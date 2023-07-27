Модные луки 2023 — актуальные идеи

Стильные образы на грядущий холодный сезон уже занимают страницы гламурных изданий, фантазию модельеров и воображение модниц. Они органично продолжают прошлогодние веяния, развивая уже устоявшиеся тенденции и предлагая новые идеи. Женственность, очарование, нарочитая небрежность в подборе аксессуаров и пристальное внимание к деталям — всё это модные луки 2023.

Модные луки с верхней одеждой 2023

В наступающем году у модниц множество возможностей для самореализации, проявления собственной индивидуальности, подчеркивания достоинств внешности. Основные тенденции образов с верхней одеждой ярко проявились и в общих направлениях, и в преобладающих сезонных:

Базовые тенденции: оверсайз и асимметрия, яркие аксессуары и множество украшений, эклектичность, многослойность, сочетание ранее несочетаемых цветов. Новая цветовая гамма — от липового, зеленого и желтого до яркого цвета фуксии. Преобладают легкий авангард и традиционные вещи гардероба, на некоторое время выпавшие из фокуса внимания модных дизайнеров.

Модные луки для женщин на холодное время года подразумевают наличие нескольких вещей для выхода на улицу, ориентированных на отдельные случаи. Это и теплый пуховик, и кардиганы крупной вязки на подкладке, и пальто самой разной длины и вида, ярких цветов. Не выходят из моды и искусственные шубы — монотонные и с клетчатыми принтами. Остаются в тренде интересные головные уборы (палантины и шарфы), обувь на толстой подошве.

Весна полна неожиданностей. В этом сезоне все еще актуальны принты, оставшиеся с осени: контрастная клетка, полоска, мелкий цветочек, анималистические рисунки, заимствованные у природы. Весеннее настроение выразят сочетания яркого и пастельного тонов, двух узоров вместо традиционного монохромного и с рисунком. Главным цветом весеннего лука заявлен синий во всем его многообразии, а его основным партнером — малиновый. К дениму рекомендован коралловый.

Летом для модниц наступит особенный простор в использовании элементов для формирования наиболее элегантного и привлекательного образа. Кроме традиционных в последние годы брюк, шортов, юбок, топов и блузок, в моду возвращаются платья любой длины, от мини до макси, принтованные, однотонные, полупрозрачные и струящиеся, футлярные, плотно облегающие фигуру.

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У каждого сезона этого года есть свои отличительные особенности — минимальное следование заявленным ранее тенденциям, возвращение по спирали к ностальгическим, истинно женским мотивам. На первом месте — не только появление центрального нового предмета одежды, но и его бесконечное многообразие, предоставляющее широкие возможности для любого возраста и разных типов фигуры.

Модные луки на лето 2023

Уже готовые концепции еще в начале 2022 года определили основные направления в одежде теплого сезона, но некоторые коррективы уже внесены. Эклектизм в выборе стиля — еще одна наглядная иллюстрация свободы самовыражения, выбора одежды по соответствующему случаю или по основному роду деятельности:

Офисные наряды стали более женственными, элегантными и неформальными.

Лето станет временем жакетов, жилетов, топов и блузок, юбок и шорт, укороченных брюк и платьев разной длины.

Жакет с широкими брюками, жилет — с укороченными, шортики и топ, костюмы из двух и трех предметов — это только некоторые варианты из всего многообразия.

В тканях и расцветках модный лук на лето — классический монохром, легкие в полоску ткани, мелкий цветочек, орнамент, оригинальная отделка (набивная, вышитая, национальная).

Основной тренд — возвращение платьев, уверенно вытесняющих с лидерских позиций сарафаны, блузки и длинные юбки. Модные луки лето 2023 пестрят этим традиционным нарядом, выполненным в самых оригинальных вариациях.

Возвращение моды на платья началось с прошлогодних анонсов от известных модельеров, но летом 2023 года оно наберет силу и станет преобладающим направлением для всех возрастов. В нем нашлось место летящим силуэтам из шифона, ассиметричным, с необычным вырезом, открытой спиной и даже вязаным крючком моделям. Здесь сочетаются этнос и ретро, будут модны вечерние наряды со шлейфами, с оборками и плиссировкой. Длина любая — мини, миди и в пол. Хорошо будут смотреться платья облегающие, свободные и оверсайз. Не выходит из моды бахрома, пайетки. В этот период актуален лаконизм, необычность, скрытая сексуальность в летящих тканях и открытая женская агрессия в футлярных.

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Модные луки осень-зима 2023

Основной тренд наступающего сезона — пальто, мужские и женские, хотя в обзорах настоятельно рекомендуют разнообразить гардероб, обзавестись вещами для разных случаев, яркими и удобными. Модный лук зимы 2023 — это:

Теплые пуховики для снежной, дождливой и ветреной погоды. Они могут быть не только дутыми и стегаными, но и гладкими, удлиненными, прихотливо украшенными многочисленными акцентными деталями — накладными карманами, поясами, отложными воротниками и воротниками-трансформерами. Пуховик-одеяло не исключен из предложений, но появились новые модные цвета — светло-зеленый (липовый), изумрудный, солнечно-желтый, лавандовый, фуксии. Замаскированный под шубу или с лакированной поверхностью, такой пуховик актуален в коричневой, белой и черной гамме.

Шубки из искусственного меха по-прежнему в списке модных луков 2023. Это недорогой аксессуар, который может быть очень ярким за счет расцветки. Все еще не вышли из моды узоры, придуманные природой: тигр, леопард, зебра, змея, но они постепенно уступают место ярким монохромным, крупной клетке и геометрическим принтам абстрактного направления.

Пальто — безусловный лидер. Оно может быть двубортное, в стиле милитари, с широкими плечами и поясом, но уличная мода предлагает все еще актуальные идеи — пальто-халат (но уже с капюшоном), стеганое, с неоднородным узором и флористическими вариантами, цельнокроеным капюшоном, большим воротником из натурального меха, оверсайз, кокон и в стиле колор-блокинг.

Плащи, тренчи, легкие курточки, пончо, кожаные изделия, демисезонные жакеты, пальто-рубашки с характерным клетчатым принтом, а также жилеты и вязаные кардиганы — вот только некоторые модные женские луки, которые можно увидеть в гламурных изданиях. Неизменно упоминается, что мода наступающего года отличается демократизмом в выборе и широтой предложений.

Осень-зима — время тотального обновления гардероба. На фоне прошлогодних направлений в наступающем году можно увидеть самые разнонаправленные тенденции безо всяких ограничений. Но создавать модные луки осенью и зимой 2023 даже из недавно приобретенной одежды помешает недавно обновленная палитра цветов, отделки и украшений. Пальто-кейпы, бушлаты в стиле милитари, халаты и смокинги, нейлоновые бомберы, жакеты с отделкой, двубортные — тоже модные луки на осень 2023. Поэтому есть повод отправиться на шопинг, чтобы соответствовать новым направлениям, выглядеть современно, модно и утонченно.

В. Кожевников, стилист: «Некоторые тенденции откровенно радуют. Байкерскую куртку можно надеть к вечернему платью, топу с юбкой и любому комплекту с брюками. Длинные кардиганы плотной вязки с поясом и на запах могут заменить зимнюю одежду. Уцелевший металлик откровенно потеснен контрастной и крупной клеткой, пэчворком, двухцветными сочетаниями. В модные готовые луки для женщин 2023 года вернулась кожа и натуральные большие воротники из меха — бесспорные атрибуты женственности, эффектности. Все это дополняется бахромой, простежкой, необычными решениями воротника, плиссировкой».

Модные луки весна-2023

Пальто все еще остается самым востребованным трендом, но крупную клетку нужно выбирать осторожно: если фигура проблемная, лучше остановиться на классическом тренче или кардигане оверсайз. Вторая половина весны отдана на откуп цветастым брючным костюмам, джинсам с сапогами, платьям с цветной вышивкой, из переливчатой ткани, отделанным бахромой и кружевом.

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Все еще актуальны юбки, но требования к ним более конкретны: мини шьются только из плотной ткани вроде твида, кашемира или вельвета, в миди преобладает плиссировка, асимметричный крой, силуэт «карандаш» с откровенными разрезами. Любительницам макси рекомендован А-силуэт, оборки в сочетании с атласными и шелковыми блузами. Их на весну 2023 советуют покупать в минималистических тенденциях, мастерском, но лаконичном крое, с необычными вырезами, в цветную полоску или мелкий горошек. Такие блузы можно носить не только с юбками, но и с высоко посаженными джинсами, и даже с шортами из плотной ткани.

Итоги

Новые разработки ведущих модельеров в 2023 году открывают невиданные горизонты для фантазии женщинам разного стиля и возраста: