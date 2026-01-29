Бордовый и розовый: как внедрить эти оттенки в мужской гардероб

В 2026 году мужская мода уходит от предсказуемой темной базы и возвращается к более сложной работе с цветом – этот тренд прочно закрепился на Неделях моды 2025 и начала 2026 года. Самые простые и понятные оттенки, с которых можно начать – бордовый и розовый. Они могут выглядеть сдержанно и функционально – хорошо вписываются в повседневный гардероб, дополняют базу и не требуют сложной стилизации, достаточно выбрать нужную фактуру и сочетания.

Обратите внимание на оттенки. Бордовый сегодня – это не ярко-красный, а глубокий винный, вишневый и "оксблад". Они делают образ насыщенным и ярким, но не утяжеляют его. Розовый, напротив, создает баланс светлой стороны: приглушенный, холодный, с серым или бежевым подтоном, он делает зимние образы легкими, но не инфантильными.

Как внедрить в гардероб бордовый

Брюки





Самый универсальный и простой способ разнообразить капсулу. Носите их вместо темно-синих или коричневых вместе с белыми или молочными рубашками, серым или бежевым трикотажем, темной верхней одеждой.

Лучше выбирать матовые ткани – шерсть, твид, плотный хлопок. Так образ будет выглядеть дороже и не окажется слишком ярким. Если хочется сделать акцент, можно добавить шарф или галстук в тон, но лук будет более формальным.

Верхняя одежда





Бордовое пальто или куртка способны стать ярким акцентом в любом образе. Чтобы не перегружать лук, выбирайте модели с минималистичным кроем и без лишних деталей.

Для создания гармоничного и стильного ансамбля сочетайте бордовое с серыми, черными или темно-синими брюками, а также с шарфами и перчатками в аналогичной цветовой гамме. Этого будет достаточно, чтобы образ выглядел элегантно и завершённо, не требуя сложных дополнений.

Трикотаж





Попробуйте разнообразить этим оттенком базу. Бордовые свитера, водолазки и кардиганы на пуговицах с простым кроем без активного декора сделают образ более выразительным, но не будут перетягивать внимание – с ними легко составить повседневный образ или вписать их в офисный дресс-код. Носите с джинсами, классическими брюками и базовой обувью.

Как и с чем носить розовый

Рубашки





Классика и стандартный вариант, который в 2010-х носили все. В 2026 розовая рубашка вернулась, но в более приглушенном, холодном, слегка пыльном оттенке. Она полноценно заменяет белую и делает образ более мягким. Такая рубашка хорошо смотрится с серыми и темно-синими брюками, носите ее под пиджак или с пальто нейтрального цвета, например серого. Альтернатива – сочетать ее с классическим черным костюмом и сделать образ ярче.

Тонкий трикотаж





Попробуйте создать многослойный образ с розовым джемпером или лонгсливом. За счет простой формы и фактуры цвет не выглядит акцентным, а аккуратно подчеркнет образ. Носите их с пиджаками, куртками, кардиганами, сочетая с темным низом – в это случае контраст будет выглядеть хорошо. Альтернатива – футболка-поло с длинным рукавом. Сочетайте с джинсами – лук на каждый день будет стильным.

Розовый джемпер или лонгслив лучше всего работает в многослойных образах. Его можно носить под пиджак, пальто или куртку, сочетая с темным низом.

Аксессуары





Шарф или шапка в розовом оттенке – самый простой способ добавить цвет в серую зиму. Сочетается с любой верхней одеждой нейтрального оттенка и сразу освежает образ. Дополнительно стилизовать не нужно, главное, чтобы шарф не был слишком контрастным.

С чего начать, если в гардеробе не было ярких оттенков





Собрали несколько приемов, которые помогут вписать розовый и бордовый в гардероб без ощущения, что вы полностью меняете стиль и слишком много экспериментируете.

Один цвет – одна вещь. Не носите бордовый и розовый одновременно. Выберите один оттенок и используйте его в одной вещи – так цвет будет работать аккуратно и не конфликтовать с базой. Простые формы и лаконичный крой. Для первого шага подходят базовые вещи без сложного дизайна, например бордовый свитер или бордовые прямые брюки, розовая рубашка или лонгслив. Только нейтральная база. Сочетайте цветные вещи с серым, бежевым, темно-синим или черным. Такая палитра делает образ собранным, не перегружая его. Минимум контрастов. Не миксуйте бордовый и розовый с другими активными оттенками, лучше всего дополнять их нейтральной палитрой. Есть только один беспроигрышный вариант для начала – черный. Обращайте внимание на материал изделия. Для бордового выбирайте плотные и матовые ткани – шерсть, трикотаж, твид. Для розового – мягкие, гладкие материалы без блеска, например хлопок. В таких фактурах цвет выглядит глубже и дороже.



