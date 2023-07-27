Модная мужская обувь 2023 на осень — стильные и актуальные модели

Экспериментатор, хулиган или романтик — кто вы в этом сезоне? Модная мужская обувь в 2023 году экстравагантна, но характерный мыс или многоцветье превосходно уживаются с новым, стильным прочтением классики.

Тренды мужской обуви на осень 2023 года

Основные тренды 2023 года:

Яркий цвет: оранжевый, желтый, красный, фиолетовый. Особое внимание дизайнеры уделили теплой гамме, выбрали совершенно нетипичные для мужской обуви фруктовые оттенки: цвет манго, лаймовый или мандариновый. Для тех, кто не готов к вызывающему модному цвету, есть оттенки, не слишком уклоняющиеся от классики: пыльные или чернильные оттенки зеленого, бордового, синего. Модный дом Dior для своих увеличенных кроссовок выбрал сливочные, небесно-голубые, светло-серые и ярко-розовые цвета, сочетание теплого коричневого с интенсивным фиолетовым, бежевого с бирюзой.

Песочный или светлый коричневый цвет. Обувь светлого песочного цвета выглядит не менее авангардной, чем сигнальные красные туфли. OAMC дополняет песочные ботинки на черной толстой подошве полностью черным комплектом. Великолепный силуэт, напоминающий доспехи самураев мужественной линией плеч, был бы слишком суровым без светлого акцента.

Лоферы. По-прежнему интересны, потому что допускают самую разную подачу — способны быть элегантными, спокойными, небрежными. Ralph Lauren, Versace, JW Anderson и другие представили модели классические или более экстравагантные: в контрастных цветах, из кожи металлик бирюзового цвета, на толстой спортивной подошве.

Заостренный мысок. На фото мужской обуви с модных показов очевидно, что идея увлекла многих дизайнеров, среди которых такие гиганты моды как Fendi, Etro, Hermes, Dolce & Gabbana, Jil Sander. На первый взгляд выглядит женственно, но нельзя не признать, что острый мыс отлично подчеркивает блеск дорогой кожи.

Яркие детали, колор-блокинг. Объемная шнуровка, вставки контрастного или пестрого материала, мех, надписи, геометрия, на взгляд Etro или Burberry, оживят модную мужскую зимнюю обувь. Эта тенденция отчетливо наметилась в 2022 году и плавно перешла в 2023. Смелость нынче в цене.

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Кроме того, по-прежнему в моде трекинговые ботинки или промежуточные модели, отсылающие к теме покорителей снежных вершин, — удобные и на любую погоду. Не вышла из моды высокая или массивная подошва, в новом году ее можно заметить и на классических ботинках, и на кроссовках. Очень популярна замша, текстурная кожа, кожа рептилий.

С чем носить модную мужскую обувь 2023

В моде смешение стилей. Как сегодня сочетают модную мужскую обувь с одеждой:

Цветная обувь требует поддержки. Craig Green сочетает оранжевые полуботинки с костюмом в тон, а кеды темно-бордового цвета — с брюками розово-бежевого оттенка.

Контраст фактур. Гладкая кожаная обувь контрастирует с вельветом и бархатом, мягкой тканью толстовки.

Контраст стилей: спортивная обувь сегодня спокойно сочетается с повседневными брюками, а чтобы комплект был цельным, его дополняют худи. Характерный пример есть у Givenchy: стильное пальто с атласными лацканами, брюками со стрелками — и полуспортивные ботинки.

Классическая обувь с вытянутым мысом отлично сочетается с чиносами, брюками-дудочками, элегантными пальто.

Высокие ботинки с заостренным ковбойским мыском носят с заправленными в голенище брюками.

Лоферы сами по себе активны, имеют много деталей кроя, поэтому их лучше сочетать с облегченными комплектами: прямые джинсы, брюки-дудочки, брюки со стрелками лаконичного цвета из ровной ткани.

Спортивные бутсы лучше всего сочетаются с джинсами и широкими непринужденными брюками, а вот кеды со спортивной отделкой можно надеть в пару к классическим брюкам. Несколько элементов спорта в деловом образе (брюки + тренч) сегодня уместны.

Замшевые кеды сочетают с чем угодно, но лучше всего их носить с брюками-карго, легкими деловыми костюмами. Комплект может быть деловым или более спортивным, достаточно избегать тяжелых, слишком сложно пошитых форм.

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Желаевский Н., стилист: «Одни и те же белые кеды можно подать по-разному: итальянский образ (брюки чинос нескучного оттенка, например, розовые или персиковые, просторная рубашка с длинным рукавом и запахом), деловой (песочный спокойный деловой костюм, черная водолазка), повседневный (черные брюки чинос, темный кардиган, белая футболка), для встречи с друзьями (белые джинсы, белая футболка, лазурный бомбер)».

Модная спортивная обувь 2023

Частично модные мотивы нового 2023 года года обращаются к последней коллекции 2022 Вирджила Абло, креативного директора дома Louis Vuitton. Его любимой темой был спорт-шик. Максимально удобная спортивная обувь с мягкими очертаниями, плюшевыми или яркими элементами, комбинированием элементов, мотивами в стиле пэчворк. Мир моды, как будто в память о выдающемся творце, мягко развивает эти тенденции. Кеды, высокие кеды, кроссовки для хайкинга или повседневные имеют такие характерные элементы:

Контрастная, будто светящаяся шнуровка.

Сложный пошив, имитирующий плетеную обувь.

Характерный мыс, более скругленный, чем обычно.

Толстая, высокая, фигурная подошва, платформа.

Трекинговые ботинки сегодня могут быть полноценными, ничем не отличаясь от моделей из спортивного магазина, а могут содержать лишь несколько элементов, намекающих на долгие пешие прогулки: вставки из резины, силуэт, шнурки. Например, летне-демисезонные ботинки от Dior в пасторальной коллекции на лето 2023 гладкие, лишены шнурков, но яркий бирюзовый кант — явный намек на расслабленность спортивной обуви.

Пример абсолютной дерзости — бренд Dsquared2. Гиперболизированные мультяшные кеды представляют собой нечто промежуточное между кроссовками и унтами. Такую вещь может носить и мужчина, и женщина, лишь бы им нравились спорт, сноуборд и движение. Создатели коллекции нашли эту идею очень удобной — девушка может свободно позаимствовать деталь гардероба у своего парня, и наоборот.

В этой же коллекции можно встретить трекинговые ботинки, которые самым удивительным образом сочетают очертания классических мужских ботинок и намеки на лыжные гонки: выпуклая сложная подошва с акцентированным каблуком, округлый, но изящно собранный мыс, черный блестящий цвет классики и контрастная активная белая шнуровка. Стильно, необычно и отлично сочетается с достаточно спокойным сетом из бежевых брюк, белой рубашки поло и верхней серой рубашки.

Стильная классическая обувь 2023

Не забыли дизайнеры в новом году и классические модели: оксфорды, броги и челси. Оксфорды лучше других впишутся в деловой стиль, броги — в стрит-стайл, отлично дополнят джинсы или бомберы, а гладкие челси с боковыми вставками по удобству способны заменить кроссовки, однако несравненно элегантнее.

Какая мужская обувь ни была бы выбрана, модной будет не только она, но и манера ее носить. Хотя классическую обувь реже сочетают с небрежно спортивным стилем, чаще — наоборот. Масса примеров — в роскошной коллекции Dior Men в элегантных жемчужно-серых тонах. Классические костюмы с галстуком свободно сочетаются с утяжеленными гипер-кроссовками, очень устойчивыми и динамичными. В обратную сторону принцип сочетаемости также работает: оксфорды Cap Toe дополняют джинсами. Только не стоит выбирать черные оксфорды. Лучше, если они будут бордовыми, коричневыми, коньячными, темно-синими, бутылочно-зелеными.

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Актуальные модели мужской обуви 2023

Набор моделей остался прежним: сникеры, сандалии, кеды, высокие кеды, кроссовки, лоферы, трекинговые ботинки. Из уже хорошо забытого только ретро-модели — сапоги с широким голенищем, в которые можно заправить джинсы или узкие брюки. Модная летняя мужская обувь — это мягкие лоферы из однотонной замши, спортивные сандалии, легкие кеды и кроссовки, эспадрильи, слипоны и шлепанцы.

На осень-зиму дизайнеры предлагают тяжелые ботинки с округленным мыском, массивные кроссовки, удобные челси.

По части выбора вида обуви 2023 год вряд ли можно назвать революционным. Авангардность достигается при помощи яркого цвета и архитектурного дизайна. Например, демисезонные ботинки от Dr. Martens из натуральной кожи имеют чуть грубоватый, но классический силуэт, подошву и каблук средней толщины, шнуровку, но вставка из кожи с рисунком в цветах импрессионистов — нежном голубом, дымчатом зеленом — мгновенно переводит модель в разряд акцентных. А черные матовые ботинки от Balenciaga были бы скучноватыми без округлого, выпуклого, почти как у клоунских ботинок, мыска. При этом модель умудряется смотреться не смешной, а мужественной и напористой, благодаря цвету и общему духу коллекции 2023 года, выполненной в сплошном черном цвете, в скрытных и опасных линиях.

Увеличение, стремление к устойчивости — это общая тенденция сезона. Гиперформами почти не увлекся разве что Moschino. Ботинки и сапоги этого бренда изящны, спокойны, уравновешенны, мужественны. Сдержанность формы компенсируется разноцветьем типичных для бренда принтов. Ботинки с принтом «фиолетовый крокодил», несомненно, станут мощным акцентом в образе. А черные блестящие ботинки все равно имеют выделяющуюся, заметную подошву.

Таковы основные тенденции в мужской обуви 2023 года. Больше свободы, удобства, комфорта, пластичности, динамики — одну и ту же пару можно быстро «сервировать» для разных ситуаций. Вместе с тем заметно и повышенное стремление к декоративности, интересным, непривычным творческим деталям.

Итоги