Начнется ли Третья мировая война в 2018 году?

Назревает Третья мировая война? Обычные граждане все больше беспокоятся развитием политических отношений между странами. Конфликтные ситуации, продуманные шаги во внешней политике могут привести к накалу ситуации.

В результате многие интересуются, будет ли война в 2018 году и как это могло бы отразиться на ситуации в России. Несмотря на то что мнения российских и международных экспертов отличается, крайне важно внимательно подготовиться к разным вариантам развития ситуации.

Основные факторы нестабильности в мире

Мировые политологи отмечают, что для России самыми опасными будут 2018–2020 годы. Это связано с тем, что индустриальные державы, а именно Америка и Китай, столкнутся с кардинальными изменениями в обществе и технологической революцией.

Америка и Китай будут сосредоточены на своем развитии, поэтому они будут порой предпринимать неожиданные действия. К тому же промышленный скачок приведет к тому, что западные страны и Китай будут заинтересованы в активном поиске новых источников сырья и выгодных рынках сбыта.

Именно такие технологические изменения приведут к тому, что прошлые лидеры-страны будут постепенно терять конкурентное превосходство и даже Россия окажется в сложной ситуации. Но будет ли война в России в 2018 году?

Именно в ближайшие годы техническая база будет обновляться, вследствие чего крупные государства окажутся серьезными противниками друг для друга. Если не предпринять правильные меры и накалить ситуацию до предела, появится серьезный риск мировой войны.

Риск конфликта будет сохраняться до тех пор, пока США будут гегемоном мировой геополитики и будут оказывать серьезное влияние на экономику каждой страны. Только усиление России и Китая поможет изменить расстановку сил, благодаря чему Третья мировая война перестанет быть выгодной для кого-либо.

Мнение международных экспертов о том, будет ли война в России в 2018 году или нет, основано на геополитике и экономике, лидерстве стран. Ситуация в России должна учитываться, ведь она также определяет особенности развития мировой политики.

Существуют ли предпосылки для войне в России

Основными предпосылками для развитию конфликтной ситуации становится нестабильная и шаткая ситуация в мире. Именно по этой причине 2018-2020 годы должны быть решающими. К тому же многое будет зависеть от стратегии и политике в России, США, Китае, ведь именно эти страны являются одними из самых больших и значимых.

Эксперты отмечают, что причиной глобального конфликта могут стать технологические стычки, стремление к лидерству.

Идеальный вариант для полного предотвращения рисков Третьей мировой войны – это создание союза между Китаем и Россией. Именно это позволит изменить положение США на мировой арене, благодаря чему международные вооруженные конфликты перестанут быть возможными. Однако Китай и Россия все-таки могут разругаться друг с другом, вследствие чего риски развития конфликта между тремя большими государствами только возрастут.

И все-таки, будет ли война в России в 2018 году? Политики и общественные деятели отмечают, что у России есть хорошие шансы предотвратить участие в вооруженном конфликте. Это обусловлено особенной политикой: Владимир Путин всегда старается находить выход даже из самых тяжелых ситуаций мирными методами.

Россия не заинтересована в обострении отношений с другими странами, но готова стремиться к сохранению своей позиции на мировом рынке. По данной причине при необходимости российские власти смогут подготовиться в экономическом и военном плане к дальнейшему участию в конфликте и стать победителями.

Российские власти и президент Владимир Путин стремятся к мирной политике, но одновременно с этим усиливают военный потенциал, готовят своих военнослужащих к глобальному конфликту, вследствие чего РФ может быть в выгодном положении при любых изменениях в мировой политике.

Насколько высоки риски развития войны

Некоторые простые жители страны уверены, что война в России в 2018 году будет. Однако политики уверены, что Россия не будет воевать с Европейским союзом, Китаем, США или Украиной. К тому же война на территории ЕС между США и РФ также оказывается сомнительной. Следует учитывать основные аспекты политики России.

Российские власти стараются сохранить показатели экономики и предотвратить свой народ от серьезных финансовых проблем. По данной причине приоритетным остается мирное направление в политике.

Беспокойство может обуславливаться размещением на территории Европы американских войск. При этом Россия готова на ответные действия. Следует понимать, что Россия не собирается нападать и она готова только к определенным ответным действиям. При этом ответные действия не будут грозными, массовыми.

Напряженность может возрастать, если страны Европы по-прежнему будут поддерживать США, вводить санкции против России и соглашаться на размещение опасного вооружения на своей территории. По данной причине европейские политики должны стремиться к уменьшению накала в отношениях между Россией и Америкой.

Вышеперечисленные аспекты политики России позволяют понять, что риски развития войны будут минимальными.

Предсказания великих пророков и известных ясновидящих

Многие люди желают знать, будет ли все-таки война в 2018 году, как может повлиять конфликт на ситуацию в России. Неудивительно, что мнения российских и международных экспертов считаются очень важными, ведь именно они позволяют лучше понять ситуацию в стране. Одновременно с этим предсказания великих также заслуживают внимания.

Немецкий предсказатель и экстрасенс Мюльхиазль из Баварии, который жил в 18-м веке, предсказал Третью мировую войну в 2017–2021 годах. При этом глобальный конфликт должен начаться на Востоке, после чего закончится на Западе. Конфликт будет недолгим и масштабным.

Ванга предсказывала людям серьезные испытания из-за их недостатков характера. Более того, войны затронут многочисленные государства. Война должна начаться на Востоке.

Мишель Нострадамус предсказывает серьезные проблемы для жителей Европы. Однако мир все-таки наступит послевоенного конфликта.

Матрона Московская балу уверена: люди будут жить без счастья, но и воевать не будут. При этом после 2018 года должен наступить переломный период, который разрушит надежду на счастье.

Итак, многие ясновидящие уверены: люди столкнутся с серьезными испытаниями.

Неудивительно, что вопрос о том, будет ли война в России и мире в 2018 году или нет, каким будет будущее, интересует очень многих людей. Мнения международных экспертов и предсказания ясновидящих приводят к появлению тревоги, но по-прежнему люди надеются на лучшее и мирное будущее.