Модные женские пиджаки 2023 — главные тенденции

Изначально пиджаки были мужской одеждой, но в XIX веке женщины начали тоже их носить. Жакеты стали элементом модного вечернего наряда, а длинные модели мужского кроя женщины используют как рабочую одежду. В современной моде пиджаки вышли за пределы понятия офисной одежды. Модные женские пиджаки в 2023 году могут стать компонентом любого стиля, украсить и дополнить любой образ. За счёт разнообразия кроя, фактуры ткани, цвета и рисунка подобрать модный пиджак себе сможет каждая девушка.

Модные цвета пиджаков 2023

Выбор цвета зависит от того, как вы собираетесь использовать пиджак: как акцентный элемент образа или как дополнение к основному наряду. При выборе ориентируйтесь на цвета по сезону и целевое назначение вашего наряда.

Модные тенденции 2023 года:

Чёрный пиджак. Классический чёрный пиджак — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе всегда. В идеале нужно иметь два чёрных пиджака: из лёгкой ткани для создания летних вечерних нарядов, и из плотной — для прохладной погоды и образов в стиле кэжуал и милитари.

Яркий пиджак. В 2023 году модными будут оттенки красного, горчичного и жёлтого. Не сбавляют своих позиций и неоновые цвета, они покоряют модные подиумы снова и снова. Пиджак яркого цвета — акцент в вашем образе, но он не должен иметь сложный крой, чтобы не было визуальной перегруженности. По этой же причине остальные детали гардероба должны быть однотонными.

Пастельные тона. Модные женские пиджаки в 2023 году могут быть и нежной деталью романтического или вечернего наряда. Пудровый, светло-розовый, бежевый и светло-голубой — выбирайте подходящий цвет с учётом оттенка вашей кожи.

Белый пиджак — самая модная вещь вашего гардероба в 2023 году. Это многозадачный элемент, он может быть как офисным, так и самостоятельной яркой деталью.

Женские модные пиджаки с принтом. Пиджак с рисунком помогает сделать ваш образ более многогранным. Классические гусиная лапка и клетка в 2023 году используются не только как офисные принты — дизайнеры предлагают надевать такие пиджаки для создания дерзкого наряда. Не бойтесь экспериментировать, надевайте пиджак в клетку с вечерним платьем или короткими шортами. Ещё один неожиданный фаворит модных показов — пиджак «звериной» расцветки: леопард, тигр, зебра, жираф. Если позволяет дресс-код, сделайте его смелым дополнением офисного наряда.

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Удлиненные пиджаки 2023

Удлинённые пиджаки делают фигуру более пропорциональной, скрывают несовершенства и помогают зрительно увеличить рост. Продолжая тему клетки, нужно обязательно упомянуть один из главных модных трендов 2023 года — удлинённый клетчатый пиджак с поясом. Это настоящая находка для женщин с любой фигурой и комплекцией — такую модель можно надеть и в офис, и на прогулку, и даже на вечеринку.

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Двубортный пиджак 2023

Двубортный — это пиджак с двумя рядами пуговиц. Такое решение помогает фиксировать широкие борта внахлёст. Модели отлично подойдут полным девушкам — две вертикальных линии пуговиц визуально делают фигуру гармоничной, подчёркивают талию и осанку.

Модные двубортные пиджаки в 2023 году представлены в базовых пастельных цветах. Стилисты отмечают, что в моду входят женские двубортные пиджаки в стиле милитари.

Кожаные пиджаки 2023

Пиджаки из кожи и экокожи — это практичная модная одежда. Их можно носить в прохладную погоду, ведь кожаный пиджак отлично защищает от ветра. Кожаная одежда — хит модных показов 2023. Пиджаки могут быть любого фасона, а модная цветовая гамма представлена в глубоких оттенках винного, зелёного и, конечно, чёрного цвета.

Кожаный пиджак прекрасно сочетается с платьями, брюками и короткими шортами. Для жакетов возможен полёт фантазии в плане отделки — металлические элементы, вышивка, шнурки и прочий декор подчёркивает фактуру, создаёт контраст и притягивает взгляды.

Для создания модного образа вы можете комбинировать кожаный пиджак с узкими брюками или пышной юбкой, с классическими джинсами или платьями. В зависимости от того, какое впечатление должен создать образ, сочетайте фактуру ткани: кожа одинаково хорошо гармонирует как с грубыми тканями (твид или джинс), так и с нежными летящими (шёлк, шифон, органза).

Пиджаки оверсайз 2023

Объёмные пиджаки оверсайз — это модная тенденция, которая не сдает своих позиций в 2023 году. Стилисты рекомендуют выбирать одежду такого кроя для прогулок и модных вечеринок. Цвет оверсайз-пиджака может быть любым, но крупным девушкам стоит быть осторожнее с принтами и яркими оттенками.

Стилисты советуют носить такие модели в двух вариантах: либо с узким низом (юбка или брюки), либо с нарочито мешковатым — выбирайте ваш вариант.

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Приталенные женские пиджаки 2023

Несмотря на то что сейчас в моде пиджаки со свободным кроем, многие дизайнеры обратили внимание на приталенные модели. Они подходят к любой фигуре, подчёркивают талию, уместны и в деловом стиле, и в вечернем наряде. Такой крой позволяет поиграть с принтом и фактурой, с яркими оттенками и декором.

Особое место в коллекциях 2023 года занимают приталенные пиджаки в стиле милитари — чёрные, серые, коричневые и зелёные модели с нарочито выделенным декором в армейской тематике. Разнообразные пуговицы, нашивки и эполеты добавляют изюминку образу.

Пиджак с акцентом на плечах 2023

Модели пиджаков 2023 с объёмными плечами — один из хитов у многих дизайнеров. Достигается такой эффект специальным кроем или вставками-подплечниками.

Есть модели пиджаков, в которых объёмные плечи украшены бахромой, вышивкой, кружевом и многим другим. Такие пиджаки эффектные, дерзкие, поэтому в комплект к ним подбирайте зауженные брюки или джинсы, юбку-карандаш или короткие шорты.

Укороченные женские пиджаки 2023

Укороченный пиджак с воротником-стойкой или без него называется жакетом. Такой крой выгодно подчёркивает линию талии и визуально удлиняет ноги. Стилисты рекомендуют в 2023 году выбирать укороченные женские пиджаки в серых и коричневых цветах, однотонные или в мелкий неконтрастный рисунок.

Такие модели отлично сочетаются с брюками или юбками с завышенной талией, станут элегантным дополнением к платью-футляру.

В 2023 году женские пиджаки — это модный элемент для любого стиля и образа. Каждая женщина сможет подобрать себе подходящий вариант из многообразия модных фасонов и расцветок ткани, скомбинировать со строгими классическими брюками или модной пышной юбкой. В пиджаке вы будете нежной, женственной или дерзкой — всё зависит от вас.