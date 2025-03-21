Чем запомнилась Московская неделя моды: главные моменты

Четвертая Московская неделя моды, прошедшая в Манеже с 13 по 18 марта, вновь стала важным событием для индустрии. Более 65 тысяч гостей, 186 дизайнерских брендов и 90 показов – эти цифры говорят сами за себя. Россияне и гости Москвы смогли не только увидеть новые коллекции, но и окунуться в мир модных инноваций и культурных экспериментов.

В этот раз участие приняли не только российские бренды из 27 регионов, но и представители девяти стран, включая Армению, Индию, Турцию и ЮАР. Интерес к мероприятию растет, и с каждым годом и оно становится все более масштабным. Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что число участников из столицы тоже увеличивается: в этот раз было представлено 108 московских брендов.





Один из самых ярких моментов – показы студентов и выпускников российских вузов, которые продемонстрировали более 200 образов.

Гости Московской недели моды не только наслаждались показами, но и могли приобрести одежду, обувь и аксессуары российских брендов. На маркете свои работы представили 101 дизайнер, а также впервые был организован стенд "Сделано в Москве". Общая выручка дизайнеров – участников стенда превысила 2 000 000 рублей.





Московская неделя моды – это не только подиумы. В лектории состоялись 28 встреч с экспертами, которые обсудили будущее российского глянца, влияние русской культуры на мировую моду и роль инфлюенсеров в формировании трендов.

А в профессиональном шоуруме 45 дизайнеров встретились с байерами из крупных российских городов.

Мероприятие посетили журналисты, стилисты, блогеры, актеры и спортсмены. Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Яна Рудковская, Александр Рогов, Юлия Пересильд, Евгений Плющенко и Владислав Лисовец.





Ярким форматом Московской недели моды стал фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. В этом сезоне он собрал работы режиссеров из России, Аргентины, Мексики, Филиппин и других стран.

Ранее о Московской недели моды высказался американский дизайнер Пиа Линдси.