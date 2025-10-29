Теплый апгрейд: какие мужские куртки и пуховики будут в моде зимой 2025

Хорошая зимняя куртка – это не просто тепло, это статус. В 2025 году дизайнеры наконец договорились: практичность не мешает стилю, если знать, что выбрать. Зимний гардероб перестал быть соревнованием "у кого пуховик толще". В этом сезоне важно не количество пуха, а характер вещи.

1. Oversize – но с интеллектом



Объемные пуховики остаются, но теперь они не выглядят как одеяло на молнии. В моде четкий силуэт: широкие плечи, прямой крой, чуть заниженная линия рукава. Такой пуховик не скрывает фигуру, а подчеркивает пропорции. Идеальная модель – будто позаимствована у брендов вроде COS или Jil Sander: лаконичная, без лишних деталей, но с идеальной посадкой. Сочетать – с широкими брюками или прямыми джинсами, кожаными ботинками и бейсболкой из шерсти.



2. Куртки с глянцевой текстурой



Да, глянец возвращается. Но не в виде неоновых дутых монстров из нулевых, а как аккуратный блеск, добавляющий глубины цвету. Легкий sheen на черном, темно-синем или бордовом пуховике выглядит дорого, особенно в сочетании с матовыми тканями – шерстяными брюками или кашемировым шарфом.



3. Куртки-трансформеры





Функциональность – главный тренд зимы. Куртки с отстегивающимися рукавами, скрытыми капюшонами и регулируемым объемом встречаются и у люксов, и у масс-маркет брендов. Это удобно: утром – длинная парка, вечером – укороченная куртка. Такие модели хорошо смотрятся с кроссовками и трикотажем – идеально для города, где погода меняется быстрее, чем настроение.

4. Цвета сезона



Черный и хаки все еще здесь, но модные показы добавили в мужскую палитру тепло: оттенки какао, карамели, мокрого асфальта, серо-зеленый и глубокий синий. Белые пуховики – тоже тренд, но только если готовы ухаживать за ними. Они выглядят свежо и выделяются среди зимнего мрака, особенно в минималистичных образах.



5. Возвращение кожаных курток



Если хочется чего-то более собранного, чем пуховик, – выбирайте кожаную куртку на подкладке из шерсти или овчины. В этом сезоне кожа не только черная: в тренде коричневые и бордовые оттенки. Стиль – "умный байкер": никакого блеска, минимум молний и нашивок. Носить – с вязаной водолазкой и ботинками с тракторной подошвой.