Обувь для силовых тренировок: почему правильные кроссовки важнее, чем кажется

В тренажерном зале легко заметить одну и ту же картину: человек приходит на тренировку в беговых кроссовках и выполняет в них все – от кардио до тяжелых приседаний со штангой. На первый взгляд кажется, что разницы нет. Но с точки зрения биомеханики это не самая удачная идея.

Дело в том, что обувь для бега и обувь для силовых упражнений создаются под совершенно разные задачи. И если для кардио мягкая амортизация – плюс, то при подъеме веса она может мешать.

Разберемся, как работает стопа во время силовых упражнений и какую обувь действительно стоит выбирать для зала.

Почему обувь важна при работе с весом

При беге стопа выполняет роль амортизатора. Она смягчает удар о землю и помогает телу двигаться вперед.

Во время силовых упражнений задача стопы другая. Она должна создать жесткую и устойчивую опору, через которую передается усилие от ног к полу.

Проще говоря, чем стабильнее стопа стоит на поверхности, тем эффективнее тело может передать силу. Это напрямую влияет на:

устойчивость

контроль движения

способность поднимать больший вес безопасно

Если опора нестабильна, часть усилия просто теряется.

Почему беговые кроссовки не подходят для силовых тренировок

Главная проблема беговых кроссовок – их конструкция.





Такая обувь специально разработана для движения вперед. У нее есть несколько характерных особенностей:

толстая амортизирующая подошва

приподнятая пятка

так называемый рокер – форма подошвы, которая помогает перекату с пятки на носок

Во время бега это помогает смягчить ударную нагрузку и сделать шаг плавнее.

Но при силовых упражнениях эта же амортизация начинает работать против вас. Мягкая подошва немного "проседает" под весом, и часть усилия теряется.

Это влияет сразу на несколько вещей:

снижается устойчивость

сложнее контролировать положение стопы

уменьшается эффективность передачи силы

Что показывают исследования

Несколько научных работ подтверждают этот эффект.

Исследование 2016 года показало, что выполнение приседаний в беговых кроссовках меняет биомеханику движения в голеностопном и коленном суставах, передает RidLife.

Другими словами, мягкая подошва влияет на то, как тело распределяет нагрузку во время упражнения.





В другом исследовании 2018 года ученые сравнивали выполнение становой тяги в разных условиях. Результаты показали, что в беговых кроссовках скорость развития усилия была ниже, чем при выполнении упражнения босиком (или в одних носках).

Это объясняется просто: чем мягче поверхность под ногами, тем меньше силы передается в опору.

Какая обувь лучше подходит для зала

Для силовых тренировок обычно используют два типа обуви. У каждого есть свои задачи.

Минималистичная обувь и плоская подошва

Первый вариант – обувь с максимально простой конструкцией.

У нее:

тонкая подошва

почти отсутствует амортизация

минимальный перепад между пяткой и носком

Такую обувь иногда называют "босоногой", потому что она позволяет стопе лучше чувствовать поверхность.





К этой категории можно отнести:

минималистичные тренировочные кроссовки

обычные кеды с плоской подошвой

Такая обувь создает стабильную платформу и хорошо подходит для упражнений, где важна прямая передача силы.

Например, для становой тяги.

Штангетки

Второй тип – специализированная обувь для тяжелой атлетики, которую часто называют штангетками.

У них другая конструкция:

жесткая, почти неподвижная подошва

приподнятая пятка

фиксирующие ремни или плотная шнуровка

Приподнятая пятка помогает легче уходить в глубокий присед и удерживать корпус более вертикально.

Поэтому штангетки особенно популярны у тех, кто регулярно выполняет:

приседания со штангой

олимпийские подъемы

тяжелую атлетику

Такая обувь обеспечивает очень устойчивую позицию и снижает риск потери равновесия.

Как выбрать обувь под свои тренировки

Выбор зависит от того, какие упражнения занимают основное место в программе.

Если в тренировках много приседаний с весом, штангетки обычно становятся лучшим вариантом.

Если основной акцент на становой тяге, лучше работает обувь с плоской подошвой – кроссовки или кеды.

Многие спортсмены используют оба варианта и меняют обувь в зависимости от упражнения.