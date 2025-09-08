Утепляемся стильно: полный гид по самым актуальным мужским осенним курткам на 2025 год

Мужская мода уже давно не не отстает от женской. На осень 2025 года дизайнеры представили столько классных вариантов, что сложно определиться с выбором. Мы собрали самые актуальные модели верхней одежды для мужчин на ближайший сезон.

Бомбер





Эта куртка официально стала классикой, и в 2025-м она никуда не уходит. Но забудьте про тонкие неоновые модели – в моде кожа и вельвет. Кожаный бомбер выглядит дерзко и работает почти с любым образом, а вельветовый добавляет текстуры и намекает на ностальгичный винтаж. Главное правило – брать плотные ткани, которые держат форму, а не висят мешком.

Длина миди





Пальто и тренчи до середины голени – самый элегантный ход этой осени. Длинный силуэт вытягивает фигуру и сразу делает образ взрослее и увереннее. Работает даже с кроссовками, но лучше всего смотрится в паре с массивной обувью или ботинками на шнуровке. И да, длина миди в мужской моде уже не выглядит "слишком" – это новый стандарт.

Кардиганы





Если раньше кардиганы ассоциировались с чем-то мягким и "домашним", то сейчас все иначе. В тренде плотные, структурные модели, которые сидят четко по фигуре и заменяют легкую куртку. Надеть такой кардиган на футболку или водолазку – и осенняя формула готова. Цвета? От классического серого до насыщенного бордо или хаки.

Стиль сафари



Сафари возвращается и становится одним из главных направлений. Представьте песочные куртки и жакеты с накладными карманами, рубашки на поясе, свободные брюки – все это дизайнеры предлагают перенести в осень. Это не "костюм охотника", а практичный и стильный вариант для города. Важно, чтобы оттенки были приглушенными – беж, песок, олива.



Куртка-авиатор



Если хочется добавить брутальности – берите авиатор. Характерные детали вроде больших карманов и ремней на манжетах работают безотказно. В сочетании с массивными ботинками образ становится максимально мужественным. Авиатор хорош еще и тем, что подходит к джинсам, чиносам и даже строгим брюкам.



Этой осенью мужская верхняя одежда – не просто про тепло. Она подчеркивает характер, добавляет уверенности и дает пространство для экспериментов. От кардигана до тренча – выбирайте то, что ближе вашему стилю, и играйте с силуэтами и фактурами.