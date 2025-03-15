Какие джинсы уже не носят в 2025 году? 4 модели, которые их заменят

Мода на джинсы меняется медленнее, чем тренды в кроссовках или куртках, но даже здесь есть свои устаревшие модели, которые в 2025 году уже не стоит носить. Если ты хочешь выглядеть актуально, пора разобраться, какие фасоны отправляются в архив, а какие должны появиться в твоем гардеробе.

Антитренды 2025: что пора убрать из шкафа?





1. Узкие джинсы (скинни)

Эпоха скинни окончательно закрыта. Облегающие джинсы, которые когда-то носили все – от инди-музыкантов до офисных работников, в 2025 году смотрятся устаревшими. Если они до сих пор занимают место в твоем шкафу, отправляй их на переработку или оставь для рок-концертов нулевых (если они еще случаются).

2. Джинсы с низкой посадкой

Вспомни 2000-е и забудь их. Джинсы, которые сползают с бедер, выглядят небрежно, а в худшем случае еще и не по размеру. Сегодня мода движется в сторону удобства, и низкая талия сюда не вписывается.

3. Джинсы с сильными потертостями и рваными коленями

Когда-то такие модели считались дерзкими и модными, но в 2025 году чрезмерные прорези и искусственные "потертости" выглядят дешево. Если хочешь винтажного эффекта, лучше взять качественный деним, который красиво состарится со временем.

Какие джинсы носить в 2025 году?

1. Прямой крой (Straight fit)





Самый универсальный вариант. Прямые джинсы средней посадки подходят под все: худи, рубашки, кожаные куртки. Это классика, которая всегда выглядит актуально и не перегружает образ.

2. Свободные джинсы (Relaxed fit, Wide leg)



В 2025 году комфорт на первом месте. Джинсы свободного кроя уже несколько сезонов набирают популярность, и сейчас они официально закрепились в мужской моде. Они не выглядят мешковато, если правильно подобрать размер и сочетать с минималистичной обувью.



3. Джинсы карго



Если хочется чего-то необычного, но в рамках трендов, обрати внимание на джинсы с карманами в стиле карго. Они возвращаются в моду, но теперь в лаконичных силуэтах и с умеренным количеством деталей. Главное правило – никаких перегибов с огромными накладными карманами.



4. Сыромятный деним (Raw denim)



Если ты любишь вещи, которые выглядят круче со временем, то такие джинсы для тебя. Это плотный, не обработанный химикатами деним, который садится по фигуре в процессе носки. Да, сначала он может быть жестким, но через несколько месяцев станет твоими идеальными джинсами.



Выбирай модели, которые подчеркивают твой стиль и подходят к образу жизни. Мода сейчас идет к естественности и комфорту, поэтому забудь про джинсы, которые сковывают движения или выглядят как из нулевых. Хорошая пара джинсов – это инвестиция, а не тренд на один сезон.