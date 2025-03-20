Как одеться дорого, даже если у тебя ограниченный бюджет

База, которая решает

Если в шкафу хаос из случайных покупок и футболок с логотипами, пришло время навести порядок. Качественная база – это твой личный капитал. Прямые брюки, нейтральные футболки, минималистичные свитеры – чем проще, тем лучше. Главное – посадка. Даже дорогой бренд не спасет, если джинсы висят, как на манекене из 90-х.

Материалы, которые выглядят дороже, чем стоят



Полиэстер и акрил? Оставь их для тех, которые еще не понял, что стиль – это про текстуры и тактильные ощущения. Хлопок, шерсть, лен, вискоза – это те материалы, которые даже визуально считываются как дорогие. А еще они дышат и сидят на теле, как надо.



Российские бренды, которые делают вещи с премиальным вайбом

Если раньше "стильно" автоматически значило "импортное", то сейчас наши бренды уверенно держат планку. Например, 12 STOREEZ – это минимализм в лучшем смысле слова: чистые линии, хорошие ткани, спокойные цвета. Заглянуть можно и в LIME, где базовые вещи иногда выглядят дороже, чем их ценник.

Как не выдать, что на тебе бюджетный лук





Самая дорогая вещь в твоем образе – это ухоженность. Глаженные рубашки, чистая обувь, аккуратный маникюр (да-да, мужчины тоже делают маникюр). Еще один лайфхак: чем меньше броских логотипов и надписей, тем статуснее ты выглядишь.

Выдать в себе человека с хорошим вкусом можно без гигантских трат. Правильные ткани, грамотная база, отсутствие лишних деталей – и ты выглядишь так, будто живешь в пентхаусе, даже если пока просто на съемной квартире.