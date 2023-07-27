Обувные женские бренды

В женской обуви важно не количество, а стиль, качество и абсолютный комфорт каждой пары. Достойное место в гардеробе современной модницы займут только туфли, кроссовки или ботинки от бренда, проверенного временем и поколениями покупателей. Не зря бытует мнение, что лучшую продукцию для женщин можно купить лишь от обувных бренды из Италии, выросших из небольших семейных мастерских.

К счастью для россиянок, вовсе не обязательно лететь в Милан или Рим, чтобы обзавестись оригинальной и качественной обновкой. На страницах интернет-магазина Shoe-IT представлены последние коллекции ведущих европейских брендов, а также изделия прошлых лет с заманчивыми скидками.

Итальянские

Обувь из Италии сложно спутать с какой-либо другой. Достаточно беглого взгляда и одной примерки, чтобы оценить качественные материалы, анатомически правильную конструкцию, оригинальный дизайн и надежную фурнитуру. Пусть стоимость пары стартует от 8-10 тыс. рублей и доходит до 50-80, в долгосрочной перспективе вложение каждого рубля вернется сторицей. Итальянская обувь служит выражением вкуса, отменного стиля и благополучия. Среди многочисленных брендов россиянки чаще других выбирают:

Salvatore Ferragamo — бренд, не требующий специального представления, а его продукция — пример элегантной роскоши и изящества.

Pakerson — производитель практичных и элегантных изделий на каждый день

Mara — компания, чья продукция способна удовлетворить самых требовательных модниц.

Baldinini — обувная марка со столетней историей, известная сегодня во всем мире благодаря женственному стилю, роскошному дизайну и оригинальному подходу к материалам.

PREMIATA — бренд городской моды, объединяющей новаторство и традиции.

Российские компании

В список известных обувных брендов в России все чаще попадают отечественные производители женской обуви. Это обусловлено качественным пошивом, использованием первоклассных материалов, широкой линейкой моделей, актуальной для российских модниц размерной сеткой. В Москве и других городах локальные обувные бренды предлагают трендовые модели женской обуви по цене от 4 до 27 тыс. рублей за пару. Среди всех особенно выделяются:

Ekonika — бренд с богатейшим ассортиментом базовой, премиальной и трендовой обуви.

Mascotte — компания с 20-летним опытом производства стильной, удобной и надежной обуви.

Respect — производитель доступных по цене, оригинальных и комфортных в носке моделей для любого сезона и случая.

​

Немецкие и турецкие

Турецкие производители стильной обуви для женщин редко возглавляют рейтинги обувных брендов, хотя каждая пара заслуживает высоких похвал, выделяясь качественными материалами, оригинальным дизайном, комфортом носки. И хотя цены на сапоги или туфли выше отечественных, многие бренды предлагают скидки и акции. Особой любовью российских модниц отмечены изделия торговых марок DESA, Hammer Jack, Hotiç и Yesil.

В список наиболее популярных на европейском обувном рынке редко попадают немецкие бренды женской обуви, однако и среди них известные производители. Продукция из Германии полюбилась покупателям повышенной комфортностью каждой модели. Дизайнеры Buffalo, Salamander, Lloyd и других уделяют внимание практичной простоте и элегантности. Они используют натуральные и искусственные материалы, что обеспечивает большой диапазон цен и широкое разнообразие моделей.