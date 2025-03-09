Мужские украшения в 2025 году: какие носить, а какие пора выбросить?

Еще десять лет назад носить украшения считалось привилегией либо рок-звезд, либо персонажей из фильмов Гая Ричи. В 2025-м ситуация кардинально и, что важно, стильно изменилась. Мужские аксессуары – это уже не просто детали, а полноценные элементы образа, которые могут сказать о вас больше, чем вы сами. Разбираемся, какие украшения сейчас в игре, а какие пора оставить в прошлом вместе с узкими галстуками и дутыми жилетами.

Цепи: минимализм против брутальности



Если у вас до сих пор нет цепи – вы либо минималист до мозга костей, либо просто еще не нашли свою. В этом сезоне на пике как массивные модели, напоминающие наследие 90-х, так и тонкие цепи, которые легко миксуются с повседневным гардеробом. Главное правило: носим их поверх футболки или даже рубашки – прятать такую красоту нет смысла. Для самых продвинутых – комбинация двух цепей разной толщины. Это не только трендово, но и визуально добавляет объем в образ.



Перстни: один хорошо, два – лучше





Перстни – это не только про байкерский стиль или печатки в духе итальянских мафиози. Сегодня в моде тонкие кольца с минималистичным дизайном, гравировкой или камнями. Одно кольцо на руке – классика, два – уверенность, три – если чувствуете себя звездой street style-хроник. И да, сочетать золото и серебро теперь можно – правила отменили.

Браслеты: металлические, кожаные и немного смелости





Стилисты советуют носить браслеты слоями: тонкие металлические цепочки можно сочетать с кожаными ремешками или плетеными вариантами. Брутальные браслеты с заклепками – официально в архив, как и фенечки из бисера (даже если их плела вам бывшая). Но что точно можно и нужно – это комбинировать металл с текстилем. И да, часы с браслетом на одной руке – это ок.

Броши: не только для дедушкиных пиджаков





Если еще пару лет назад броши были прерогативой персон на красных дорожках, то теперь они уверенно вошли в мужской повседневный гардероб. Их носят на лацканах, джинсовых куртках и даже шапках. Главное – выбрать что-то лаконичное, без страз и перьев, чтобы не выглядеть как театральный реквизит. Геометрия, металл, минимализм – ваши лучшие друзья.

Что пора выбросить?

– Чрезмерно массивные подвески – в 2025-м все любят лаконичность.

– Кресты на толстой цепи – оставьте их 2000-м и клипам DMX.

– Кожаные шнурки с кулонами – если только вы не серфер на Бали.

– Пластиковые браслеты и фенечки – подростковые флешбеки нам не нужны.

Как сочетать?

Главный принцип – баланс. Если надеваете крупную цепь, кольца должны быть сдержанными. Если на руке уже три браслета, не стоит добавлять еще и массивные часы. Цвет металла тоже имеет значение, но если у вас уверенный стиль, можете нарушать правила – иногда это только на пользу.