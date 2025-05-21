Канны в шоке: кого могут внести в черный список кинофестиваля, а кто покорил красную дорожку

Каннский кинофестиваль 2025 заканчивается, оставив после себя незабываемые звездные образы. Кто-то запомнился блистательным нарядом, а кто-то — модным провалом.

Эльза Хоск Модель и инфлюенсер Эльза Хоск появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2025 в роскошном платье от русского дизайнера. Команда бренда Anastasia Zadorina и его создательница работали 3 месяца над эскизами платья, проделав десятки примерок вместе с Эльзой в разных уголках мира.









Кристен Стюарт Бунтарка Кристен Стюарт, бывало, уже ходила босиком по лестнице Каннского кинофестиваля. Что же она приготовила для общественности в этом году? На сей раз она появилась на красной дорожке со строгим элегантным дресс-кодом в шортах-бермудах, прихватив с собой спортивную кепку. Смелостью Кристен невозможно не восхититься, но организаторы Каннского фестиваля, вероятно, уже записывают ее в черный список на следующий год.









Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон Партнеры по фильму "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон выбрали total-look от модного дома Dior. Он – в элегантном костюме с бабочкой, она – в архивном платье Francis Poulenc 1950 года, напоминающем морскую ракушку.









Наоми Кэмпбелл По стопам Кристен Стюарт, Наоми Кэмпбелл тоже проигнорировала дресс-код Каннского фестиваля 2025, появившись в пышном платье из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana. Корсет был обильно украшен кружевом, золотым орнаментом и жемчужными бусинами. Одним словом, Канны в шоке.









Коко Роша На премьеру фильма "История звука" Коко Роша пришла в деконструктивном платье из частей нескольких рубашек от бренда Ionut Razvan. Кому-то показалось, что наряд чересчур театральный, а вот Анна Винтур оценила его по достоинству, сказав, что он напомнил ей дресс-код Met Gala 2024 "Сад времени".









Итоги подведены. Образы Каннского кинофестиваля 2025 запомнятся нам еще надолго, независимо от того, были ли это модные победы или смелые провалы.