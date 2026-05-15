Меньше визитов, выше требования: что происходит в барбершопах в 2026

В первом квартале 2026 года сетевые барбершопы России зафиксировали неожиданный тренд: количество чеков упало на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний чек вырос на 14% – до 1972 рублей. Простыми словами: мужчины стали приходить реже, но каждый визит обходится дороже. Интервалы между стрижками увеличились с трех недель до четырех-пяти. Некоторые переключились на обычные парикмахерские или отказались от дополнительных услуг вроде ухода за бородой, массажа головы и масок.

Причина – банальная экономия. Инфляция в 2024–2025 годах дала о себе знать, реальные доходы не росли, а с 2026 года налоговая нагрузка на салоны повысилась. Барбершопы вынуждены поднимать цены, клиенты – считать деньги. В итоге сегмент раскалывается: бюджетные заведения с низкими ценами чувствуют себя уверенно, премиальные теряют поток, а средний класс оказывается в зоне риска.





Но это не значит, что мужчины перестали ухаживать за собой. Продажи мужской уходовой косметики в России за 2025 год выросли на 18%. Шампуни, кремы, средства для кожи и волос – все это теперь покупается для домашнего использования. Молодые мужчины (18–25 лет) особенно активно включают косметику в повседневный ритуал. Мировой рынок мужского груминга, по прогнозам, вырастет с 61,6 млрд в 2025 году до 108 млрд к 2035‑му. Тренд на уход остается, просто он становится многоканальным: часть процедур переезжает из салона домой.

Именно здесь и кроется главное изменение. Тот, кто все же приходит в барбершоп, теперь требует от визита гораздо большего. Клиент уже не хочет просто "короткие виски и машинку". Он ждет профессиональной консультации, предсказуемого результата, чистоты, удобной записи, отсутствия очередей и атмосферы, в которой не жалко оставить почти две тысячи рублей. Качество услуги стало критическим: каждый оставшийся поход должен давать ощутимую пользу – не только стрижку, но и понимание, что внешность реально стала лучше.





Владельцы барбершопов подтверждают тот факт, что постоянные клиенты перешли на рациональное потребление. Они не готовы платить за "мужской клуб" или статусную принадлежность. Им нужен эксперт, который посоветует прическу, подберет уход за кожей головы, предложит маски или масла для домашнего применения. Дополнительные услуги не исключаются, но их надо искренне и ненавязчиво предлагать. Клиент благодарен, когда мастер интересуется его потребностями и помогает почувствовать результат.

Что из этого следует? Барбершопы вынуждены доказывать свою полезность. Удерживать платежеспособную аудиторию теперь можно только через:

стабильное качество стрижки и ухода;

обученных мастеров, которые умеют консультировать;

чистоту, комфорт и мелкие приятные детали (хороший кофе, удобное кресло, понятная навигация по услугам);

прозрачные цены и пакетные предложения (базовая стрижка плюс опции);

программы лояльности, которые поощряют повторные визиты.





Мужчины понимают, что уход за собой – это для уверенности и лучшего внешнего вида, просто теперь подходят к тратам осознаннее. Редкие визиты должны быть качественными. И если барбершоп сможет дать больше ценности за те же деньги (или чуть больше), клиент останется. Если нет – уйдет в домашний уход или в более дешёвый формат. Рынок взрослеет, и это нормально.