Универсальные цвета в одежде, которые отлично сочетаются

Чтобы создать красивый образ, совсем необязательно покупать вещи знаменитых дизайнеров или пользоваться услугами стилиста. Наличие вкуса и следование правилам также не является необходимостью, поскольку мир моды определил универсальные цветовые тона, которые подходят абсолютно любому оттенку кожи, волос и глаз. Благодаря этим цветам можно не бояться ошибиться с выбором и составить интересный образ, даже когда на это нет времени.

Бежевый

Нюдовые оттенки отлично сочетаются между собой и подходят всем, их можно назвать самыми универсальными. Например, кареглазым брюнеткам подойдет любой тон бежевого, а светлокожим девушкам стоит обратить внимание на более темный оттенок, нежели их кожа. Бежевый отлично сочетается с голубым, коричневым, изумрудным, белым, черным и красным.

Белый

Как ни странно, но универсальным считается не чистый тон белого. Это слоновая кость, молочный, экрю и другие более приглушенные оттенки. Считается, что белый цвет стройнит, в особенности если надеть вещи одной цветовой гаммы.

Темно-синий

Этот тон подойдет обладательнице любого цветотипа, будь то голубоглазая блондинка или рыжеволосая красавица. Синий, как и белый цвет, может вытянуть силуэт и скрыть лишние килограммы. К тому же оттенок придаст образу элегантность и вкус. Сочетайте темно-синий с розовым, желтым, голубым, фиолетовым, красным и белым. А чтобы придать образу завершенность, дополните его умными часами Huawei Watch Fit 2. Версию Active отличает сдержанный стиль и большой выбор силиконовых ремешков: розовая сакура, серо-голубой и полночный черный, что позволяет сочетать смарт-часы с разными оттенками одежды. Материал ремешка дает возможность длительное время носить часы почти не ощущая их на руке. Также силикон отличается долговечностью, так как он практически не реагирует на воздействие окружающей среды. Версия Classic вызывает интерес за счет благородной текстуры натуральной кожи и представляется в двух цветах: лунный белый и туманный серый, которые придают аксессуару элегантность. Кожа, так же, как и силикон, отличается длительным сроком эксплуатации, однако такие ремешки в особенности подходят для классического стиля.

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Оливковый

Этот тон зеленого стилисты также считают универсальным, так как он подходит обладательницам и смуглой, и светлой кожи. В повседневной жизни редко на ком можно увидеть оливкой цвет, поэтому смело используйте его для особенных образов. Интересные сочетания – белый, бордовый, черный, бежевый, синий и некоторые оттенки фиолетового.

Коричневый

Коричневый цвет сочетает в себе множество оттенков – от светло-медового до какао, которые также являются универсальными. Найдите «свой» оттенок коричневого и смело сочетайте его с ярко-голубым, кремовым, розовым, зеленым и бежевым.

Серый

Многие недооценивают этот цвет, считая его офисным и скучным. Однако серый удачно сочетается со многими цветами и правильно акцентирует внимание на других ярких оттенках образа. Комбинируйте цвет с розовым, бежевым, лиловым, бирюзовым, оранжевым, золотым, белым, черным и красным.

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Пробуйте экспериментировать с цветами, ведь возможно вы откроете для себя новый образ. А пополнив свой гардероб вышеописанными оттенками, вы точно не ошибетесь, ведь любой из этих цветов будет вам к лицу.