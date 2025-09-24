Y2K для мужчин: главные тренды нулевых в гардеробе сегодня

Мода всегда ходит по кругу: то, что вчера казалось пережитком, сегодня возвращается как главный тренд. И нулевые – тот самый случай. Вещи, которые еще недавно вызывали смесь эмоций от удивления до смеха, сегодня снова в строю и уверенно занимают место в мужских гардеробах.

Какими были нулевые





Если закрыть глаза и вспомнить нулевые, перед вами встанет целый калейдоскоп: прямые джинсы на бедрах, футболки с принтами и кричащими логотипами, банданы, ремни с массивными пряжками и очки в узких оправах. Тот самый "эффект MTV" – когда стиль делали не дизайнеры, а поп-культура. Музыканты, сериалы и уличная мода диктовали правила: носить джинсовый пиджак вместе с джинсовыми брюками было нормой, а клетчатая рубашка поверх футболки – чуть ли не главный код подростка. Удобство, немного дерзости и ощущение, что ты вышел прямиком с обложки журнала 2003 года.

Почему тренд вернулся

Поколение зуммеров, для которых нулевые – это скорее эстетика чужого детства, чем личный опыт, сделали этот стиль снова модным. Им нравится микс свободы и иронии: носить вещи, которые будто бы достались из шкафа старшего брата или папы, и при этом выглядеть свежо. Добавим сюда любовь к ностальгии, архивным фото и тренду на "антиглянец" – и вот вам ответ, почему Y2K снова с нами. К тому же нулевые идеально вписываются в формат TikTok и Reels: каждая деталь яркая и сразу читается.

Нулевые в мужском гардеробе сегодня

Возвращение Y2K в мужскую моду – это не просто копирование картинок из старых журналов. Сегодня тренд работает как набор деталей, которые легко вплести в повседневный стиль.

"Папин" свитер



Главный герой гардероба – объемный свитер свободного кроя. Его фасон будто немного "не по размеру": широкие рукава, удлиненная линия плеча, мягкая вязка. Такой свитер напоминает вещи из шкафов старшего поколения, но смотрится стильно именно за счет этой небрежности. Носить его можно как с прямыми джинсами и массивными кроссовками, так и с классическими брюками для контраста. Чем спокойнее оттенок (серый, бежевый, темно-синий), тем универсальнее вещь.



Джинсовая тотал-лук политика



Деним снова в центре мужской моды. Если в нулевых это были прямые голубые джинсы с потертостями, то сегодня – целая палитра: от индиго до выбеленного серого. Джинсовые куртки и жилетки вернулись в моду, часто в комплекте с такими же брюками. Для смелых – джинсовый пиджак с джинсовыми же брюками, а для более спокойного варианта – сочетание джинсовой рубашки с черными джинсами.



Очки в узкой оправе



Если в начале нулевых узкие очки казались ультрамодными аксессуарами "для своих", то сейчас они стали одним из главных маркеров Y2K. Оправа максимально тонкая, а форма вытянутая. В тренде модели с легким затемнением или цветными линзами: голубыми, зелеными, розовыми. Это тот самый аксессуар, который завершает образ и делает его моментально "в духе нулевых".



Банданы и бейсболки



Головные уборы нулевых возвращаются сразу в двух форматах. Банданы – как знак той самой уличной моды, связанной с хип-хоп культурой и поп-идолами. Их можно носить как на лбу, так и завязав сзади – главное, не усложнять. Бейсболки – более универсальный вариант: прямой козырек, лаконичный логотип, никаких сложных деталей.



Спортивные костюмы



В нулевых спортивный костюм стал повседневной одеждой – и этот тренд снова актуален. Сегодня выбирают прямые силуэты без лишнего декора, чаще всего из однотонного трикотажа или нейлона. Верх и низ не обязательно должны совпадать по цвету: миксовать тоже можно, главное – сохранить простоту.