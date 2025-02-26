Неделя моды в Милане 2025: главные показы и новые тренды сезона

Миланскую Неделю моды открыл показ Gucci FW25. Коллекцию создавали без участия бывшего креативного директора бренда Сабато Де Сарно. Уже можно выделить несколько грядущих тенденций, которые ждут нас в новом сезоне: яркие оттенки, косынки поверх кепок, платья в стиле 60-х и, по-прежнему, большое количество меховых изделий. Кстати, капроновые колготки возвращаются в моду – можно снова носить тот самый капрон, который уже несколько сезонов подряд считался red-флагом в мире моды.





Бренд DSquared2 устроил грандиозное шоу в честь своего 30-летия. В нем блистала Наоми Кэмпбелл в кожаных ботфортах до колена и таком же боди со шнуровкой. Также были представлены ретроспективные элементы – культовые меховые шапки-ушанки, которые в прошлом сезоне носили все fashion-инфлюенсеры. В качестве моделей на показе выступили Ирина Шейк, Амелия Грей и София Стейнберг. Стиль DSquared2, как всегда, воспевает эстетику нулевых и тренд Y2K, параллельно погружая зрителей в ковбойскую тематику с гипертрофированными шляпами, непригодными для жизни.





Закрывать Миланскую Неделю моды будет Дэвид Кома, новый креативный директор Blumarine. Лоренцо Серафини дебютирует в Alberta Ferretti, а звезды итальянской моды – такие как Jil Sander, Diesel, Marni, Prada и Versace – также представят свои коллекции в финале Fashion Week 2025/26. Ждем новых трендов и эпохальных шоу. Не переключайтесь!