Интимная мужская гигиена: какие средства выбрать и зачем они нужны

Интимная гигиена мужчин – тема, о которой говорят нечасто, но она не менее важна, чем уход за лицом. Уверенный мужчина следит за собой везде, интимные зоны не исключение. Разберемся, какие существуют специальные средства для мужской интимной гигиены, зачем они нужны (почему душа и мыла бывает недостаточно), а также учтем возрастные нюансы.





Виды средств для интимной гигиены

Гели и пенки . Мягкие моющие продукты с нейтральным или слегка кислым pH, предназначенные для чувствительной кожи интимной зоны. Ими можно пользоваться ежедневно в душе: гель – классика, пенка – легкая альтернатива.

. Мягкие моющие продукты с нейтральным или слегка кислым pH, предназначенные для чувствительной кожи интимной зоны. Ими можно пользоваться ежедневно в душе: гель – классика, пенка – легкая альтернатива. Влажные салфетки . Выручат, когда под рукой нет душа – после тренировки или в дороге. Пропитаны мягким лосьоном с антибактериальными и дезодорирующими добавками, помогают быстро освежиться без раздражения.

. Выручат, когда под рукой нет душа – после тренировки или в дороге. Пропитаны мягким лосьоном с антибактериальными и дезодорирующими добавками, помогают быстро освежиться без раздражения. Дезодоранты для интимной области . Спреи или кремы, которые наносят на чистую кожу, чтобы предотвратить потливость и неприятный запах. Такие средства быстро впитываются и часто содержат порошкообразные компоненты (как тальк), оставляя кожу сухой.

. Спреи или кремы, которые наносят на чистую кожу, чтобы предотвратить потливость и неприятный запах. Такие средства быстро впитываются и часто содержат порошкообразные компоненты (как тальк), оставляя кожу сухой. Присыпки (тальк). Пудра для паховой области, которая впитывает лишнюю влагу и уменьшает трение. Актуальна для спорта или жары: немного талька на чистую сухую кожу – и свежесть обеспечена.





Зачем нужны специальные средства и почему одного душа недостаточно

Многие мужчины спросят: зачем платить за специальные гели, если можно обойтись обычным мылом? Дело в том, что кожа в интимной зоне намного чувствительнее. Щелочное мыло пересушивает нежную область и нарушает естественный баланс микрофлоры. Отсюда раздражение, шелушение и неприятный запах.

Специальные средства учитывают эти нюансы: они поддерживают правильный pH и не убивают полезные бактерии. Часто в составе есть антибактериальные ингредиенты, которые мешают размножению микробов и появлению запаха. Если с утра использовать интим-гель, а днем при необходимости освежаться салфетками или спреем, чувство чистоты и уверенности будет с вами постоянно.

Особенно актуальна специальная гигиена для необрезанных мужчин: под крайней плотью может скапливаться смегма – естественная смазка, которая при недостаточной гигиене приводит к раздражению кожи и неприятному запаху, а при длительном отсутствии очищения может стать причиной инфекции. Простого споласкивания водой бывает мало, особенно после жаркого дня или тренировки. Специальный гель эффективно удаляет такие загрязнения, не травмируя кожу.





Почему важно следить за интимной гигиеной в любом возрасте

Вопрос интимной гигиены актуален для мужчины с юности и до зрелых лет. Но в разные периоды есть свои нюансы: