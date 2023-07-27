Почему бежевый плащ – идеальный выбор на осень 2022?

Задумывались ли вы о том, что такое идеальная верхняя одежда на осень? Она точно должна быть одновременно практичной и современной. Бренд-производитель шерстяных пальто и водонепроницаемых плащей DreamWhite из Санкт-Петербурга вот уже больше 20 лет создает формулу идеальной верхней одежды для современной горожанки. В каталоге бренда можно найти и оверсайз, и приталенные пальто, во множестве разных оттенков, но на осень 2022 года стилист компании DreamWhite рекомендует выбирать бежевый плащ. Он сделает ваш образ элегантным и женственным, тем более, что каждый силуэт создает свое настроение.

Первый вопрос, который возникает у каждой девушки при выборе бежевого плаща: «А не маркий ли он?» У DreamWhite свой цех в центре Санкт-Петербурга, в котором разрабатываются лекала и отбираются ткани. Плащи отшиваются из прочного хлопкового материала с водоотталкивающей пропиткой, которой DreamWhite зарекомендовал себя на рынке. Даже в осеннюю слякоть и непогоду такое изделие остается сухим, сохраняя при этом форму.

Какие же модели популярны в наступающем осеннем сезоне? Давайте разбираться вместе со стилистом бренда Ли.

Утонченный плащ с втачным рукавом

Классический двубортный плащ из 60% хлопка и 40% полиэстера. Приталенный силуэт идеален для элегантных образов в стиле кэжуал. Длина 95 см позволяет с комфортом передвигаться по городу. Роговая фурнитура в тон приковывает к себе взгляды.

Отлично сочетается с бежевой сумкой прямоугольной формы.

Экстравагантный вариант с отстегивающимися элементами

Отличительная черта этого плаща – необычные шлевки для пояса, которые смотрятся как портупея. Они подчеркивают статную осанку и создают акцент на талии. Классический бежевый оттенок позволяет этой модели выглядеть ярко и элегантно одновременно. А английский воротник красиво обрамляет зону декольте.

Дополнит образ небольшой черный клатч.

Длинная модель с летящей кокеткой

Удлиненный хлопковые плащ обеспечивает комфортную прогулку во время дождя. Благодаря водоотталкивающей пропитке материала, капли будут просто скатываться с поверхности изделия. Ассиметричная кокетка и широкий ремень создают красивый силуэт.

Бежевая сумка на тонком ремешке станет отличным завершением этого экстравагантного образа.

Деловой плащ оверсайз силуэта

Если осенью у вас запланировано много деловых встреч, смело выбирайте двубортный плащ длиной 120 см. Он выполнен из плотного хлопка с добавлением нейлона, поэтому хорошо держит форму.

С этой моделью легко создавать расслабленные и более строгие образы. А акцентная фурнитура и кокетка на пуговице добавляют изысканные штрихи.

Образ можно дополнить черной шляпой и черной сумкой-ведро.

​

Лаконичная модель с отложным воротником

Классический плащ прямого кроя идеален как для делового дресс-кода, так и для вечерних выходов. Спущенная линия плеча позволяет сочетать изделие с жакетами и блузами.

Водоотталкивающая пропитка ткани из 60% хлопка и 40% полиэстера не позволит дождю застать врасплох.

Выберете маленькую сумку на тонком ремешке, чтобы классика заиграла новыми красками.