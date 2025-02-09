Домашний бар: какие 5 бутылок должны быть у каждого мужчины?

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Полки забиты случайными бутылками, но смешать достойный коктейль все равно не получается? Проблема не в отсутствии таланта, а в хаосе. Чтобы быть готовым к любому случаю, достаточно иметь домашний бар из пяти базовых напитков.

Домашний бар – это не просто полка с алкоголем, а возможность быть готовым к любому случаю: будь то вечеринка, неожиданный визит друзей или вечер в компании хорошего напитка. Но собирать его по принципу "чем больше, тем лучше" – ошибка. Достаточно иметь пять ключевых бутылок, которые закроют все базовые сценарии.

1. Виски

Классика, которая нужна в каждом баре. Для коктейлей берут бурбон или скотч с легким вкусом, для медленного наслаждения – что-то выдержанное и характерное. Хороший виски не обязательно должен быть дорогим, но лучше выбирать проверенные бренды.

2. Джин

Фото: unsplash.com
Основа множества коктейлей, от классического "Джин-тоника" до "Негрони". Идеальный вариант – сухой лондонский джин, без лишней сладости. Он универсален и хорошо сочетается с разными миксерами.

3. Белый ром

Если в домашнем баре есть кола, лайм и лед, значит, уже можно делать "Куба либре". Белый ром пригодится и для множества других коктейлей, от "Мохито" до "Дайкири". Главное – выбирать качественный ром, а не приторные дешевые варианты.

4. Вермут

Фото: unsplash.com
Идеальный ингредиент для коктейлей и неплохой самостоятельный напиток. Белый сухой вермут нужен для "Мартини" и "Американо", красный сладкий – для "Манхэттена" и "Негрони". Один из самых недооцененных напитков, который точно должен быть в баре.

5. Текила или коньяк

Здесь выбор зависит от вкусов. Текила пригодится для "Маргариты" и веселых вечеров с друзьями, коньяк – для долгих бесед в уютной атмосфере. Оба напитка – беспроигрышный вариант для домашнего бара. 

С таким набором можно приготовить практически любой классический коктейль или насладиться напитками в чистом виде. Ну а дальше – дело вкуса. Экспериментируйте, пробуйте новые сочетания, но всегда держите в баре минимум пять крепких "основ".

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Елизавета Федорова

Редактор

 

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