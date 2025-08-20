Даже если ничего не болит: 5 анализов, которые мужчина должен сдавать регулярно

Привычка "ходить к врачу только когда прижало" – один из главных врагов мужского здоровья. Многие болезни тихо развиваются годами, никак себя не проявляя, а потом внезапно "выстреливают" в самый неподходящий момент. Проверяться, когда ничего не болит, – это не занудство, а элементарная забота о себе. И да, это гораздо проще, чем кажется.

Базовый чекап

Начнем с самого простого. Общий анализ крови – ваш главный "сканер". Он показывает, как работает иммунитет, нет ли скрытых воспалений или анемии. Биохимия крови – это уже про печень, почки и обмен веществ. А липидограмма отвечает на главный вопрос: "Как там холестерин?". С ее помощью легко понять, есть ли риск проблем с сосудами.

Добавьте сюда глюкозу в крови – и вы уже знаете, насколько близки или далеки от диабета. Никакой магии, только цифры.

Щитовидка и гормоны





Усталость, лишний вес, проблемы с либидо – это не всегда "просто возраст". Иногда виновата щитовидка или тестостерон. Поэтому анализ на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4) и уровень тестостерона раз в год – отличный способ держать все под контролем.

Витамины и микроэлементы

Недостаток железа, витамина D или B12 может быть причиной постоянной усталости и плохого настроения. Проверка этих показателей – быстрая и реально полезная штука. Особенно если много работаете в офисе и редко видите солнце.

Анализ мочи

Не самый glamorous анализ, но один из самых честных. Он может показать проблемы с почками или начальные стадии заболеваний мочеполовой системы еще до того, как вы что-то почувствуете.

PSA

После 40 лет мужчинам важно сдавать анализ на простат-специфический антиген (PSA). Это простой и быстрый тест, который помогает вовремя заметить проблемы с простатой. И нет, это не "лишняя перестраховка", а обычная профилактика, которую уважают во всем мире.

Как часто сдавать?





Если вам до 30 – достаточно проверяться раз в 1–2 года. После 30 – раз в год, даже если чувствуете себя отлично. После 40 – тем более. Смысл не в том, чтобы искать себе болезни, а в том, чтобы жить спокойно и без сюрпризов.

Регулярные анализы – это как техосмотр, только для организма. Не потому, что "что-то не так", а чтобы быть уверенным, что все в порядке. Мужчина, который следит за своим здоровьем, выигрывает не только годы жизни, но и качество этой жизни.