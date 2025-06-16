Почему у мужчины снижается либидо: причины и решения

Снижение полового влечения у мужчин – распространенная ситуация. Научные исследования показывают, что около 20% мужчин в возрасте 18–59 лет регулярно сталкиваются с проблемой низкого либидо. При этом многие представители сильного пола не спешат говорить о своей проблеме: социальных ожиданий и стереотипов о "всегда готовом" мужчине хватает, а открытый разговор часто вызывает чувство стыда. Между тем как физиология, так и психика и социокультурные факторы играют здесь роль.





Причины снижения либидо у мужчин: гормоны и физиология

С физиологической точки зрения половое влечение мужчины во многом зависит от гормонального фона и общего состояния здоровья. Тестостерон – основной мужской половой гормон – напрямую отвечает за либидо, эрекцию, а также уровень энергии и тонус организма. После 30 лет у большинства мужчин содержание тестостерона падает примерно на 1% в год, а к 50 годам суммарный дефицит может достигать около 20%. К тому же образ жизни нередко усугубляет этот процесс: гиподинамия, неправильное питание, лишний вес и злоупотребление алкоголем повышают уровень кортизола и нарушают синтез тестостерона.

Кроме естественного старения и образа жизни, либидо могут снизить и различные заболевания или лекарства. Ожирение и диабет, нарушения работы щитовидной железы, почек или предстательной железы и прием некоторых медикаментов (например, антидепрессантов или антигипертензивных средств) часто приводят к гормональному дисбалансу и падению полового влечения. Так, гипогонадизм (хронический дефицит половых гормонов) у пожилых мужчин встречается очень часто и один из ярких признаков этого состояния – исчезновение интимного желания.





Психологические факторы

Не меньшую роль играют психологические причины. Депрессия, тревожность, хроническая усталость и конфликты в отношениях – все это может "отбить" интерес к сексу даже при нормальном уровне гормонов. По словам сексолога Елены Тучковой, стресс (рабочая нагрузка, финансовые или личные проблемы), тревожные мысли и неразрешенные конфликты дома способны вызвать проблемы с эрекцией и значительно снизить сексуальное желание. При депрессии мужчина часто испытывает общую апатию и недостаток энергии: он устает быстрее, у него ухудшается сон и пропадают сексуальные фантазии. Низкая самооценка и чувство вины также оказывают разрушительное влияние.

Чем больше мужчина обеспокоен своей сексуальностью, тем больше у него возможных проблем с влечением. Если секс вызывает вину или стыд, то либидо неизбежно снижается.

Эмоциональное выгорание – важный триггер. Как заметил клинический психолог, даже непродолжительный период сильного стресса или конфликтов (например, напряжённые праздники с каникулами) может привести к выгоранию и апатии у мужчины. В итоге он может чувствовать раздражительность или подавленность, и его интерес к сексу оказывается значительно ниже привычного. Таким образом психологическое состояние и настроение напрямую формируют сексуальное желание мужчины.





Стресс, выгорание и образ жизни

Образ жизни тесно связан с психологическим и физическим здоровьем. Хронический недосып, сидячий труд, постоянный стресс в быту или на работе – всё это приводит к снижению либидо. Хронический стресс повышает уровень кортизола, который подавляет выработку тестостерона. Постоянные нервные перегрузки и эмоциональное выгорание приводят к снижению энергии и мотивации заниматься сексом. В таких условиях мужчина чаще выбирает отдых или "самозаботу" на диване вместо близости.

Физическая активность и режим сна вносят свой вклад: регулярные тренировки и полноценный сон поддерживают гормональный баланс и повышают самооценку, что благоприятно отражается на либидо. Наоборот, малоподвижный образ жизни ("сидячая работа + вечер у экрана") приводит к ожирению и ухудшению кровообращения, усугубляя проблемы с эрекцией и влечением.

Социальные ожидания и молчание мужчин

Наконец, нельзя забывать о социальных стереотипах. В массовом сознании сильный пол часто воспринимается как "вечный самец", что создает давление – мужская сексуальность считается чем-то постоянным и "заданным" по умолчанию. Это порождает молчание: многие мужчины просто боятся признаться в проблемах, стыдясь "провала" мужской роли. Как замечает психолог Мария Вайс, мужчины могут чувствовать себя некомпетентными или "дилетантами" в таких беседах, а признание трудностей влечет за собой смущение и потерю уверенности.

Партнерские отношения при этом часто страдают от недопонимания: партнерша может истолковать молчание или уменьшенное внимание как потерю интереса к ней. Мужчина же может чувствовать дополнительное давление: ожидания общества и партнера заставляют скрывать проблему, что только усугубляет эмоциональное напряжение.





Тем не менее открытый разговор и понимание причин помогают разорвать замкнутый круг. Узнавая о том, что стресс, гормоны или банальное переутомление могут нейтрализовать половое влечение, партнеры получают шанс поддержать друг друга и искать совместные решения.