Канны в шоке: кого могут внести в черный список кинофестиваля, а кто покорил красную дорожку

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Каннский кинофестиваль 2025 заканчивается, оставив после себя незабываемые звездные образы. Кто-то запомнился блистательным нарядом, а кто-то — модным провалом.

Эльза Хоск

Модель и инфлюенсер Эльза Хоск появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2025 в роскошном платье от русского дизайнера. Команда бренда Anastasia Zadorina и его создательница работали 3 месяца над эскизами платья, проделав десятки примерок вместе с Эльзой в разных уголках мира.

Эльза Хоск. Фото: Eventpress/ www.legion-media.com

Кристен Стюарт

Бунтарка Кристен Стюарт, бывало, уже ходила босиком по лестнице Каннского кинофестиваля. Что же она приготовила для общественности в этом году? На сей раз она появилась на красной дорожке со строгим элегантным дресс-кодом в шортах-бермудах, прихватив с собой спортивную кепку. Смелостью Кристен невозможно не восхититься, но организаторы Каннского фестиваля, вероятно, уже записывают ее в черный список на следующий год.

Кристен Стюарт. Фото: SOPA Images Limited/ www.legion-media.com

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон

Партнеры по фильму "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон выбрали total-look от модного дома Dior. Он – в элегантном костюме с бабочкой, она – в архивном платье Francis Poulenc 1950 года, напоминающем морскую ракушку.

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Фото: SOPA Images Limited/ www.legion-media.com

Наоми Кэмпбелл

По стопам Кристен Стюарт, Наоми Кэмпбелл тоже проигнорировала дресс-код Каннского фестиваля 2025, появившись в пышном платье из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana. Корсет был обильно украшен кружевом, золотым орнаментом и жемчужными бусинами. Одним словом, Канны в шоке.

Наоми Кэмпбелл. Фото: GPress / SplashNews.com/ www.legion-media.com

Коко Роша

На премьеру фильма "История звука" Коко Роша пришла в деконструктивном платье из частей нескольких рубашек от бренда Ionut Razvan. Кому-то показалось, что наряд чересчур театральный, а вот Анна Винтур оценила его по достоинству, сказав, что он напомнил ей дресс-код Met Gala 2024 "Сад времени".

Коко Роша. Фото: ImageSpace/Sipa USA/ www.legion-media.com

Итоги подведены. Образы Каннского кинофестиваля 2025 запомнятся нам еще надолго, независимо от того, были ли это модные победы или смелые провалы. 

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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