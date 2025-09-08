Утепляемся стильно: полный гид по самым актуальным мужским осенним курткам на 2025 год

В этом сезоне мужская верхняя одежда играет на контрасте: от расслабленных силуэтов до четких форм и аккуратных деталей.

Мужская мода уже давно не не отстает от женской. На осень 2025 года дизайнеры представили столько классных вариантов, что сложно определиться с выбором. Мы собрали самые актуальные модели верхней одежды для мужчин на ближайший сезон. 

Бомбер

Эта куртка официально стала классикой, и в 2025-м она никуда не уходит. Но забудьте про тонкие неоновые модели – в моде кожа и вельвет. Кожаный бомбер выглядит дерзко и работает почти с любым образом, а вельветовый добавляет текстуры и намекает на ностальгичный винтаж. Главное правило – брать плотные ткани, которые держат форму, а не висят мешком.

Длина миди

Пальто и тренчи до середины голени – самый элегантный ход этой осени. Длинный силуэт вытягивает фигуру и сразу делает образ взрослее и увереннее. Работает даже с кроссовками, но лучше всего смотрится в паре с массивной обувью или ботинками на шнуровке. И да, длина миди в мужской моде уже не выглядит "слишком" – это новый стандарт.

Кардиганы

Если раньше кардиганы ассоциировались с чем-то мягким и "домашним", то сейчас все иначе. В тренде плотные, структурные модели, которые сидят четко по фигуре и заменяют легкую куртку. Надеть такой кардиган на футболку или водолазку – и осенняя формула готова. Цвета? От классического серого до насыщенного бордо или хаки.

Стиль сафари

Сафари возвращается и становится одним из главных направлений. Представьте песочные куртки и жакеты с накладными карманами, рубашки на поясе, свободные брюки – все это дизайнеры предлагают перенести в осень. Это не "костюм охотника", а практичный и стильный вариант для города. Важно, чтобы оттенки были приглушенными – беж, песок, олива.

Куртка-авиатор

Если хочется добавить брутальности – берите авиатор. Характерные детали вроде больших карманов и ремней на манжетах работают безотказно. В сочетании с массивными ботинками образ становится максимально мужественным. Авиатор хорош еще и тем, что подходит к джинсам, чиносам и даже строгим брюкам.

Этой осенью мужская верхняя одежда – не просто про тепло. Она подчеркивает характер, добавляет уверенности и дает пространство для экспериментов. От кардигана до тренча – выбирайте то, что ближе вашему стилю, и играйте с силуэтами и фактурами.

