Шарф, снуд или манишка: что выбрать мужчине зимой

 108

Что выбрать зимой — шарф, снуд или манишку? Объясняем плюсы и минусы каждого аксессуара, рассказываем, как их носить и с чем сочетать.

Зимой вопрос тепла становится не только бытовым, но и стилистическим. Аксессуары для шеи давно перестали быть скучной необходимостью – они работают на образ так же, как хорошее пальто или грамотно подобранная обувь. Чтобы выбрать подходящий вариант, важно понимать, чем отличается шарф, снуд и манишка, и какой аксессуар действительно впишется в ваш стиль.

Шарф: универсальный вариант для любого гардероба

Фото: ostin.com
Шарф остается самым гибким аксессуаром. Он подходит к пальто, пуховику, короткой куртке и даже к строгим образам. Его можно носить свободно, заправлять под верхнюю одежду или завязывать разными способами – все зависит от задачи и структуры ткани.

Плюсы: вариативность и легкая интеграция в любой стиль.
Минусы: объемные модели могут мешать, если вы много перемещаетесь или носите плотные воротники.

Снуд: максимум удобства без лишних движений

Фото: befree.ru
Снуд работает идеально, если вы цените комфорт и не хотите каждый раз поправлять аксессуар. Он фиксируется сам, хорошо держит тепло и гармонично смотрится с повседневной верхней одеждой – от парок до спортивных пуховиков.

Плюсы: всегда на месте, дает хороший уровень тепла.
Минусы: не самый удачный выбор для классических и формальных образов.

Манишка: аккуратный и актуальный вариант на каждый день

Фото: 12storeez.com

Манишка стала заметным трендом благодаря лаконичности и функциональности. Она закрывает шею и зону груди, не добавляя лишнего объема, и особенно удобна под плотные куртки и пальто с открытым воротом. В помещении ее легко снять – и образ не теряет структуру.

Плюсы: чистый силуэт и практичность.
Минусы: подходит не ко всем стилям, лучше раскрывается в минималистичных и нейтральных комплектах.

Что выбрать?

Выбор зависит от ваших задач и стиля жизни:
– если нужна универсальность – шарф;
– если важен комфорт – снуд;
– если любите аккуратные, продуманные образы – манишка.

Материалы тоже решают: шерсть, меринос и кашемир дают комфорт и тепло, синтетика может быть удобной, но проигрывает по внешнему виду и долговечности.

Зимой аксессуар должен работать одновременно на практичность и эстетику. Чем точнее он совпадает с вашим образом жизни и гардеробом, тем органичнее выглядит весь комплект.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

