракотовом горшке на подоконнике.

Советы по уходу

Поставьте фикус в хорошо освещенном месте без прямого солнечного света. Чем больше солнца он получит, тем быстрее будет расти и тем насыщеннее станет его цвет.

Листья этого каучуконосного растения красивы, но на них скапливается пыль: протирайте их очень мягкой тряпкой или губкой, смоченной тёплой водой, чтобы сохранить блеск.

Не обрызгивайте растение. Если листья кажутся вялыми, пришло время полива!

Высоту растения можно регулировать. Как только дерево достигает желаемой высоты, обрезайте верхушку. Чтобы придать растению округлую форму, удаляйте нежелательные ветви.

Калатея (молитвенный цветок)

Хотите создать дома атмосферу настоящих джунглей? Заведите калатею! Это роскошное растение с завораживающими листьями пришло к нам из джунглей Амазонки.

Калатеи бывают разные — от ярко-зеленого цвета до насыщенного фиолетового. Оборотная сторона листа — бордовая. Эта дикая красавица ещё и полезна — она очищает воздух и снижает уровень стресса. Калатею называют молитвенным цветком, потому что её собранные на ночь листья напоминают руки, сложенные для молитвы.

Как оформить

Калатея притягивает взгляд и становится ценным элементом любой композиции. Если у вас много зелени, добавьте фиолетовую или бордовую калатею. Яркие и узорные виды калатеи смотрятся особенно красиво на фоне стен подходящего цвета — серого, пыльно-розового или индиго. А возле тёмной стены зелёная калатея превращается в живое произведение искусства.

Калатея не любит прямые лучи, поэтому её можно ставить в угол кухни, коридоре или спальне с неярким освещением. А ещё она обожает влажность, так что отлично себя чувствует в ванной комнате.

Советы по уходу

Поставьте калатею в полузатененном или затененном месте, предпочтительно с влажным воздухом. Температура должна быть низкая комнатная, между 16 и 23 °С. Если температура выше, держите почву влажной и регулярно обрызгивайте листья.

Поливайте калатею обильно дважды в неделю во время роста, чтобы поддерживать влажность почвы, и часто обрызгивайте листья.

Весна — лучшее время для пересадки. Края листьев побуреют, если воздух станет слишком сухим или когда края листьев часто будут касаться или прижиматься к окну или стене.

Ещё больше советов и потрясающих фотографий с «зелёными» интерьерами в вдохновляющей книге «Urban Jungle».