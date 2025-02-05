80-е снова в моде? Как правильно носить ретро-костюмы и не выглядеть старомодно

Power suits снова на модном радаре. Расширенные плечи, двубортные пиджаки и свободные брюки возвращаются прямо с подиумов 80-х, но с одной поправкой – сегодня они выглядят современно, а не как наряд с барахолки. Как же адаптировать этот стиль, чтобы выглядеть дорого и актуально?

Главные элементы силуэта 80-х

Если говорить кратко: все строится на объеме. Широкие плечи, приталенный пиджак, слегка зауженные книзу брюки – этот силуэт не просто ретро, а демонстрация уверенности. Но если в 80-х плечевые накладки доходили до карикатурных размеров, то сейчас дизайнеры играют тоньше: конструкция пиджака остается выразительной, но не перегруженной.

Двубортные пиджаки вернулись на модную арену и моментально перекочевали в гардеробы тех, кто следит за трендами. Они задают нужную строгость, но при этом не выглядят скучно. А если добавить акцентный ремень, как это делают модные инфлюенсеры, получится свежо и нетривиально.

Как носить ретро-костюм и не выглядеть старомодно



Во-первых, баланс. Если надеваешь объемный пиджак, забудь о массивных ботинках и ультра обтягивающих брюках – они разрушат пропорции. Лучше выбрать более расслабленные прямые брюки и обувь в стиле минимализма. Классические лоферы, кеды или даже грубые ботинки – зависит от контекста.



Во-вторых, ткань. Старые костюмы часто шили из плотных, иногда даже грубых материалов, которые сейчас могут выглядеть тяжеловесно. Современные варианты – легкая шерсть, плотный хлопок или смесовые ткани, которые держат форму, но не выглядят картонно.

И третье – цвет. Если хочется классики, выбирай глубокий серый, графитовый, коричневый или синий. Но если хочется больше игры, пастельные оттенки, бордо и даже зеленый помогут создать тот самый эффект "дорогого ретро".

С чем сочетать, чтобы образ выглядел актуально

Белая футболка или водолазка вместо рубашки – придаст расслабленности, но не сделает образ небрежным. – Лаконичные аксессуары: часы на кожаном ремешке, минималистичный кожаный ремень, простые солнцезащитные очки. – Кроссовки или кеды для более повседневного образа, если не хочется перегружать стиль классикой.

Ретро – не значит "как в музее"



80-е вернулись, но адаптированы под новую эстетику. Сегодня power suit – это не про строгость и офисные правила, а про свободу, индивидуальность и продуманный стиль. Главное – не бояться экспериментировать, но делать это осознанно. Ведь хороший ретро-образ – это когда видно вдохновение прошлым, но при этом ты выглядишь так, будто сейчас выходишь не с кадров старого фильма, а с главных улиц модных столиц.



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