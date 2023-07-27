Цвета Нового 2023 года

Что надеть на Новый год 2023 и какой цвет выбрать. Главные цвета в обуви, одежде и аксессуарах, актуальные цвета для создания новогоднего образа.
Близится новый 2023 год, а это значит, что наступило время узнать, в чем и в каком цвете его отмечать. По восточному календарю покровителем этого года будет Черный Водяной Кролик, потому астрологи советуют выбирать темные цвета.
Цвета Нового года-2023 в одежде
Астрологи говорят, что наступающий 2023 год принесет удачу и только положительные эмоции. Цветовая гамма одежды должна соответствовать покровителю года. Стилисты уже поделились идеями о том, какие цвета будут актуальны.
Первое место в списке занимает синий. Он подходит тем, кто хочет, чтобы год прошел мирно и спокойно. Говорят, что этот цвет символизирует счастье, крепкое здоровье и мудрость. Особенно красиво будут смотреться синие платья в сочетании с маленькой элегантной сумкой.
Если вы хотите добиться успеха в наступающем году, стоит отдать предпочтение бордовому цвету. Он символизирует удачу и процветание. Считается, что тот, кто проведет новогоднюю ночь в одежде этого цвета, будет богат и успешен весь год.
Красный цвет — символ страсти и любви. Если у вас нет второй половинки или вы хотите улучшить свои отношения, смело надевайте красную одежду. Любой ваш образ будет смотреться ярко и броско.
Для нежных натур подойдет наряд розового цвета. Вспомните лапки и носик кролика, выглядит мило, не так ли? Этот цвет вносит гармонию в жизнь любого человека. Если вы давно хотите спокойствия и умиротворения, создайте новогодний образ в оттенках розового.
Если хочется выглядеть элегантно и сдержанно, отдайте предпочтение черной одежде. Этот цвет будет в моде в 2023 году. На новогоднюю вечеринку можно надеть черное платье в пол, туфли на каблуке и разбавить наряд красивым золотым ожерельем.
Вне конкуренции серебристый цвет, его рекомендуют все стилисты мира. Серебристое элегантное платье, бархатные туфли на каблуке, красивый клатч и колье с бриллиантами — один из лучших вариантов для создания новогоднего образа.
Определенно стоит обратить внимание на белый. Он символизирует определённый идеализм покровителя года, отражает твёрдость характера, чистые помыслы и принципиальность. Хит наступающего года — белое платье до щиколоток в сочетании с черной маленькой сумкой и белыми или бежевыми туфлями на каблуке.
Исключить из списка актуальных цветов в одежде следует коричневый и все его оттенки. Они слишком скучны для праздника. Также не следует надевать наряды лимонного цвета — он противоречит тихой и спокойной натуре Кролика.
Модные цвета в обуви Нового 2023 года
В 2023 году в моде обувь из блестящей лакированной кожи. Это неожиданная тенденция — такая обувь была последний раз актуальна несколько лет назад. Особенно круто в данном случае смотрится черный, красный и серый цвет.
Среди трендов стоит отметить туфли с острым носком. Они станут идеальным дополнением как к милому платью, так и к блузке с джинсами. Цветовая палитра может быть любой. Хотите нежности? Выбирайте лиловый или розовый. Нравятся яркие цвета? Тогда лучше выбрать синий электрик или зеленый.
Один из самых модных цветов в обуви на Новый год — металлик. Обувь смотрится необычно и привлекательно, туфли и сапоги с таким эффектом будут особенно актуальны в 2023 году. Их выбирают многие дамы из года в год.
На пике популярности — ботильоны на высокой платформе. Они также подходят под любую одежду, но здесь лучше выбирать исключительно черный цвет. Так образ будет смотреться модно, стильно и круто.
Также в списке трендовых цветов — зеленый, фиолетовый, желтый, оранжевый и белый. Они смотрятся красиво, но подходят не к любому образу. Если вы не знаете, как правильно сочетать цвета и одежду, лучше обратиться к стилисту — он поможет подобрать лучший новогодний наряд.
Ярким личностям, которые хотят выделиться из толпы, следует обратить внимание на коралловый и красный. Обувь в этих сочных тонах безупречно подойдет под костюм, женственно будет смотреться с платьем или юбкой и придаст нотку стиля образу с джинсами и свитером.
Еще один трендовый цвет — карамельный. Это невероятно притягательный и эстетичный оттенок. Он смотрится аккуратно, сдержанно и невероятно красиво. Его обычно выбирают элегантные леди, которые хотят подчеркнуть женственность в своем образе.
Не обойтись в новогоднюю ночь без черной обуви — это классика, которая идеально подходит под любую одежду. Цвет ассоциируется с властью и стабильностью, обувь будет смотреться не только красиво, но и очень элегантно.
Модные цвета сумок и аксессуаров в Новом году 2023
С помощью женской сумочки и аксессуаров можно наилучшим образом подчеркнуть свое чувство стиля и индивидуальность. Это лучший способ красиво дополнить новогодний наряд. Рассмотрим, какой же цвет выбрать, чтобы привлечь к себе взгляды окружающих и выглядеть действительно стильно.
Главный тренд — аксессуары точно в цвет основной одежды. Чаще всего дамы выбирают сумки из того же материала, что и платье. Отличный вариант на Новый год 2023 — голубое платье и голубая сумка в сочетании с серьгами-конго и тонким серебряным браслетом.
В моде весь год будет геометрический принт. Почему бы не взять с собой на новогодний праздник сумочку с таким рисунком? Необычные ромбики, квадраты, кружочки, зигзаги и треугольники всегда смотрятся интересно и завораживающе. Предпочтение лучше отдать черно-белой расцветке, но, если вы хотите чего-то яркого, можно выбрать любой оттенок, который будет по душе.
Для любительниц классики лучшим вариантом станут сумки трапециевидной или прямоугольной формы. Здесь ограничений нет, но стилисты рекомендуют выбирать неяркие цвета — серый, коричневый или черный.
Если у вас появилось желание выглядеть действительно ярко в новогоднюю ночь, выбирайте самые неординарные цвета — лимонный, фуксию, ядовито-зеленый. Если сумка будет украшена бисером или пайетками, вы точно будете в центре внимания. Также актуальны будут различные аппликации, вышивки из золотой нити и рисунки со змеями.
Многие девушки на Новый год предпочитают надевать платья из металлизированного материала. Стилисты в 2023 году ввели новый тренд — они применили этот ход и к сумкам. Серебряный, золотой или бронзовый клатч идеально разбавят любой ваш наряд, образ будет смотреться богато и роскошно.
Фаворит всех дам — красный цвет. Он актуален во всем — в одежде, обуви, маникюре и даже аксессуарах. Сумочка в одном из оттенков этого цвета добавит изюминку в ваш образ. Это выбор самых стильных и модных дам. Самые популярные тона:
- винный;
- бордо;
- красно-коричневый;
- вишневый;
- терракотовый.
Стоит обратить внимание на голубой цвет. Он всегда ассоциируется с небом и водой, несет в себе спокойствие. Именно он является фаворитом у Кролика. Сумочка такого цвета станет удачным решением в качестве дополнения любого образа.
Каждый цвет интересен по-своему. Выбор будет зависеть только от ваших вкусовых предпочтений. Выбирайте в новогоднюю ночь что-то яркое, небанальное, привлекательное. Очень круто будут выглядеть аксессуары неординарной формы и расцветки.
Каким цветом встречать Новый год 2023
Год Черного Водяного Кролика — редкое явление, предыдущий раз его праздновали 60 лет назад. 2023 пройдет под покровительством планеты Венеры, поэтому астрологи рекомендуют отдавать предпочтение синему, черному и голубому цвету.
Также следует обратить внимание на топ-10 лучших вариантов, которые определил Институт цвета Pantone. Палитра получилась достаточно интересной, у вас точно получится создать впечатляющий образ и выделиться на новогодней вечеринке. В список попали:
- «безрассудство»;
- «кожа акулы»;
- «гончарная глина»;
- «острая горчица»;
- «речной берег»;
- «пыльный кедр»;
- «пышный луг»;
- «теплый серо-коричневый»;
- «воздушный голубой»;
- «алая заря».
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Те, кто хочет внести в свою жизнь изменения, могут полагаться на воздействие цвета на различные сферы жизни человека.
Те, кто верит в астрологию, могут полагаться на цветовую палитру, которая подходит для каждого знака зодиака. Считается, что у всех представителей зодиакального круга есть свой оттенок, который приносит успех.
Выбрав любой из этих оттенков в одежде и обуви, вы определенно не пожалеете. Наряд будет красивым, ярким и обворожительным. Не забудьте добавить украшения и аксессуары, чтобы выглядеть на все сто.