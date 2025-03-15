Какие джинсы уже не носят в 2025 году? 4 модели, которые их заменят

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Джинсовые тренды меняются, и то, что еще недавно выглядело круто, сегодня может смотреться устаревшим. Разбираемся, какие мужские джинсы актуальны в 2025 году.

Мода на джинсы меняется медленнее, чем тренды в кроссовках или куртках, но даже здесь есть свои устаревшие модели, которые в 2025 году уже не стоит носить. Если ты хочешь выглядеть актуально, пора разобраться, какие фасоны отправляются в архив, а какие должны появиться в твоем гардеробе.

Антитренды 2025: что пора убрать из шкафа?

Фото: freepik.com

1. Узкие джинсы (скинни)

Эпоха скинни окончательно закрыта. Облегающие джинсы, которые когда-то носили все – от инди-музыкантов до офисных работников, в 2025 году смотрятся устаревшими. Если они до сих пор занимают место в твоем шкафу, отправляй их на переработку или оставь для рок-концертов нулевых (если они еще случаются).

2. Джинсы с низкой посадкой

Вспомни 2000-е и забудь их. Джинсы, которые сползают с бедер, выглядят небрежно, а в худшем случае еще и не по размеру. Сегодня мода движется в сторону удобства, и низкая талия сюда не вписывается.

3. Джинсы с сильными потертостями и рваными коленями

Когда-то такие модели считались дерзкими и модными, но в 2025 году чрезмерные прорези и искусственные "потертости" выглядят дешево. Если хочешь винтажного эффекта, лучше взять качественный деним, который красиво состарится со временем.

Какие джинсы носить в 2025 году?

1. Прямой крой (Straight fit)

Фото: lime-shop.com

Самый универсальный вариант. Прямые джинсы средней посадки подходят под все: худи, рубашки, кожаные куртки. Это классика, которая всегда выглядит актуально и не перегружает образ.

2. Свободные джинсы (Relaxed fit, Wide leg)

Фото: соцсети/@imdanielsimmons
В 2025 году комфорт на первом месте. Джинсы свободного кроя уже несколько сезонов набирают популярность, и сейчас они официально закрепились в мужской моде. Они не выглядят мешковато, если правильно подобрать размер и сочетать с минималистичной обувью.

3. Джинсы карго

Фото: befree.ru
Если хочется чего-то необычного, но в рамках трендов, обрати внимание на джинсы с карманами в стиле карго. Они возвращаются в моду, но теперь в лаконичных силуэтах и с умеренным количеством деталей. Главное правило – никаких перегибов с огромными накладными карманами.

4. Сыромятный деним (Raw denim)

Фото: 12storeez.com
Если ты любишь вещи, которые выглядят круче со временем, то такие джинсы для тебя. Это плотный, не обработанный химикатами деним, который садится по фигуре в процессе носки. Да, сначала он может быть жестким, но через несколько месяцев станет твоими идеальными джинсами.

Выбирай модели, которые подчеркивают твой стиль и подходят к образу жизни. Мода сейчас идет к естественности и комфорту, поэтому забудь про джинсы, которые сковывают движения или выглядят как из нулевых. Хорошая пара джинсов – это инвестиция, а не тренд на один сезон.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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