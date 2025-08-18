Мужская седина: перекрасить, оставить или выдернуть?

Седина – штука коварная. Она появляется не по графику, не спрашивает разрешения и любит выскакивать на самых заметных местах: виски, борода, макушка. Одни сразу хватаются за краску, другие начинают нервно щипать отдельные волоски, а третьи решают "буду стильным Джорджем Клуни". Давайте разберемся, что с этим делать.

Первые волоски: паниковать или расслабиться?

Одна-две седые пряди – не катастрофа. В норме волосы начинают терять пигмент после 30, но у кого-то это случается раньше. Паниковать не стоит: пара седых волосков еще никого не состарила. Главное – не превращать это в проблему или манию.

Можно ли выдирать седые волосы?





Короткий ответ: нет. Длинный – категорически нет. Выдирая, вы травмируете луковицу, и вместо одного аккуратного волоска рискуете получить три торчащих "антенны" или вообще залысину. Если седой волос раздражает – его можно замаскировать, но не вырывать.

Красить или не красить?

Здесь все зависит от стиля и настроения. Полное окрашивание – вариант для тех, кто хочет "сбросить" пару лет. Но это требует ухода: отрастающие корни будут заметны. Более лайтовый путь – тонирование. Оно не закрашивает насмерть, а слегка "подтушевывает" седину, делая ее менее контрастной. Такой вариант выглядит максимально естественно и подходит тем, кто не хочет афишировать поход к барберу.



Что делать, если седина в бороде?

Ситуация посложнее: борода растет быстрее, чем волосы на голове, поэтому "обновлять" оттенок придется чаще. Если седые волоски единичные – можно оставить, это смотрится солидно. Если же борода начала светлеть пятнами – лучше подкорректировать тон, чтобы не было ощущения неухоженности.

А если оставить все, как есть?



Это тоже рабочий вариант. Сегодня седина у мужчин – не минус, а стильный акцент. Главное – ухоженность. Если вы выбираете "натурал", то позаботьтесь о чистом контуре стрижки, аккуратной укладке и кондиционере для волос, чтобы седина не казалась "сухой" или "пыльной".

