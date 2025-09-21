Не джинсами едиными: трендовые мужские брюки на осень 2025

Если осенью снова тянуться к джинсам, то легко проскочить мимо интересных вариантов, которые в этом сезоне предлагают дизайнеры. Брюки становятся ключевым элементом мужского гардероба: теперь важна ткань, цвет и силуэт. Все просто – выбираешь правильную модель, и образ сразу выглядит свежее и дороже.

Ткань



Вельвет и твид – два материала, которые будут звучать особенно громко. Первый добавляет текстуру и теплоту, второй – респектабельность и атмосферу британского колледжа. Шерсть и фланель по-прежнему остаются базой на холодный сезон, а кожа и экокожа – для тех, кто не боится смелых решений.



Цвет



Черный все еще универсален, но в этом сезоне дизайнеры продвигают оттенки земли: от мягкой корицы и табака до глубокого шоколада. В игру активно вступают оливковый и мохово-зеленый – спокойные, но нестандартные тона, которые сразу выделяют из толпы. Бордо и винный oxblood идеально подходят для вельвета или кожи, а графит и камень становятся свежей альтернативой привычным серым.

Фасон



Широкие брюки остаются с нами в этом сезоне – свободные бедра, мягкий объем и расслабленная линия силуэта. Они отлично смотрятся с ботинками на массивной подошве или с лоферами. Чуть более сдержанный вариант – прямые или слегка зауженные брюки, которые мелькали в коллекциях Prada и Hermès. На подиумах также часто появлялись модели с защипами и складками спереди – легкий намек на ретро, который при этом выглядит современно. Важно помнить: фасон стоит выбирать под фигуру. Узкие штаны идут стройным, широкие добавят свободы тем, у кого ноги мощные и спортивные.



Принт и детали



Клетка возвращается – не броская, а тонкая и интеллигентная: гленчек, тартан, едва заметный узор. Вельветовый рубчик и твидовый рельеф делают образ более объемным, так что можно даже обойтись без лишних аксессуаров. Если хочется чего-то неброского, но запоминающегося, то можно обратить внимание на меланжированные ткани.



Осень 2025 – сезон, когда брюки перестают быть просто рабочей заменой джинсам. Здесь решает ткань, оттенок и то, насколько смело вы готовы экспериментировать. Хорошая новость в том, что выбирать есть из чего: от удобных шерстяных моделей для офиса до вельвета и кожи для вечера. А если захочется простоты, прямой крой в сером твиде никогда не подведет.