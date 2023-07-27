Цвета Нового 2023 года

Близится новый 2023 год, а это значит, что наступило время узнать, в чем и в каком цвете его отмечать. По восточному календарю покровителем этого года будет Черный Водяной Кролик, потому астрологи советуют выбирать темные цвета.

Цвета Нового года-2023 в одежде

Астрологи говорят, что наступающий 2023 год принесет удачу и только положительные эмоции. Цветовая гамма одежды должна соответствовать покровителю года. Стилисты уже поделились идеями о том, какие цвета будут актуальны.

Первое место в списке занимает синий. Он подходит тем, кто хочет, чтобы год прошел мирно и спокойно. Говорят, что этот цвет символизирует счастье, крепкое здоровье и мудрость. Особенно красиво будут смотреться синие платья в сочетании с маленькой элегантной сумкой.

Если вы хотите добиться успеха в наступающем году, стоит отдать предпочтение бордовому цвету. Он символизирует удачу и процветание. Считается, что тот, кто проведет новогоднюю ночь в одежде этого цвета, будет богат и успешен весь год.

Красный цвет — символ страсти и любви. Если у вас нет второй половинки или вы хотите улучшить свои отношения, смело надевайте красную одежду. Любой ваш образ будет смотреться ярко и броско.

Для нежных натур подойдет наряд розового цвета. Вспомните лапки и носик кролика, выглядит мило, не так ли? Этот цвет вносит гармонию в жизнь любого человека. Если вы давно хотите спокойствия и умиротворения, создайте новогодний образ в оттенках розового.

Если хочется выглядеть элегантно и сдержанно, отдайте предпочтение черной одежде. Этот цвет будет в моде в 2023 году. На новогоднюю вечеринку можно надеть черное платье в пол, туфли на каблуке и разбавить наряд красивым золотым ожерельем.

Вне конкуренции серебристый цвет, его рекомендуют все стилисты мира. Серебристое элегантное платье, бархатные туфли на каблуке, красивый клатч и колье с бриллиантами — один из лучших вариантов для создания новогоднего образа.

Определенно стоит обратить внимание на белый. Он символизирует определённый идеализм покровителя года, отражает твёрдость характера, чистые помыслы и принципиальность. Хит наступающего года — белое платье до щиколоток в сочетании с черной маленькой сумкой и белыми или бежевыми туфлями на каблуке.

Исключить из списка актуальных цветов в одежде следует коричневый и все его оттенки. Они слишком скучны для праздника. Также не следует надевать наряды лимонного цвета — он противоречит тихой и спокойной натуре Кролика.

Модные цвета в обуви Нового 2023 года

В 2023 году в моде обувь из блестящей лакированной кожи. Это неожиданная тенденция — такая обувь была последний раз актуальна несколько лет назад. Особенно круто в данном случае смотрится черный, красный и серый цвет.

Среди трендов стоит отметить туфли с острым носком. Они станут идеальным дополнением как к милому платью, так и к блузке с джинсами. Цветовая палитра может быть любой. Хотите нежности? Выбирайте лиловый или розовый. Нравятся яркие цвета? Тогда лучше выбрать синий электрик или зеленый.

Один из самых модных цветов в обуви на Новый год — металлик. Обувь смотрится необычно и привлекательно, туфли и сапоги с таким эффектом будут особенно актуальны в 2023 году. Их выбирают многие дамы из года в год.

На пике популярности — ботильоны на высокой платформе. Они также подходят под любую одежду, но здесь лучше выбирать исключительно черный цвет. Так образ будет смотреться модно, стильно и круто.

Также в списке трендовых цветов — зеленый, фиолетовый, желтый, оранжевый и белый. Они смотрятся красиво, но подходят не к любому образу. Если вы не знаете, как правильно сочетать цвета и одежду, лучше обратиться к стилисту — он поможет подобрать лучший новогодний наряд.

Ярким личностям, которые хотят выделиться из толпы, следует обратить внимание на коралловый и красный. Обувь в этих сочных тонах безупречно подойдет под костюм, женственно будет смотреться с платьем или юбкой и придаст нотку стиля образу с джинсами и свитером.

Еще один трендовый цвет — карамельный. Это невероятно притягательный и эстетичный оттенок. Он смотрится аккуратно, сдержанно и невероятно красиво. Его обычно выбирают элегантные леди, которые хотят подчеркнуть женственность в своем образе.

Не обойтись в новогоднюю ночь без черной обуви — это классика, которая идеально подходит под любую одежду. Цвет ассоциируется с властью и стабильностью, обувь будет смотреться не только красиво, но и очень элегантно.

Модные цвета сумок и аксессуаров в Новом году 2023

С помощью женской сумочки и аксессуаров можно наилучшим образом подчеркнуть свое чувство стиля и индивидуальность. Это лучший способ красиво дополнить новогодний наряд. Рассмотрим, какой же цвет выбрать, чтобы привлечь к себе взгляды окружающих и выглядеть действительно стильно.

Главный тренд — аксессуары точно в цвет основной одежды. Чаще всего дамы выбирают сумки из того же материала, что и платье. Отличный вариант на Новый год 2023 — голубое платье и голубая сумка в сочетании с серьгами-конго и тонким серебряным браслетом.

В моде весь год будет геометрический принт. Почему бы не взять с собой на новогодний праздник сумочку с таким рисунком? Необычные ромбики, квадраты, кружочки, зигзаги и треугольники всегда смотрятся интересно и завораживающе. Предпочтение лучше отдать черно-белой расцветке, но, если вы хотите чего-то яркого, можно выбрать любой оттенок, который будет по душе.

Для любительниц классики лучшим вариантом станут сумки трапециевидной или прямоугольной формы. Здесь ограничений нет, но стилисты рекомендуют выбирать неяркие цвета — серый, коричневый или черный.

Если у вас появилось желание выглядеть действительно ярко в новогоднюю ночь, выбирайте самые неординарные цвета — лимонный, фуксию, ядовито-зеленый. Если сумка будет украшена бисером или пайетками, вы точно будете в центре внимания. Также актуальны будут различные аппликации, вышивки из золотой нити и рисунки со змеями.

Многие девушки на Новый год предпочитают надевать платья из металлизированного материала. Стилисты в 2023 году ввели новый тренд — они применили этот ход и к сумкам. Серебряный, золотой или бронзовый клатч идеально разбавят любой ваш наряд, образ будет смотреться богато и роскошно.

Фаворит всех дам — красный цвет. Он актуален во всем — в одежде, обуви, маникюре и даже аксессуарах. Сумочка в одном из оттенков этого цвета добавит изюминку в ваш образ. Это выбор самых стильных и модных дам. Самые популярные тона:

винный;

бордо;

красно-коричневый;

вишневый;

терракотовый.

Стоит обратить внимание на голубой цвет. Он всегда ассоциируется с небом и водой, несет в себе спокойствие. Именно он является фаворитом у Кролика. Сумочка такого цвета станет удачным решением в качестве дополнения любого образа.

Каждый цвет интересен по-своему. Выбор будет зависеть только от ваших вкусовых предпочтений. Выбирайте в новогоднюю ночь что-то яркое, небанальное, привлекательное. Очень круто будут выглядеть аксессуары неординарной формы и расцветки.

Каким цветом встречать Новый год 2023

Год Черного Водяного Кролика — редкое явление, предыдущий раз его праздновали 60 лет назад. 2023 пройдет под покровительством планеты Венеры, поэтому астрологи рекомендуют отдавать предпочтение синему, черному и голубому цвету.

Также следует обратить внимание на топ-10 лучших вариантов, которые определил Институт цвета Pantone. Палитра получилась достаточно интересной, у вас точно получится создать впечатляющий образ и выделиться на новогодней вечеринке. В список попали:

«безрассудство»;

«кожа акулы»;

«гончарная глина»;

«острая горчица»;

«речной берег»;

«пыльный кедр»;

«пышный луг»;

«теплый серо-коричневый»;

«воздушный голубой»;

«алая заря».

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Те, кто хочет внести в свою жизнь изменения, могут полагаться на воздействие цвета на различные сферы жизни человека.

Цвет Сфера жизни, на которую он воздействует Кофейный Выход из сложных ситуаций, дорогостоящие покупки Сиреневый Избавление от негатива Голубой Спокойствие, умиротворение, удача, мир Зеленый Здоровье Желтый Финансы Оранжевый Успех в творчестве, новые эмоции Белый Гармония, поток новых мыслей Красный Любовь

Те, кто верит в астрологию, могут полагаться на цветовую палитру, которая подходит для каждого знака зодиака. Считается, что у всех представителей зодиакального круга есть свой оттенок, который приносит успех.

Цвет Знак зодиака Оранжевый Овен Голубой Телец Мятный Близнецы Бежевый Рак Вишневый Лев Синий Дева Розовый Весы Красный Скорпион Черный Стрелец Серебристый Козерог Сиреневый Водолей Бирюзовый Рыбы

Выбрав любой из этих оттенков в одежде и обуви, вы определенно не пожалеете. Наряд будет красивым, ярким и обворожительным. Не забудьте добавить украшения и аксессуары, чтобы выглядеть на все сто.