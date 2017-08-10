Спроси у смартфона: 6 полезных cервисов шопинга

Время — наш ценный ресурс, и если технологии экономят его, выигрывает и пользователь, и разработчик. Мы собрали несколько удобных мобильных сервисов, которые консультируют, визуализируют и помогают приобрести must-have вещи.

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Дополненная реальность от IKEA

Инструмент шопинга с дополненной реальностью внедрила компания IKEA. С помощью приложения «Каталог» магазин позволяет «примерить» предметы в своем интерьере. Главное преимущество разработки — удобство, так как товар в любой категории можно увеличить, уменьшить или повернуть в трехмерной проекции.

При установке на Android или iOS приложение предложит вариант визуализации — с помощью каталога или без. В первом варианте есть свои плюсы: все представленные предметы можно просчитать и виртуально поставить в нужный угол, а потом заказать. Говорят, множество покупателей магазина вовсе не думают о габаритах мебели, а значит, вынуждены их менять. Приложение призвано решить эту проблему.

Поиск вещи по картинке

Новая фишка "Яндекса" — поиск нужной вещи по фото. Теперь, помимо голосового поиска и поиска по QR-коду, можно найти любую вещь по заданной картинке.

Например, если нужны часы, как у подруги, но она не выдает секретное место покупки, то можно зайти в поиск "Яндекса" по картинкам, нажать на поисковую строку и подержать несколько секунд. Затем выбрать кнопку «спросить картинкой», сделать снимок — и поиск выдаст все похожие изображения с ссылками, по которым можно найти вещь в Сети.

Бот-стилист Epytom

Персональный бот-стилист для Facebook Messenger или Telegram дополнит Siri, давая вам советы по внешнему облику. Epytom формирует гардероб на каждый день. Он может подсказать, как составить лук в соответствии с вашим гардеробом и погодой (все предметы одежды загружены в базу, погоду программа определяет по геолокации). Оповещения приходят в мессенджер.

Бот отличается поэтическими описаниями вещей («иногда мне снится, что я нежусь на облачке из нежнейшей альпаки»), а вещи можно купить в интернет-магазинах.

Разработчики предлагают включить регулярные оповещения — например, каждый день в 8 утра искусственный консультант будет предлагать несколько вариантов образа. Правда, в Telegram бот порой ведет себя довольно странно.

Виртуальный макияж

Довольно популярный ход среди косметических брендов — приложение, которое выдает бесконечные варианты мейкапа. Создатели Make-up genius App внедрили в программу каталог продуктов по всем категориям — румяна, подводки, помады, тушь. В приложении можно посмотреть свое преображение (функция «до» и «после») и примерить образ звезды с ковровой дорожки, прежде чем покупать очередной дикий оттенок теней.

Визуальный поисковик

Разработчики Donde Fashion App максимально упростили поиск нужной вещи для владельцев iOS. Приложение полезно в том случае, например, если вы увидели в магазине платье, но не помните, в каком. Поиск ведется не по текстовым описаниям, а по иконкам. На каждом следующем этапе приложение выдает новые категории. Например, можно выбрать платье off-shoulder, его цвет, длину, материал, паттерн и далее фильтровать по цене, размеру и брендам.

Приложение ориентировано в первую очередь на американский рынок, но часть магазинов отправляет выбранные товары в Россию (ASOS, Farfetch, Gap). Разброс брендов впечатляет — от масс-маркета до малоизвестных нишевых марок. Приложение позволяет заказать понравившуюся вещь, а если она не поставляется в Россию, можно просто сохранить картинку в Pinterest и вернуться к поиску с другими параметрами.

Sizer

Приложение Sizer для платформы iOS предлагает конвертор размеров. Пользователь вводит данные для разных категорий гардероба (шляпы, кольца, джинсы, платья) и переводит их в международные. Часть предметов гардероба для конвертации доступна лишь платно.

Приложение удобно использовать во время шопинга за границей, когда размерной сетки нет под рукой, либо при поиске вещи в подарок. Еще один плюс приложения — Sizer запоминает данные нескольких пользователей, так что делать покупки «точно по фигуре» можно всей семьей.