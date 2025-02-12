5 вещей, которые должны быть в гардеробе каждого мужчины в 2025 году

Мужская мода 2025 – это баланс между классикой, функциональностью и умеренным экспериментом. Вещи должны быть практичными, стильными и адаптируемыми под разные ситуации. Если ты хочешь выглядеть актуально, но не тратить часы на выбор нарядов, пора обновить гардероб этими пятью ключевыми элементами.

Кожаная куртка



Классическая кожаная куртка – вещь, которая никогда не выйдет из моды, но в 2025 году она получила новое прочтение. Сейчас в тренде лаконичные, приталенные модели с минимальным количеством деталей. Важно обратить внимание на качественную кожу или замшу, ведь натуральные материалы – это всегда про статус и долговечность. Prada уже представили укороченные версии, которые отлично вписываются в современный городской стиль.



Бомбер



Если хочется чего-то более расслабленного, чем кожаная куртка, но такого же универсального – выбирай бомбер. В этом сезоне они выходят за рамки привычного спортивного стиля и представлены в коже, замше и даже вельвете. Фаррелл Уильямс в своей коллекции для Louis Vuitton предложил бомберы из бархата и твида – неожиданный, но стильный ход. Главное – не бояться экспериментировать с материалами, чтобы придать образу индивидуальность.



Твидовые брюки



Базовый гардероб невозможен без правильных брюк. В 2025 году твидовые модели занимают центральное место. Они представлены как в классическом крое, так и в более расслабленных вариантах с низкой посадкой. Prada уже сделали ставку на свободные силуэты, которые отлично смотрятся с минималистичными пиджаками и цветными джемперами. Это хороший вариант для тех, кто хочет уйти от стандартных джинсов, но при этом не выглядеть слишком формально.



Розовые акценты



Да, розовый – это не только про женский гардероб. В 2025 году этот цвет уверенно вошел в мужскую моду, причем не только в аксессуарах. Hermès предлагают рубашки в нежно-розовых оттенках, а Louis Vuitton – замшевые куртки пыльно-розового цвета с тиснением. Главное правило – выбирать приглушенные, благородные оттенки и сочетать их с нейтральными базовыми цветами.



Лоферы



Они остаются одним из главных обувных трендов и подходят как под деловой стиль, так и под повседневные образы. В моде лаконичные модели из гладкой кожи или замши без лишнего декора. Сочетай их с твидовыми брюками или джинсами, и получишь образ, который всегда будет уместен.



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