Синдром "офисного тела": как сидячая работа убивает твою осанку (и что с этим делать)

Почему ты сутулишься?

Работа за компьютером – это бесконечные восемь часов (а иногда и больше) в одной и той же позе. Итог: спина округляется, плечи уезжают вперед, шея становится похожа на крюк. Добавь сюда смартфон, который ты без конца проверяешь, и получишь "офисное тело" в полном комплекте.

Если тебе кажется, что это не проблема, просто вспомни фото себя пятилетней давности. Наверняка стоял ровнее, а походка была бодрее. Но не переживай, все можно исправить.

Что будет, если ничего не делать?



Спина – штука терпеливая, но до поры. Потом начинаются боли в пояснице, дискомфорт в шее, а там недалеко и до головных болей. Еще хуже, что сутулость влияет не только на здоровье, но и на уверенность в себе.



Как вернуть нормальную осанку?

Во-первых, следи за тем, как сидишь. Спина должна быть прямая, экран – на уровне глаз, стопы стоят на полу. Забудь про позу "нога на ногу" – так ты только усугубляешь дисбаланс.

Во-вторых, раз в час вставай и разминайся. Нет, не обязательно делать растяжку прямо в open space. Достаточно просто пройтись по офису или потянуть руки вверх, расправив плечи.



Третий шаг – упражнения. Тут без вариантов, осанку сами собой мышцы не подтянут. Хорошие новости: не нужно зависать в зале по два часа. Достаточно:



– Растягивать грудные мышцы, чтобы раскрыть плечи.

– Укреплять мышцы спины, особенно трапеции и широчайшие.

– Работать с мышцами кора, потому что сильный пресс поддерживает позвоночник.

Хочешь быстрый лайфхак? Делай "обратные отжимания" от стола – сядь на край, руки положи на поверхность, отодвинь таз вперед и медленно опускайся вниз. Пара подходов в день – и спина скажет спасибо.

Сутулость – это не приговор. Все реально исправить, если заняться этим прямо сейчас. Следи за осанкой, двигайся, делай упражнения, и тогда синдром "офисного тела" останется в прошлом.