Обувь для силовых тренировок: почему правильные кроссовки важнее, чем кажется

Разбираем, какую обувь лучше выбрать для силовых тренировок и почему беговые кроссовки могут снижать устойчивость и эффективность упражнений.
В тренажерном зале легко заметить одну и ту же картину: человек приходит на тренировку в беговых кроссовках и выполняет в них все – от кардио до тяжелых приседаний со штангой. На первый взгляд кажется, что разницы нет. Но с точки зрения биомеханики это не самая удачная идея.
Дело в том, что обувь для бега и обувь для силовых упражнений создаются под совершенно разные задачи. И если для кардио мягкая амортизация – плюс, то при подъеме веса она может мешать.
Разберемся, как работает стопа во время силовых упражнений и какую обувь действительно стоит выбирать для зала.
Почему обувь важна при работе с весом
При беге стопа выполняет роль амортизатора. Она смягчает удар о землю и помогает телу двигаться вперед.
Во время силовых упражнений задача стопы другая. Она должна создать жесткую и устойчивую опору, через которую передается усилие от ног к полу.
Проще говоря, чем стабильнее стопа стоит на поверхности, тем эффективнее тело может передать силу. Это напрямую влияет на:
устойчивость
контроль движения
способность поднимать больший вес безопасно
Если опора нестабильна, часть усилия просто теряется.
Почему беговые кроссовки не подходят для силовых тренировок
Главная проблема беговых кроссовок – их конструкция.
Такая обувь специально разработана для движения вперед. У нее есть несколько характерных особенностей:
толстая амортизирующая подошва
приподнятая пятка
так называемый рокер – форма подошвы, которая помогает перекату с пятки на носок
Во время бега это помогает смягчить ударную нагрузку и сделать шаг плавнее.
Но при силовых упражнениях эта же амортизация начинает работать против вас. Мягкая подошва немного "проседает" под весом, и часть усилия теряется.
Это влияет сразу на несколько вещей:
снижается устойчивость
сложнее контролировать положение стопы
уменьшается эффективность передачи силы
Что показывают исследования
Несколько научных работ подтверждают этот эффект.
Исследование 2016 года показало, что выполнение приседаний в беговых кроссовках меняет биомеханику движения в голеностопном и коленном суставах, передает RidLife.
Другими словами, мягкая подошва влияет на то, как тело распределяет нагрузку во время упражнения.
В другом исследовании 2018 года ученые сравнивали выполнение становой тяги в разных условиях. Результаты показали, что в беговых кроссовках скорость развития усилия была ниже, чем при выполнении упражнения босиком (или в одних носках).
Это объясняется просто: чем мягче поверхность под ногами, тем меньше силы передается в опору.
Какая обувь лучше подходит для зала
Для силовых тренировок обычно используют два типа обуви. У каждого есть свои задачи.
Минималистичная обувь и плоская подошва
Первый вариант – обувь с максимально простой конструкцией.
У нее:
тонкая подошва
почти отсутствует амортизация
минимальный перепад между пяткой и носком
Такую обувь иногда называют "босоногой", потому что она позволяет стопе лучше чувствовать поверхность.
К этой категории можно отнести:
минималистичные тренировочные кроссовки
обычные кеды с плоской подошвой
Такая обувь создает стабильную платформу и хорошо подходит для упражнений, где важна прямая передача силы.
Например, для становой тяги.
Штангетки
Второй тип – специализированная обувь для тяжелой атлетики, которую часто называют штангетками.
У них другая конструкция:
жесткая, почти неподвижная подошва
приподнятая пятка
фиксирующие ремни или плотная шнуровка
Приподнятая пятка помогает легче уходить в глубокий присед и удерживать корпус более вертикально.
Поэтому штангетки особенно популярны у тех, кто регулярно выполняет:
приседания со штангой
олимпийские подъемы
тяжелую атлетику
Такая обувь обеспечивает очень устойчивую позицию и снижает риск потери равновесия.
Как выбрать обувь под свои тренировки
Выбор зависит от того, какие упражнения занимают основное место в программе.
Если в тренировках много приседаний с весом, штангетки обычно становятся лучшим вариантом.
Если основной акцент на становой тяге, лучше работает обувь с плоской подошвой – кроссовки или кеды.
Многие спортсмены используют оба варианта и меняют обувь в зависимости от упражнения.